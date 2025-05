Bloemist failliet door coronaschulden: ‘Nog één keer alles geven op drukste dag van het jaar’

Moederdag, de drukste dag van het jaar voor bloemisten. En voor bloemenwinkel Bloeiend in Delft, Pijnacker, Den Haag en Zoetermeer was het ook gelijk de laatste dag. De onderneming is failliet. Het voelde dubbel voor personeel om nog even alles te moeten geven na het onverwachte nieuws.

Drie werknemers bij de vestiging in Pijnacker. Foto: Nico Schouten

Lees verder onder de advertentie

„Van vaste klanten krijgen we veel liefde en iedereen komt even langs om te zeggen hoe jammer ze het vinden. Dat geeft wel troost”, vertelt werknemer Fleur, tegen AD. Zij werkte inmiddels 9,5 jaar bij één van de vier vestigingen die na Moederdag de deuren sloot. Het nieuws kwam voor werknemers ‘hard binnen’ want niemand had het zien aankomen.

Failliet door coronaschulden

De onderneming Uniflora (beter bekend als Bloeiend) die dit jaar veertig jaar bestaat, is failliet. Hierdoor verliest een groot deel van de vijftig werknemers hun baan. „Het bedrijf is door de coronacrisis getroffen en heeft de coronaschulden niet kunnen terugbetalen omdat de kosten stegen terwijl de omzet gelijk bleef”, stelt de toezichthouder die gaat over het faillissement. Ook wordt er nog verder onderzoek gedaan naar de oorzaak.

Naast de winkels in Pijnacker, Zoetermeer, Delft en de eerste locatie op de Elandstraat in Den Haag, gaan drie vestigingen die onder een andere bv vallen nog wel door - op een andere plek in Den Haag, Voorburg en Maassluis.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Dozen vol beha’s meegenomen door deurwaarder: laatste winkel Sapph ontruimd

Aantal bloemisten neemt af

Het aantal bloemisten in Nederland is in de afgelopen zes jaar van ongeveer 4400 naar 3880 gedaald. Niet zo gek, stelt brancheorganisatie voor bloemisten VBW. „Niet iedereen wil bloemen heel duur maken om de stijgende kosten van loon, huur en energiekosten terug te verdienen. Dat kan gaan knellen”, vertelt Marco Maasse, directeur van VBW.

De timing is natuurlijk nooit perfect en ik heb hier altijd met heel veel plezier gewerkt Fleur Werknemer Bloeiend

Ondanks de daling van het aantal bloemisten, denkt Maasse absoluut niet dat bloemisten uiteindelijk verdwijnen. „Het is scherp ondernemen, maar bloemen blijven het mooiste dat je kan krijgen en geven. We moeten weer ouderwets terug naar de winkels, stoppen met online kopen en in de geur van bloemen en planten maatwerk bij de bloemist laten maken.”

Lees verder onder de advertentie

Alles geven op Moederdag

Voor Fleur en de rest van het team voelde het ‘dubbel’ om alles te geven voor de drukste dag van het jaar: Moederdag. Tegelijkertijd begrijpt ze het. Het is namelijk hét moment om nog even geld te verdienen. Ze probeert positief te zijn. „De timing is natuurlijk nooit perfect en ik heb hier altijd met heel veel plezier gewerkt.”

Dit beaamt een andere werknemer (wil liever niet met haar naam genoemd worden). „Sommige collega’s denken: waarom is dit niet eerder verteld? Maar misschien is het ook maar beter dat de pleister er in één keer af wordt getrokken. We gaan dit weekend gewoon nog één keer alles geven.”

Na vijf jaar vindt ze het jammer om het bedrijf achter zich te moet laten. „Ik ga de komende tijd eerst alles laten bezinken, daarna kijk ik wel wat ik ga doen.” De toezichthouder laat weten dat ze ‘bijzonder dankbaar’ is voor de ‘loyaliteit’ van werknemers in deze ‘onzekere tijden’.

Lees verder onder de advertentie

Supermarkt concurrent bloemist

De bloemenveiling, Royal FloraHolland, betreurt de afname in bloemisten. „Wij vinden het belangrijk dat er naast supermarkten ook bloemisten blijven verkopen die een breder assortiment kunnen aanbieden”, zegt de woordvoerder van Royal FloraHolland.

Steeds meer supermarkten verkopen inmiddels meer dan alleen een bosje tulpen, maar dat tipt volgens de bloemenveiling bij lange na niet aan het vakmanschap van een bloemist. Bij de veiling verkopen ze zo’n 11.500 verschillende soorten bloemen die niet alleen voor boeketjes zijn bedoeld.

We gaan dit weekend gewoon nog één keer alles geven Werknemer Bloeiend

„Het gaat om de specifieke rol die bloemisten spelen bij begrafenissen, trouwerijen en andere speciale gelegenheden. Een supermarkt maakt geen rouwboeket.”

Lees verder onder de advertentie

De eigenaar van Bloeiend wilde inhoudelijk niet reageren. „Het is te emotioneel na veertig jaar”, zegt hij kort aan de telefoon. Inmiddels hebben meerdere geïnteresseerden zich gemeld voor eventuele koop van de winkel(s).

Lees ook: Recordaantal ondernemers stopt: hoogste stijging in tien jaar