Online sneakerplatform Woovin bestaat nog geen 3 jaar, desondanks zijn er bijna 50.000 klanten geholpen en is de omzet van 10 miljoen euro op een haar na bereikt. Naast Nederland liggen onze oosterburen aan de voeten van Woovin. Na wat technologische aanpassingen is het plan op de lange termijn de rest van Europa te veroveren.

Lees verder onder de advertentie

Zo’n tweeënhalf jaar geleden lanceerde Tio Laurey, toen net 19 jaar, zijn eigen online sneakerplatform WOOVIN. Als jarenlang sneakerverzamelaar en -verkoper richtte hij het bedrijf, dat werkt als een shop-in-shopmarktplaats, op vanuit passie voor sneakers én ondernemen.



„Voor resellers is het aantrekkelijk om zich bij ons aan te sluiten. Wij hebben maandelijks honderdduizenden bezoekers op onze website, genereren veel traffic voor ze en kunnen met onze winkels een klantenbase opbouwen. De klanten komen naar ons toe omdat de sneakers het scherpst geprijsd zijn ten opzichte van andere resellplatformen. Daarnaast zijn ze binnen twee tot drie dagen gemiddeld thuisbezorgd in plaats van twee tot drie weken en we hebben service hoog in het vaandel staan.”



Momenteel zijn er bij WOOVIN ruim 500 verkopers aangesloten uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk met in totaal meer dan 100.000 sneakers. Maandelijks worden er duizenden sneakers verkocht. Per verkoop ontvangt WOOVIN een commissie.



Lees ook: Hoe sneakerplatform Woovin ook Europa aan zijn voeten heeft: ‘Beginnen met Duitsland’

WOOVIN breidt uit naar Duitsland

In de zomer van 2024 haalde Tio een bridgeronde op, met een waardering van 5 miljoen euro. Dat geld had hij nodig om uit te breiden in Europa. Te beginnen met Duitsland. „In de oriëntatiefase zijn we contact gaan opnemen met sellers en hebben we samenwerkingen opgestart. Dit laatste kwartaal gingen we opschalen: er loopt een advertentiecampagne op Meta en we bezochten een grote sneakerbeurs in Keulen om voet aan de grond te krijgen. En dat lijkt te lukken. We zijn net begonnen en de markt is gigantisch. Het heeft tijd nodig natuurlijk, maar we merken dat de potentie er is. Zo’n 20 tot 30 procent van onze verkopen worden nu in Duitsland gedaan.”

Zo’n 20 tot 30 procent van onze verkopen worden nu in Duitsland gedaan Tio Laurey

Er zijn wel verschillen tussen Nederland en Duitsland, zo merkt Tio. „In ons land is de Nike Air Max 1 echt een favoriet, die staat al tijden op nummer één. In Duitsland zijn verschillende sneakers populair, dat vond ik interessant om te zien. Ook het klantgedrag is anders. In Duitsland wordt 70 tot 80 procent van de aankopen via PayPal gedaan. Het percentage van 3,5 procent gaat van onze winst af. Er komt ook meer support bij kijken, de vragen lopen via Paypal. Dat hadden we niet verwacht vooraf. In Nederland zijn we Ideal gewend, hier ligt de fee een stuk lager en vragen van klanten lopen via de mail. Wat dat betreft kijk ik uit naar Wero, de Europese Ideal. Daar heb je wel weer te maken met kopersbescherming, dat heeft Ideal nu niet. We zijn benieuwd hoe dat eruit komt te zien.”

Lees verder onder de advertentie

Focus op vertrouwen wekken in Duitsland

De komende tijd focust Tio zich op meer vertrouwen wekken in Duitsland. „In Nederland kent de sneakerliefhebber ons wel. En anders googlen ze ons en zien ze dat we in De Ondernemer hebben gestaan. Dat is bij onze oosterburen nog niet zo.



Vertrouwen wekken we online, daar zijn Meta en TikTok mooie kanalen voor. Verder kijken we hoe we dit gaan aanpakken, dat kan met influencers of met podcasts. Het is leuk om over na te denken. In Duitsland kost het veel meer dan in Nederland, het land is immers veel groter. Dan kun je met een campagne zo’n 5 miljoen mensen aanspreken, maar dan heb je slechts een twaalfde van het land te pakken.”

Producten die zichzelf verkopen

Na Duitsland staat Frankrijk op het lijstje. „Ik wil me nog een half jaar op Duitsland focussen om verder te groeien. Ik verwacht dat we in Q3 onze pijlen op Frankrijk richten. Dan zorgen we dat ons platform ready is, dus vertaald in het Frans en dat we een mooie videocampagne hebben klaarstaan.”

In heel de wereld lopen mensen op Nike, Adidas, New Balance en Asics. We verkopen producten die zichzelf verkopen. Het gaat om vertrouwen en marges die moeten kloppen Tio Laurey

Ook Frankrijk is een land met sneakerliefhebbers. „In heel de wereld lopen mensen op Nike, Adidas, New Balance en Asics. We verkopen producten die zichzelf verkopen. Het gaat om vertrouwen en marges die moeten kloppen. We doen marktonderzoek vooraf en vooralsnog hebben we in de landen waar we actief zijn geen uitdagingen gehad. Maar ja, overal zijn concurrenten.”

Lees verder onder de advertentie

Technologische verbeteringen bij WOOVIN

De afgelopen tijd is er achter de schermen gewerkt aan wat technologische aanpassingen bij WOOVIN. De website draaide tot afgelopen jaar nog op Wordpress. „Toen ik op mijn negentiende begon, was Wordpress heel gebruikelijk. Ik wist niets van code en development en Shopify stond nog in de kinderschoenen. Ik ben blij dat we een nieuwe omgeving voor de website hebben, het was geen pretje meer. Ook is er een nieuw design live gegaan. We zijn daarnaast aan de slag gegaan met AI. Service voor klanten is heel belangrijk voor ons, maar tegelijkertijd kost dat veel tijd. We hebben eerst alle processen geoptimaliseerd door te automatiseren. We willen op korte termijn een support-portaal lanceren voor onze klanten.”

Sneakers te koop bij WOOVIN. Foto: PR

Daarnaast is het plan om te starten met een AI-ondersteund klantenservicesysteem. Tio legt uit: „Dit betreft een AI-tool die de klantenservice automatiseert op basis van de back-end van het platform. Zo kan het systeem bijvoorbeeld automatisch de status van een terugbetaling controleren of nagaan waar een pakket zich bevindt. Op basis van deze informatie wordt alvast een passend antwoord voorbereid, waardoor we klanten sneller kunnen helpen en gerichter oplossingen kunnen bieden. Ze worden wel nog persoonlijk gecontroleerd en verstuurd, want ik vind het zelf niet altijd even relaxed als je een standaard chatbotbericht krijgt op een vraag.”



En tot slot wordt er in het najaar aan app gelanceerd. „Dat is altijd mijn jongensdroom geweest. Het leek me zo gaaf om er een te hebben. De app heeft alle toepassingen van de website, maar dan in de vorm van een applicatie op je mobiel. Het zorgt voor meer user-gevoel. Zo kunnen liefhebbers om de paar dagen nieuwe releases checken. Dat sluit heel goed aan bij de Woovin-community.”



Lees ook: Tio (22) haalt 150.000 euro op voor zijn online sneakerplatform Woovin