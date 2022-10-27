Aegon en Shell aan kop in afwachtende AEX, ASMI onderuit

Verzekeraar Aegon en olie- en gasconcern Shell gingen donderdag aan kop in de AEX-index op het Damrak, waar beleggers wachten op het Europese rentebesluit. Aegon kondigde aan zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten te verkopen aan branchegenoot ASR en een deel van de opbrengst aan de aandeelhouders te geven. Ook Shell gaat zijn aandeelhouders verder belonen door meer eigen aandelen in te kopen en het dividend te verhogen.

Aegon (plus 6 procent) ontvangt 2,5 miljard euro voor de deal met ASR en wil bijna 1,6 miljard euro teruggeven aan zijn aandeelhouders. De verzekeraar wil ook volgend jaar zijn dividend verhogen. Aegon, die zich daarmee nadrukkelijker op de Amerikaanse markt wil richten, krijgt daarnaast een belang van bijna 30 procent in ASR.

ASR steeg 2 procent in de MidKap. De samenvoeging van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten zal naar verwachting "medewerkers in beide ondernemingen raken". Vakbond CNV wil snel in overleg met beide bedrijven over de gevolgen hiervan voor de werknemers.

Shell

Shell won dik 3 procent. De periode met hele hoge winsten door de hoge energieprijzen is weer voorbij bij het olie- en gasconcern, mede door een verminderde handel in gas en en lagere marges op geraffineerde producten. Shell kondigde wel een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 4 miljard dollar en is van plan om het dividend te verhogen.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 663,84 punten. De MidKap bleef vlak op 906,17 punten, ondanks een koerssprong van 12 procent van flitshandelaar FlowTraders die met meevallende resultaten kwam. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent. Londen klom 0,2 procent.

ASMI

ASMI (min 7,6 procent) was opnieuw de sterkste daler in de AEX. Het chipbedrijf verloor een dag eerder al bijna 8 procent na een teleurstellende kwartaalupdate. Ook andere chipbedrijven stonden onder druk. ASML en Besi zakten tot 3 procent en in Parijs verloor STMicroelectronics 8 procent. Unilever daalde 0,1 procent. Het levensmiddelenconcern boekte afgelopen kwartaal opnieuw een hogere omzet dankzij prijsverhogingen.

Credit Suisse kelderde 12 procent in Zürich. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank voert een grootscheepse reorganisatie door na aanhoudende verliezen, waarbij 9000 banen verdwijnen. Het financiële concern haalt daarnaast miljarden op, onder andere via een investering van de grootste bank van Saudi-Arabië.

Euro- en oliekoers

De euro was 1,0038 dollar waard, tegen 1,0076 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 87,86 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 95,81 dollar per vat.