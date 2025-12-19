In zes jaar groeide Franks bedrijf naar 250 werknemers en 32 miljoen omzet: ‘Wat heb ik aan een zak geld?’

Frank Tijhuis (48) is met zijn ingenieursbureau bezig aan een spectaculaire opmars. Zes jaar geleden werkten er bij Nepocon in Hengelo 25 mensen. Nu zijn dat er 90, verdeeld over vijf vestigingen. Inclusief de intussen overgenomen bedrijven komt het totaal op 250 medewerkers. Ook op eigen kracht groeiden Tijhuis’ bedrijven de laatste jaren met dubbele cijfers. De omzet gaat dit jaar naar 32 miljoen euro.

Tijhuis’ ingenieurs werken voor overheden en waterschappen; ook worden ze door grote bouwconcerns en lokale aannemers ingehuurd. De ingenieurs ontwerpen wegen, bruggen en viaducten, maar doen ook het teken- en rekenwerk voor gemalen, rioolwaterzuiveringen en dijkverzwaringsprojecten.



In 2011 begonnen Frank Tijhuis en compagnon Raymond Menkenhorst met z’n tweeën voor zichzelf in een kantoortje aan de Boortorenweg in Hengelo. Het ontwerp en de berekening voor een fietsbrug in Rijssen en een brug voor de gemeente Twenterand waren de eerste opdrachten. Menkenhorst stapte na een paar jaar uit als mede-eigenaar. „Raymond werkt hier nog steeds, maar voelde zich veel meer ingenieur dan ondernemer”, zegt Frank tegen Tubantia. Frank voelt zich juist heel erg ondernemer en heeft expansiedrift.



Reeks overnames

In 2019 volgde de opening van een Nepocon-kantoor in Amersfoort. Vanaf 2021 ging Tijhuis pas goed los. De verkoop van een minderheidsbelang in zijn bedrijf aan Greenpark Investment Partners gaf hem financiële armslag voor overnames. Hij nam eerst bruggenontwerper Akerveld in Akersloot en twee ingenieursbureaus in de regio Rotterdam over. Daarna volgden Bureau Schmidt, Solid Services en Van Monsjou & Partners.



Zeer recent werd Quattro Expertise in Brabant (60 werknemers) aan de groep toegevoegd. „Ik heb dat kunnen financieren met een stuk investeringskapitaal, een bankkrediet en uit onze eigen middelen”, zegt Tijhuis. „Want autonoom groeien we de laatste jaren ook met dubbele cijfers.”



Engius is de naam van de holding waarin alle vijf ingenieursbureaus met in totaal dertien vestigingen zijn ondergebracht. Zijn filosofie? „Een platte, gedecentraliseerde, organisatie met vestigingen die niet meer dan 35 werknemers tellen. Opdrachtgevers hebben bij ons rechtstreeks contact met de uitvoerende mensen. Dat contact verloopt niet via allerlei managers die daar nog tussen zitten. Dat gaat sneller en het voorkomt ruis op de lijn.”

Platte organisatie

Die platte structuur combineert hij dus met een fijnmazig netwerk van kleinere kantoren door het land. Vanuit Hengelo begon Nepocon met gemeenten, waterschappen en Twentse aannemers, maar inmiddels werken de engineers ook voor alle grote landelijke bouwers. „We werken voor grote concerns als BAM, Heijmans en VolkerWessels”, zegt Tijhuis. „Maar ook lokale betonbouwers als Platenkamp Borne, Dubbink Vriezenveen, Van Heteren Hengelo en Van Haarst in Enschede zijn nog steeds klant.

De instroom van studenten in ons vakgebied loopt terug. Dat is pas echt zorgelijk Frank Tijhuis

De komende jaren moeten vooral in het teken staan van verbreding van het vakgebied. Binnen Engius wil Tijhuis nieuwe specialismen verder uitbouwen, met geotechniek als belangrijkste speerpunt. „Geotechniek heeft betrekking op alles wat je bouwt in de grond”, zegt hij. „We hebben nu al vijf of zes specialisten op dat gebied.”



Daarnaast kijkt hij nadrukkelijk naar de ‘bebouwde wereld’: meer bouwkundige constructies en projecten in binnensteden, waar omgevingsmanagement, bouwkundige inspecties van gebouwen en schadevrij bouwen belangrijk zijn. Via Bureau Schmidt, Van Monsjou en Quattro Expertise schuift Engius steeds verder op richting trillingsmetingen, bouwkundige inspecties en het regelen van kabels, leidingen en vergunningen rond grote projecten en de energietransitie.

‘Wat heb ik aan een zak geld?’

Tijhuis mikt niet op een beursgang of verkoop aan een groot ingenieursbureau. „We worden wel benaderd door partijen, zowel uit het binnen- als buitenland. Maar we zijn zelf iets aan het bouwen wat we leuk vinden. Dat is voor mij totaal niet aan de orde momenteel. Ik ben 48, dus nog veel te jong om te verkopen. Wat heb ik aan een zak geld?” Dat Greenpark Investment Partners genoegen nam met een minderheidsbelang, was voor hem een voorwaarde: zo blijft de ondernemingsvrijheid in Twente.

De echte kwetsbaarheid zit volgens hem niet in de orderportefeuille, maar in de mensen. „Wij zijn echt wel een mensenbedrijf”, zegt Tijhuis. Hij is trots op het geringe personeelsverloop van ‘minder dan 1 procent’ en probeert met aandacht voor ontwikkeling en keuzevrijheid aantrekkelijk te blijven in een krappe arbeidsmarkt. Want voldoende werk is volgens Tijhuis voor jaren verzekerd.

„Er moet in Nederland heel veel infra vervangen worden.” De uitdaging ligt vooral in het vinden van knappe koppen die dat reken- en tekenwerk kunnen doen. „De instroom van studenten in ons vakgebied loopt terug. Dat is pas echt zorgelijk.”

Bouwkundige inspectie Groot Handelsgebouw in Rotterdam door medewerkers van Solid Services. Foto: Nepocon.