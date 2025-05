Broer en zus Tom en Esther Kouwenhoven runnen sinds enkele jaren Drogisterij van der Gaag in hartje Den Haag. Een bijna 230 jaar oude winkel en dat zie je terug in de prachtige en historische inrichting. Maar het betekent absoluut niet dat deze hofleverancier in het verleden stil is blijven staan.

Loop via de ingang met daarboven de starende ‘gaper’ Drogisterij van der Gaag in de Haagse binnenstad in, en je waant je terug in de tijd. Een zwart-wit geblokte vloer, tientallen kleine ‘gapers’, bruine, houten tonnetjes van ruim twee eeuwen oud waarin vroeger allerhande kruiden werden bewaard en vintage reclameborden en -affiches van legendarische merken als Zwitsal…

Je weet even niet waar je kijken moet. Tel daarbij op een weldadig assortiment aan kruiden, oliën, huidverzorgingsproducten, voedingssupplementen, scheergerei en parfums, en je begrijpt waarom de 228-jaar oude winkel nog steeds immens populair is bij zowel trouwe als nieuwe klanten.

Onze ouders hebben altijd gezegd: ‘Je besteedt de meeste tijd op je werk. Zorg er daarom voor dat je het naar je zin hebt’ Esther Kouwenhoven

Modern familiebedrijf op historische plek

In hun witte drogistenjas staan zus en broer Esther (33) en Tom (31) Kouwenhoven klaar om De Ondernemer te ontvangen. Na de fotosessie voor bij dit artikel - met natuurlijk een foto op de oude, houten krultrap met daarboven de staatsieportretten van de toenmalige koningin Beatrix en prins Claus en het huidige koningspaar, is het tijd voor een mooi gesprek over een modern familiebedrijf op een historische plek. Twee begin-dertigers die vrij recent de drogisterij van hun ouders hebben overgenomen. Een bijzonder verhaal.

Voordat broer en zus de drogisterij van hun ouders overnamen, had Tom de middelbare hotelschool afgerond en is hij in de hotellerie en in de evenementensector gaan werken. „Totaal iets anders, maar wel met service hoog in het vaandel. Iets dat hier ook erg belangrijk is’’, zegt Tom.

Ook zus Esther deed de middelbare hotelschool, waarna de hoge hotelschool in Scheveningen volgde. Na banen in de hotellerie werkte ze vijf jaar lang voor ING als financieel adviseur. Toch is het niet zo vreemd dat de twee terug zijn gekeerd op het drogisterijnest. Niet alleen hun ouders waren drogist, ook opa. Esther: ,,In de familie van mijn vader waren het er zelfs meer. Een echte drogistenfamilie.’’

Opgegroeid in een drogisterij

Opgroeien in zo’n familie betekende voor Esther en Tom dat ze als kind regelmatig boven de winkel videofilms aan het bekijken waren terwijl vader en moeder beneden de winkel draaiden. ,,Tom had als kind en jongeman iets meer de ambitie om in de toekomst de zaak over te nemen. Ik helemaal niet’’, vertelt Esther.

,,Onze ouders hebben altijd gezegd: ‘Je besteedt de meeste tijd op je werk. Zorg er daarom voor dat je het naar je zin hebt. Doe waar je gelukkig van wordt’. Ze hebben ons nooit gepusht om de drogisterij over te nemen.’’ Tom: ,,Als 14-, 15-jarige jongen werkte ik op zondag vaak in de winkel met Jos, mijn vader. Toen kreeg ik vaak de vraag of ik de drogisterij ooit ging overnemen. Dat vond ik destijds een vervelende vraag. Want hoe moet een jongen van 15 dat nou weten?’’

Enkele jaren terug kreeg Tom dezelfde vraag weer, maar nu van zijn ouders. „Op dat moment ben ik er zeer goed over na gaan denken en kwam ik erachter dat ik dit toch wel heel leuk vond en graag wilde gaan doen.’’ Zo geschiedde. Tom stapte in het familiebedrijf en enkele jaren later volgde Esther.

Esther: „Het mooie is dat ons team bestaat uit mensen die hier 35, 25 en bijna 10 jaar werken. Het voelt echt als een familie. Het is steeds weer een warm bad waarin ik stap. Toen ik nog bij ING werkte en hier op zondagen meehielp om te ontdekken of ik het echt leuk vond, viel het kwartje. Ik vond het ook echt leuk. Elke zondag dat ik hier stond voelde als een uitje, alleen maar leuke dingen doen.’’

Zelfstandig drogist: ondernemen zoals je zelf wil

,,Wat best uniek is in Nederland: we zijn een zelfstandig drogist. We kunnen ondernemen zoals wij het willen. Als er een merk is waar veel te veel mee wordt gestunt of we hebben er geen affiniteit meer mee, dan halen wij het uit ons assortiment. Andersom ook: een nieuw en gaaf merk of een mooie trend? Dan gaan we er iets mee doen. Dat gaat niet zo gemakkelijk wanneer je onderdeel bent van een keten en te maken hebt met zaken als schappenplannen of prijzenacties’’, aldus Tom. ,,Het feit dat deze winkel en het pand een enorme geschiedenis hebben, maakt het alleen maar mooier. Ook omdat we hier zijn opgegroeid. Dat zorgt voor een stukje emotionele waarde.’’

Je bent familie en hebt samen een zaak. Daarin moet je de juiste weg vinden. Dat is gelukt Tom Kouwenhoven

Het feit dat broer en zus Kouwenhoven nu aan het roer staan, wil niet zeggen dat de zaken nu totaal anders worden aangepakt. Het private label is belangrijker geworden en gegroeid, maar voor de rest is het aanbod niet veel anders dan tien of twintig jaar terug.

,,Het concept is hartstikke goed en blijft hetzelfde’’, benadrukt Tom. ,,Daar moet je niet teveel aan willen veranderen. Natuurlijk, we finetunen bepaalde aspecten. Je moet met de tijd meegaan. Zeker wanneer je kijkt naar de markt van voedingssupplementen. Er verandert veel en snel in dat segment.

Hetzelfde geldt op het vlak van cosmetica, een segment waar Esther veel affiniteit mee heeft.’’ Esther: ,,Ik zeg altijd: Tom heeft de ene kant van de winkel en ik de andere kant. Ik de cosmetische kant en mijn broer die van de voedingssupplementen en die van zijn uit de hand gelopen hobby, de scheerproducten.’’

Broer en zus eigenaar: privé en zakelijk verbonden

In hun kinderjaren willen broers en zussen af en toe lekker ruziën. Hoe zit dat tussen Tom en Esther nu ze samen eigenaar zijn van een onderneming? ,,Je bent familie en hebt samen een zaak. Daarin moet je de juiste weg vinden. Dat is gelukt’’, aldus Tom.

Esther: ,,Privé en zakelijk voor honderd procent scheiden is niet mogelijk, maar we gaan elkaar niet bellen wanneer het niet nodig is. In het begin belden we elkaar soms tien keer op een vrije dag, daar hebben we nu gelukkig een balans in gevonden.’’ Tom: ,,We gaan het op een familieverjaardag niet uitgebreid hebben over hoe de zaken gaan. Daar zijn andere momenten voor. Aan de andere kant, we zijn allebei dol op dit werk, dan is het ook niet erg om er zo soms wel over te hebben in privétijd. Dat hoort er ook bij.’’

Zoals gezegd: Esther en Tom zijn met hun 33 en 31 nog jong. Denken ze soms toch al niet na over hoe lang ze de drogisterij willen runnen? Net zoals hun ouders tot aan het pensioen? ,,Ik ben bang dat we hier gewoon staan tot het pensioen’’, lacht Esther. ,,We kunnen nog enorm veel uit dit vak halen, er is ontzettend veel te doen. Zo zijn we vorig jaar gestart met onze eigen webshop’’, vult Tom aan.

Weet je dat we regelmatig verzamelaars over de vloer hebben die de gapers, Zwitsal-letters of de potten willen kopen? Tom Kouwenhoven

Webshop draagt bij aan groei Drogisterij van der Gaag

Tom: „Vrijwel alles wat je hier kunt kopen, is ook in onze webshop verkrijgbaar. We zorgen er zelf voor dat de bestellingen juist worden afgeleverd dankzij een groot databestand. Het is een fantastisch leuk traject, bouwen aan je webshop. Onze klanten hebben zo ook een veel beter idee van wat we allemaal aanbieden.’’ Esther: „Het trekt nieuwe klanten aan. Mensen hebben online iets gezien en komen het hier in het echt bekijken.’’

De gapers maken onderneming extra bijzonder

Wie alleen online zijn aankopen doet, ziet de grote gaper boven de voordeur en de talloze kleinere gapers in de winkelruimte niet. Het maakt van de Haagse drogisterij bijna een toeristische attractie. „De gaper bij de ingang is vorig jaar na ruim 25 jaar buiten te hebben gehangen gerestaureerd. Die gaper is een exacte kopie van het origineel dat in 1998 - precies het jaar dat mijn ouders de zaak overnamen - is gestolen en nooit meer terug is gevonden. Joop Mackenbach, een bekende en inmiddels overleden houtbewerker, heeft het origineel toen identiek nagemaakt”, vertelt Tom.

Tom: „Weet je dat we regelmatig verzamelaars over de vloer hebben die de gapers, Zwitsal-letters of de potten willen kopen? Dat gaan we dus niet doen. Die voorwerpen horen hier thuis en zijn onderdeel van wat deze winkel zo speciaal maakt.’’

Predicaat Hofleverancier

Granen en zaden stonden in 1796 aan de basis van de lange historie van Drogisterij van der Gaag. Snel werden kruiden en specerijen aan het assortiment toegevoegd, iets waar de drogisterij vandaag de dag nog meer dan 250 verschillende soorten van heeft. In de loop der jaren is de drogisterij een icoon geworden in de Haagse binnenstad. Als mensen echt advies nodig hebben, weet men de zaak te vinden. Advies over voedingssupplementen, fytotherapeutische geneesmiddelen, scheerartikelen of cosmetica. Het kan bij deze hofleverancier.