Anne (31) runt samen met vader snelgroeiend transportbedrijf: ‘Je moet soms een gladde rug hebben’

In 2018 zag Anne Meijndert het niet zitten om het transportbedrijf van haar vader over te nemen. „Het was me in die tijd te groot.” Hij verkocht de firma, maar na twee jaar begon het toch te kriebelen en startte ze samen met haar vader Anne Transport.

Het is wat hectisch op het kantoor van Anne Transport in Moerdijk. Directeur Anne Meijndert (31) is zelf bezig met het klaarzetten van de kerstpakketten voor de chauffeurs, maar er moet ook ingepakt worden, want volgende week verhuist het kantoor naar Bergen op Zoom. „We krijgen daar meer ruimte voor het kantoor en we kunnen onze vrachtwagens er beter parkeren. Die mogelijkheid tot uitbreiding hebben we hier niet.”



Anne zag overname eerst niet zitten

Anne stampte samen met haar vader Rien Meijndert in vijfeneenhalf jaar tijd een transportbedrijf met vijftig eigen trucks uit de grond. Die stap leek vroeger niet zo logisch. Vader Rien had een transportbedrijf met eveneens vijftig trucks, maar Anne koos voor een grafische opleiding.



Na afronding daarvan hielp ze in het bedrijf van pa even mee op kantoor om er vervolgens niet meer weg te gaan. Tot Rien in 2018 de boel verkocht. „We hebben het er even over gehad of ik de zaak niet over kon nemen maar dat zag ik destijds niet zitten”, vertelt Anne.

Uiteraard wordt er door anderen weleens iets van ons of van mij gevonden, maar daar moet je niet in meegaan Anne Meijndert Anne Transport

Bedrijf samen met vader runnen

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. Toen een oude klant vroeg of zij het transport voor hem konden uitvoeren, hapte ze toe. Wel samen met haar vader, al zijn de taken gescheiden.



Anne: „Mijn vader heeft meer verstand van de technische kant, dus het wagenpark en alles wat er op technisch vlak bij het transport van gevaarlijke stoffen komt kijken, doet hij. Daarnaast is hij veel bezig voor onze vestiging in midden Finland. Ik ben vooral bezig met de operationele kant en ons kantoor in Nederland. Het contact met klanten doen we samen.”

Als vrouw ondernemen in een mannenwereld

Of het lastig is om als vrouw in deze mannenwereld werkzaam te zijn? Volgens Anne niet. „Ik werk al lang in deze wereld en weet wat er speelt. Onze klanten kennen mij ook al sinds ik bij mijn vader werkte. Ook heb ik geen moeite met het aansturen van de chauffeurs. Ik ben heel open en er is onderling respect. Uiteraard wordt er door anderen weleens iets van ons of van mij gevonden, maar daar moet je niet in meegaan. Je moet soms een gladde rug hebben en de focus houden op het eigen doel.”

Een truck van Anne Transport op weg. Eigen foto

Specialisatie op Scandinavië

Het nieuwe bedrijf ging van start met vijf trucks waarbij het de bedoeling was het klein en overzichtelijk te houden. „Dat is niet helemaal gelukt”, lacht Anne. „We zijn snel gegroeid door de vraag van onze klanten. We rijden chemische stoffen door heel Europa met een specialisatie op Scandinavië.’’



Anne: „Sinds 2025 hebben we een eigen vestiging in Finland en in 2026 kijken we of we er ook een kunnen openen in Zweden. Daarmee kunnen we onze klanten ter plekke beter bedienen. Mijn vader is nu veel in Finland om vooral technische uitdagingen bij klanten qua laden en lossen aan te gaan. Dat kan hij beter dan ik, dus daar bemoei ik me niet mee. Aan de andere kant laat hij mij dan ook vrij om mijn ding te doen. Er is wel overleg, hoor. Soms is er wat wrijving, maar dat komt altijd weer goed. Zonder wrijving geen glans.”

We zien dat onze kosten enorm stijgen maar dat de transportprijzen ook onder druk staan Anne Meijndert Anne Transport

Uitdagingen Anne Transport voor 2026

De focus bij het bedrijf ligt op één soort transport en ook bij de trucks kiest Anne Transport bewust voor één merk. „We hebben een lange relatie met Scania en dat werkt prettig. Bovendien nemen zij ook andere zaken als onderhoud, verzekeringen en financiering uit handen. Dan kan ik me richten op de rest van de bedrijfsvoering.”



Wat dat betreft biedt 2026 de nodige uitdagingen. „We zien dat onze kosten enorm stijgen maar dat de transportprijzen ook onder druk staan. Daardoor moeten we altijd kijken naar slimmere oplossingen voor het transport. Niet alleen door de aanschaf van zuinigere vrachtwagens en de meest optimale tankopleggers, maar ook door betere planningen voor de ritten te maken. Daarvoor maken we nu al gebruik van een systeem met AI. Dat gaan we nog verder uitbreiden.”

Trucks van Anne Transport. Eigen foto

Nieuwe chauffeur gezocht: 180 sollicitanten

Anne Transport wil niet inleveren op uitstraling van het wagenpark. „Dat is ons visitekaartje en onze kwaliteit. Bovendien zijn de chauffeurs trots op hun trucks en gaan ze er daarom zorgvuldig mee om. Het maakt ook dat we nauwelijks verloop hebben. Sterker nog, laatst zochten we een nieuwe chauffeur; kregen we maar liefst 180 sollicitanten. Wat we wel gaan doen, is investeren in betere opleidingen voor de chauffeurs. Waardoor we hopelijk minder schades hebben en het brandstofverbruik naar beneden gaat.”



Terugkijkend op de laatste vijf jaar zegt Anne: „Groei was nooit het doel, maar we willen tegen onze klanten nooit ‘nee’ zeggen. Daarmee willen we ons onderscheiden. We denken mee en zoeken naar oplossingen.”



Hoe groot willen ze het bedrijf laten worden? „Nou, met die 50 eigen auto’s is het wel mooi. Als je groter wordt, komen er ook andere problemen. Dan wordt het onpersoonlijker. Het moet gewoon een mooi bedrijf zijn. Voor ons en voor onze mensen.” Om eraan toe te voegen: „Er staan voor 2026 al acht auto’s in bestelling…”



