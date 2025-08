Lees verder onder de advertentie

Het wagenpark van Van der Wijst Transport uit het Brabantse Zeeland bestaat enkel uit trucks die alles behalve standaard zijn. Mooi spuitwerk, extra accessoires en een speciaal interieur onderscheidt ze van andere vrachtwagens op de Nederlandse wegen. Een flinke extra investering die de ondernemer er graag voor over heeft.

Mooiste truck van Nederland

Rick van der Wijst zijn nieuwste en dus prijswinnende vrachtwagen vormt het summum uit de reeks. „We hebben er ook echt alles aan gedaan. Dit project heeft een jaar in beslag genomen. Alleen het interieur heeft al 900 manuren gekost”, legt Rick uit.

Er zit dan ook zelfs krokodillenleer in de bekleding verwerkt. Gewoon een mooie vrachtwagen was voor hem niet genoeg. „Ik wilde de allermooiste van Nederland hebben en daar heb ik bijna alles voor over. En nu is dat gelukt.”

Door al het extra werk aan de 25,25 meter lange combinatie is de prijs ervan welhaast verdubbeld en loopt makkelijk in de tonnen. Een volgende vrachtwagen hoeft daarom niet meer zo extreem, dit was het hoogst haalbare, aldus Rick.

Werken met showtrucks

Wie denkt dat de trucks van Rick showtrucks zijn die nauwelijks worden gebruikt, heeft het mis. Een groot deel van die werkzaamheden bestaat uit het vervoer van gebak van de bakkerij naar de distributiecentra van een landelijke supermarktketen. Daarnaast wordt er veel groente en fruit vervoerd van telers en tuinders naar de veiling. En dat zeven dagen per week, 365 dagen per jaar. Waarom zou je daar zulke mooie vrachtwagens voor inzetten?

De Scania S660 is de Mooiste Truck van Nederland. Foto: Truckstar

„Dat is gewoon mijn passie. Ik ben altijd al gek geweest van vrachtwagens, begon op mijn 18e met rijden. Eind 2016 besloot ik voor mezelf te beginnen en heb ik mijn eerste nieuwe vrachtwagen besteld. Gloednieuw, omdat ik hem naar eigen wens wilde samenstellen en je wilt niet de eventuele ellende van een ander kopen. Met een nieuwe kon ik in elk geval betrouwbaarheid beloven. Dat is heel belangrijk in deze branche.”

Ik hou gewoon van mooie vrachtwagens Rick van der Wijst

Die keuze om van elke truck in het wagenpark iets bijzonders te maken, kost wel geld. Rick: „Dat is waar, maar ook een bewuste keuze. Ik hou gewoon van mooie vrachtwagens, maar daarnaast geven ze mijn bedrijf ook een bepaalde uitstraling. Netjes maar ook professioneel. Verder heb ik hiermee gemotiveerde chauffeurs die trots zijn op hun auto, dat ze ‘m als van zichzelf beschouwen. Die trots en gemotiveerdheid stralen ze ook uit naar mijn klanten. En omdat ze zo trots zijn op hun truck, houden ze hem bij en gaan ze er netjes mee om. Da’s ook veel waard.”

Geen dure personenauto

Het strakke wagenpark levert hem geen extra geld op. „Nee”, zegt Rick lachend, „Het kost alleen maar geld. Ik kan al dat extra werk aan de trucks niet doorberekenen aan mijn klanten. Ik doe dit puur voor mezelf. Ons werk kun je ook met trucks met minder vermogen doen, maar ik kies bewust voor Scania’s met V8. Dat vind ik zelf mooi, maar die jongens ook. Dan kost dat maar iets meer. Ik kan het bijvoorbeeld niet over mijn hart verkrijgen om een dure personenauto voor mezelf te kopen, dan stop ik het liever in de opbouw van een nieuwe truck.”

Er staan er nog twee in bestelling maar of dat aanvullingen zijn op het 13 trucks tellende wagenpark of dat er twee oude uit gaan, weet Rick nog niet. „Ik wil niet groter groeien. we zijn nu echt een familie met de chauffeurs samen. Dat gevoel moet blijven.”

Door alle publiciteit weet iedereen wie Rick van der Wijst Transport is Rick van der Wijst

Aan zelf rijden komt de ondernemer nog nauwelijks toe. „Vorig jaar heb ik het besluit genomen om fulltime op kantoor te gaan. Een moeilijke beslissing maar wel beter voor het hele proces. Ik doe de planning, de adminstratie en onderhoud het contact met de klanten. Alleen in de avonden en als er bijgesprongen moet worden of tijdens vakanties kruip ik zelf nog achter het stuur. Dat vind ik uiteindelijk het allerleukste.”

En dat het liefst met de Mooiste van Nederland. Al die mooie trucks heeft nog iets opgeleverd: „Door alle publiciteit weet iedereen wie Rick van der Wijst Transport is.” De winst van afgelopen weekend heeft daar ongetwijfeld nog verder aan mee geholpen.

