,,Elke dag wordt de wachtlijst om op het stroomnet te komen langer”, zegt Jan van Maurik van VNO-NCW Brabant-Zeeland. ,,Dat betekent dat heel veel bedrijven vastlopen.”

Ondernemers krijgen de komende weken van netbeheerders TenneT en Enexis te horen wat voor hen precies de gevolgen zijn. Zo kreeg Etiënne Luijten van het Tilburgse I&L Logistiek (een koeltransportbedrijf) bericht dat zijn plan om voldoende stroom te krijgen voor het opladen van zijn elektrische trucks waarschijnlijk weer wordt uitgesteld, meldt het Eindhovens Dagblad.

60 e-trucks nodig om aan emissie-eisen te voldoen

„Ik denk dat ze het zelf ook niet meer weten bij de nutsbedrijven”, reageert hij. Hij schafte vorig jaar een nieuwe e-truck aan, maar moet er uiteindelijk zestig hebben om aan emissie-eisen te voldoen. Die trucks moeten wel opgeladen kunnen worden. Daarvoor maakte hij afspraken, zodat hij extra capaciteit zou krijgen op het stroomnet. „Via via kreeg ik te horen dat dit nu niet meer kan – of pas veel later gerealiseerd wordt. Ik word er moedeloos van.”

Hij is een van de ondernemers die door de ‘elektrificatie’ van bedrijven in de problemen dreigen te komen, voorziet Van Maurik. „Twintig procent van de bedrijven gebruikt nu stroom voor het grootste deel van hun energiebehoefte. De rest gebruikt voornamelijk olie, gas of kernenergie. Maar de vraag naar stroom wordt steeds groter. Het probleem is dat er niet voldoende capaciteit beschikbaar is voor iedereen.”

Ik zie al bedrijven naar het buitenland vertrekken. Denk aan België of zelfs Amerika Jan van Maurik VNO-NCW Brabant-Zeeland

Wachtlijst: snel toenemende vraag naar elektriciteit

Om aan de snel toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen, werkt netbeheerder TenneT overal in Nederland aan uitbreiding van hoogspanningsstations. Een van de essentiële projecten is het station in Waalwijk. Dat zou in 2026 klaar zijn, maar loopt nu twee jaar vertraging op omdat benodigde transformatoren nog niet leverbaar zijn. In Wijchen wordt een geheel nieuw station gebouwd dat vooral voor Noordoost-Brabant van belang is, maar dat zal pas in 2033 klaar zijn.

Grote tegenslag voor 2.100 Brabantse ondernemers

Dat is een grote tegenslag voor ruim 2.100 bedrijven in Brabant, die soms al jaren wachten op ruimte op het overvolle elektriciteitsnet. VNO-NCW ziet dat nieuwe bedrijventerreinen vaak nog geen stroomaansluiting hebben. „Wie wil groeien in Nederland, loopt hierdoor vast. Ik zie al bedrijven naar het buitenland vertrekken. Denk aan België of zelfs Amerika”, zegt Van Maurik.

Overtollige zonne-energie opgeslagen

Het is geen vrolijk verhaal van Van Maurik, maar het biedt ook kansen. „Het goede nieuws is dat er batterijbedrijven opkomen. Al die overtollige zonne-energie kan worden opgeslagen. Daarnaast zie ik steeds meer dat bedrijven onderzoeken hoe ze energie kunnen delen, als ze het zelf niet gebruiken. We willen dat dit in de toekomst veel makkelijker wordt.”

