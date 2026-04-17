Steeds meer ondernemers in de knel: brandstofcrisis jaagt kosten op en klanten weg

Stijgende brandstofprijzen drukken direct op de marges van ondernemers. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel en De Ondernemer blijkt dat 39 procent van de werkgevers dit jaar verwacht in de problemen te komen. Vooral bedrijven in transport, handel en horeca voelen de druk. „Mijn kosten lopen op, en klanten nemen af. Ik merk het al vanaf het begin van de oorlog.”

De onrust rond Iran is op de Nederlandse werkvloer inmiddels dagelijkse kost. De brandstofprijzen blijven maar stijgen en dat vreet aan de marges. Ondernemers merken dat direct: 40 procent gebruikt brandstof voor zakelijke bezoeken, 34 procent voor woon-werkverkeer en voor 21 procent is transport zelfs de kern van het bedrijf. Ruim de helft van de ondernemers met personeel (53 procent) houdt zijn hart vast. Vooral in de handel, het vervoer en de horeca zijn de zorgen groot. Bij zzp’ers is de druk iets minder, maar ook daar maakt meer dan een derde zich zorgen (36 procent).

Niemand koopt straks meer iets Bakker

De cijfers krijgen een gezicht in de praktijk. Zo vertelt een bakker: „Wij hebben een kleine bakkerij, de oven brandt op gas. Grondstoffen worden steeds duurder, andere kosten stijgen en lonen stijgen. Wij moeten straks onze prijzen zo veel verhogen dat niemand het meer wil kopen.”



Markt bepaalt tempo

Het blijft niet bij zorgen. Ongeveer 7 procent van de bedrijven met personeel zit nu al in serieuze financiële problemen, bij zzp’ers is dat 6 procent. Daarnaast verwacht 39 procent van de werkgevers later dit jaar in de knel te komen. Dat raakt niet alleen de kosten, maar ook de opdrachten die nog binnenkomen. Een ondernemer legt uit: „Mijn grootste klant zit in de logistiek en die krijgt de volle laag. Bedrijven gaan dan direct snijden in de kosten. En waar bespaar je het eerst op? Juist, op zaken als trainingen en advies.”

Het moment van de waarheid verschilt per bedrijf. Een derde van de bezorgde ondernemers denkt deze zomer al klem te zitten. De rest verwacht dat de echte klap tegen het einde van het jaar valt. Slechts een klein deel (3 procent) vreest dat het binnen een paar weken al misgaat.De markt bepaalt het tempo. „Mijn kosten lopen op, en klanten nemen af. Ik merk het al vanaf het begin van de oorlog”, zegt een ondernemer. Een ander vult aan: „Als de prijzen blijven stijgen moeten de offertes omhoog en dan is het nog de vraag of de klanten akkoord gaan.”



Oog op Den Haag

Veel ondernemers denken dat ze het nog een maand of vijf, zes volhouden, maar de roep om actie vanuit Den Haag wordt luider. Twee derde van de werkgevers wil dat de overheid op korte termijn ingrijpt. Zo’n 10 procent vindt Prinsjesdag vroeg genoeg, terwijl bijna één op de vijf helemaal geen ingrijpen wil. Ondernemers weten wel wat er moet gebeuren: de onbelaste kilometervergoeding naar 28 cent en de accijnzen of btw op energie en brandstof omlaag.

Verduurzamen? Nu even niet

Voor veel ondernemers is dit geen goed moment om te verduurzamen. Zo’n 34 procent stelt investeringen uit en houdt de hand op de knip. Slechts 12 procent ziet dit juist als een goed moment om te investeren. De onzekerheid is simpelweg te groot om nu flinke stappen te zetten.Er is ook een andere kant. Voor ondernemers in de duurzame hoek is het topdrukte. „Ik doe in zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen”, zegt een respondent. „Voor mijn handel is dit eigenlijk alleen maar gunstig.”



