Financieel wankel BCC sluit winkels om veiligheid personeel

Een groot deel van de winkels van BCC heeft donderdag uit zorgen om de veiligheid van het personeel de deuren gesloten na het nieuws over de financiële problemen bij de elektronicawinkelketen. Het bedrijf wil nu eerst beveiligers inhuren voordat de winkels weer opengaan, zegt topman Caspar Klinkhamer. Donderdag werd bekend dat BCC uitstel van betaling had aangevraagd.

"Als het om elektronica gaat, gaat het om dure aankopen. En bij zaken als het terugbrengen of retourneren van aankopen bij een surseance lopen de emoties soms veel te hoog op. Samen met de bewindvoerder en vestigingsmanagers hebben we afgesproken dat we beveiligers gaan inregelen", legt Klinkhamer uit, die daarmee een bericht van NU.nl bevestigt.

Van de 55 winkels van BCC waren er 42 dicht. Dat betekent volgens Klinkhamer niet dat in al die winkels acute dreigende situaties waren ontstaan, maar dat de sluiting een voorzorgsmaatregel was. "Veiligheid gaat in zo'n situatie boven alles." De komende dagen gaan geleidelijk meer winkels open en naar verwachting zijn alle vestigingen maandag weer te bezoeken.

Na het nieuws over de surseance blokkeerden enkele transportondernemers ook tijdelijk een distributiecentrum in Almere van waaruit BCC werkt, meldde Omroep Flevoland. Volgens de BCC-topman ging het om enkele ingehuurde vervoerders die klussen hadden gedaan voor de keten en dus schuldeiser waren. "Zij wilden beslag leggen om hun crediteurenpositie op te heffen, maar zo werkt het niet. Dan meld je jezelf aan bij de bewindvoerder", zegt Klinkhamer.