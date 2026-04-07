TikTok ontplofte door kookvideo’s Hajziani (25), nu verkoopt hij als chef-kok duizenden broodjes

Hij leerde koken van zijn oma en besloot zijn gerechten op TikTok te zetten. Nu is de 25-jarige Hajziani Larmonie dé broodjeschef-kok van Bar Mono in Rotterdam. Hoewel hij de keuken hier slechts twee maanden zou overnemen, is de samenwerking wegens groot succes voor onbepaalde tijd verlengd.

Hajziani Larmonie staat op zijn vertrouwde plek in de keuken van Bar Mono. Net na de middagspits, als een grote groep klanten broodjes wil, maakt hij ze geconcentreerd klaar. Met een koptelefoon op zijn hoofd schakelt hij van de ene pan naar de andere, met hierin alle lekkernijen waarvoor de bezoekers komen.

Rotterdam is niet de plek waar Hajziani opgroeide. Op zijn 19de ging hij van Curaçao naar Nederland om in de tweede stad van ons land te studeren. Toen hij zijn diploma eenmaal op zak had, begon hij zich af te vragen wat hij echt met zijn leven wilde, vertelt hij aan het AD. „Ik zat een beetje met die vraag: wat nu? Ik wist wel dat ik altijd al van koken hield.”

In oma’s keuken op Curaçao

Die liefde voor eten kreeg hij van huis uit mee. „Mijn oma heeft mij leren koken. Op Curaçao stond ik vaak met haar in de keuken.” Uit nieuwsgierigheid begon hij zijn gerechten te filmen en die op TikTok te plaatsen, in eerste instantie zonder grote verwachtingen.

„Je zag alleen het eten, niet mij. Ik ben best een introvert persoon, dus dat voelde voor mij perfect. Ik dacht: waarom niet? Het zijn leuke video’s met makkelijke recepten.”

Eerste video’s van jonge kok

De eerste video’s kregen nog maar een paar views, maar langzaam begon zijn account te groeien. „Je ziet dan ineens dat mensen reageren en het gaan volgen. Dat voelde goed.” Tijdens een bezoek aan Curaçao ontstond het idee om er meer mee te doen.

In een gesprek met zijn oudere broer ontstond het plan om zijn eten niet alleen online te laten zien, maar het ook te gaan verkopen. De steun van zijn ouders gaf hem uiteindelijk het vertrouwen het serieus te proberen.

Volgens Hajziani Larmonie een van de best verkochte broodjes: chopped cheese. Foto: Frank de Roo

Interesse Bar Mono na TikTok-succes

De eerste stap was een pop-up en dat bleek meteen een schot in de roos: dezelfde middag was alles al uitverkocht. Zelfs zijn moeder kwam speciaal van Curaçao naar Nederland om hem te helpen tijdens het evenement.

Niet lang daarna kreeg Hajziani via Instagram een bericht van Bar Mono met de vraag of hij interesse had in een zogeheten kitchen take-over. Sinds 1 februari runt hij daar zijn eigen broodjesconcept Panku.

Panku: ‘Brood met’

De naam betekent in het Papiaments simpelweg ‘brood met’. „Ik ben altijd fan geweest van broodjes. Voor mij is dat echt comfortfood, dus de naam voelde logisch.”

De broodjes zijn geïnspireerd op de Creoolse en Antilliaanse keuken, vaak met een eigen twist. Zo is de chopped cheese, met rundergehakt, cheddar en gefrituurde ui, een van de populairste opties. Ook de chicken a la Parilla, Antilliaanse barbecuekip op brood, wordt veel besteld.

De vraag groeit inmiddels snel. „Elke week gaan er meer broodjes uit.” Op dit moment verkoopt Hajziani naar eigen zeggen tussen de duizend en drieduizend broodjes per twee weken.

Hajziani: „Ik wil een plek creëren waar Antilliaans eten en muziek uit Curaçao samenkomen.” Foto: Frank de Roo

Naast zijn keukenproject heeft hij nog meer creatieve bezigheden. Eén dag per week werkt hij als mediavormgever bij een kledingbedrijf. Daarnaast runt hij een TikTok-kanaal waarop hij hiphop- en rapmuziek bespreekt. „Ik combineer eigenlijk verschillende passies: eten, design en muziek.”

Uiteindelijk hoopt hij door te groeien naar een eigen zaak. „Ik ken het verhaal van Bun in Rotterdam. Zij begonnen ook ooit met een kitchen take-over en kijk waar ze nu staan.”

Broodjes Hajziani blijven hit

Zijn droom gaat verder dan alleen een broodjeszaak. „Ik wil een plek creëren waar Antilliaans eten en muziek uit Curaçao samenkomen. Een plek waar de gemeenschap kan samenkomen; dat mis ik nu nog een beetje.”

Voorlopig zit hij goed bij Bar Mono. De take-over was oorspronkelijk bedoeld voor twee maanden, maar door het succes is de samenwerking inmiddels voor onbepaalde tijd verlengd. De broodjes van Hajziani blijken simpelweg te populair.

Dit artikel is geschreven door Liban Osman voor het AD.