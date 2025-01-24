Met Dutch Cocktail Club is Wouter van Kaam (31), oprichter en eigenaar van het overkoepelend drankenbedrijf Your Drinks, hard op weg om Europa te veroveren. Zijn bedrijf verkocht vorig jaar 1,5 miljoen ready-to-drink cocktailflessen. Wouters ambitie is helder: innovatief blijven en elk jaar met minimaal 30 procent groeien. ,,Ik heb gewoon een eigen cocktailfabriek, hoe gaaf is dat?’’

Dutch Cocktail Club is inmiddels marktleider in de Benelux. Het assortiment omvat veertien kant-en-klare cocktails en vier mocktails, met plannen voor nog meer smaken dit jaar. Het bedrijf (40 fte, thuisbasis Nieuwegein) heeft in korte tijd het klantenbestand opgebouwd tot meer dan 5500 horecabedrijven in Nederland, en breidt snel uit naar andere Europese landen. Naast vestigingen in Nederland heeft Your Drinks kantoren in het Verenigd Koninkrijk en België. Bovendien is het bedrijf via lokale partners flink aan de weg aan het timmeren in Zwitserland, Denemarken, Griekenland en op Ibiza. De nieuwste stap is een focus op evenementen en catering.

Omzet richting 20 miljoen

Voor 2025 verwacht Wouter een omzet richting de twintig miljoen euro. Ondanks dit succes heeft hij geen plannen om zijn bedrijf te verkopen aan grote drankengiganten. ,,Ik wil mijn bedrijf zélf blijven leiden. Ik zit hier niet om te verkopen, maar om een fantastisch bedrijf te bouwen met mijn team. Elke ochtend als ik in de auto stap naar mijn werk, denk ik: wat overkomt me toch allemaal? Ik werk keihard voor dit bedrijf en heb een geweldig team van mensen dat ik blind vertrouw. Een groot deel van de mensen dat hier werkt, ken ik al heel lang: het zijn vrienden en collega’s van vroeger. We zijn geen jaknikkers, maar hebben lef. En dat is nodig om snel te groeien.”

Your Drinks richt zich niet alleen op het aanbieden van kant-en-klare cocktails, maar helpt horecaondernemers ook om hun marges te verbeteren. In een markt waar de kosten onder druk staan, biedt Your Drinks producten die zowel betaalbaar als van hoge kwaliteit zijn, aldus Wouter. Het bedrijf levert drie merken: Dutch Cocktail Club, Dutch Spirits Club en Bibis Spritz. Dutch Spirits Club biedt dranken (van whisky en wodka tot gin en rum) in 10-liter bag-in-boxes, compleet met een herbruikbare fles. Dit verlaagt de kosten voor horecaondernemers met ongeveer 40 procent ten opzichte van grotere merken.

We werken oplossingsgericht en dat wordt erg gewaardeerd door veel ondernemers Wouter van Kaam

,,De marges in de horeca staan onder druk’’, legt Wouter uit. ,,Met onze producten kunnen we horecaondernemers helpen om die marges te verbeteren. We leveren niet alleen cocktails, maar bieden ook advies over hoe je een drankje perfect op tafel zet. We werken oplossingsgericht en dat wordt erg gewaardeerd door veel ondernemers.”

Zo’n 10 procent van de totale omzet komt uit alcoholvrije producten. Wouter verwacht dat dit aandeel in de toekomst alleen maar groter zal worden. „We leggen de lat erg hoog qua kwaliteit en de afzetmarkt is enorm.”

Gepokt en gemazeld in Australië

Wouter is een horecaman in hart en nieren. Zijn eerste baantje was als afwasser in een pizzeria in Schoonhoven, Wouter was twaalf jaar. Hij ging naar de middelbare hotelschool in Nieuwegein, deed werkervaring op in Nederland en vertrok in 2015 naar Australië, waar hij onder meer general manager van een wijnboerderij was. Hij was verantwoordelijk voor de wijn, de lodges en het restaurant. Hij heeft gewerkt als sommelier, maar ook als ‘bedrijvendokter’, om horecabedrijven uit het slop te halen. Het liefst wilde hij in Australië blijven, maar kon toch niet aarden. Na een verblijf van ruim vier jaar aan de andere kant van de wereld werd hij in 2019 general manager van The Rum Club, een cocktailbar aan de Oudegracht in Utrecht.

Kant-en-klare cocktails in jus d’orange flesjes verkochten als een tierelier Wouter van Kaam

Toen corona begin 2020 de horeca lamlegde, kon Wouter niet stilzitten en kwam hij op een lumineus idee: kant-en-klare cocktails in kleine jus d’orange flesjes verkopen voor vijf euro per stuk aan passanten van The Rum Club. ,,We hadden een stand met muziek, in de gracht lag een opgeblazen Flamingo. Het liep als een tierelier.’’

Na drie dagen moesten ze stoppen, omdat het veel te druk werd. De overgebleven flesjes verkochten ze via de lokale supermarkt Boons. Wouter: ,,De kwaliteit was top en de vraag was duidelijk.’’

Toen de horeca weer openging, begon Wouter opnieuw bij The Rum Club, maar de vraag van andere horecaondernemers naar kant-en-klare cocktails bleef. ,,Veel horeca-eigenaren hadden niet genoeg personeel en geen ruimte of expertise om zelf cocktails te maken”, zegt Wouter. Zo ontstond in 2021 Dutch Cocktail Club.

De cocktails van Wouter zijn direct klaar. Foto: eigen beeld

20 keer ‘nee’ voor Dutch Cocktail Club

Wouter zegde zijn baan bij The Rum Club op en ging het avontuur aan. Hij bestelde een eerste pallet met 4000 lege flesjes en startte met een eenvoudige productielijn. Wouter herinnert zich nog goed hoe hij zich voelde: ,,Ik scheet zeven kleuren toen ik dat allemaal moest betalen.’’ Wouter reed maandenlang met een oude Seat Ibiza door het land om klanten te werven. Na twintig keer nee te hebben gehoord, was het de 21ste keer raak: Woodstock 69, een bekende strandtent in Bloemendaal, durfde het aan als eerste klant.

Het ging daarna snel. Binnen het eerste jaar behaalde Dutch Cocktail Club al een omzet van ruim 700.000 euro. Aanvankelijk stond de productielocatie in Utrecht, maar door ruimtegebrek verhuisde het bedrijf in 2022 naar Nieuwegein, waar ze inmiddels meerdere panden huren.

Ik hoef niet de hoofdprijs, ik wil ondernemers helpen. In dat opzicht is Dutch Cocktail Club heel erg oplossingsgericht Wouter van Kaam

Wouters verklaring voor het succes? ,,Wat ik net al zei, ik heb een fantastisch team. En op basis van jarenlange horeca-ervaring weet ik hoe de markt werkt, wat er speelt. Ik maak en verkoop producten die ik zelf ook zou kopen. De marges in de horeca staan onder druk, met onze producten helpen wij ondernemers om hun marges te halen. We hebben expertise, weten hoe een bar werkt, hoe een drankje mooi op tafel wordt geserveerd. Daarin gaan wij ze ook helpen. Ik hoef niet de hoofdprijs, ik wil ondernemers helpen. In dat opzicht is Dutch Cocktail Club heel erg oplossingsgericht.’’

Wouter van Kaam wil geen externe financiers

Wouter heeft duidelijke ambities voor de toekomst van Dutch Cocktail Club: het moet het meest innovatieve en leukste drankenbedrijf van Europa worden. ,,Europa is groot genoeg voor ons. We focussen op zes landen, maar er zijn altijd nieuwe proposities die we willen bedenken. Het allerleukste van mijn werk is nieuwe ideeën ontwikkelen. We hoeven geen externe financiers: de investeringen doen we uit de lopende cashflow. Als we meer productiecapaciteit nodig hebben, voegen we gewoon een productielijn toe. Binnen twee weken kunnen we een nieuwe cocktail of mocktail in productie hebben.”

Het bedrijf is volgens Wouter groot geworden door kwaliteit en doorzettingsvermogen. ,,Dat blijven onze belangrijkste pijlers. Ik vind het heerlijk om op deze manier te ondernemen. Het is tastbaar en het voelt alsof ik samen met mijn team een leuke wedstrijd speel. En we willen allemaal winnen.”

