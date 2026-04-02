Daan (Creffie) investeerde 30.000 euro in zijn droomonderneming: ‘Niet verwacht dat het zo hard werken was’

Van 100.000 YouTube-abonnees naar de hete frituur: Daan ‘Creffie’ Crefcoeur ruilde zijn gameconsole in voor de Italiaanse foodtruck Papi di Panza. Maar de weg naar horecasucces bleek zwaarder dan gedacht. Een avontuur dat zijn volgers sinds vorig jaar via het videokanaal kunnen volgen. Wat zijn de ondernemerslessen die hij on the road tussen de frituurpan en de deegbollen heeft geleerd?

Daan ‘Creffie’ Crefcoeur heeft maar liefst 100.000 abonnees op YouTube, verzameld in de vijftien jaar dat hij op het videoplatform actief is. De ondernemer en YouTuber vulde zijn kanaal in de eerste jaren vooral met content over games. Anno 2026 is dat wel anders en ziet de kijker vooral Italiaans eten op vier wielen.



„Toen ik begon op YouTube, werd het als raar gezien om filmpjes voor dat kanaal te maken. Ik werd er echt om gepest. Je kon er ook geen geld mee verdienen. Tegenwoordig wil echt bijna iedereen influencer op YouTube worden’’, memoreert Daan, die altijd al affiniteit met het ondernemerschap heeft gehad.

De droom om een foodtruck te beginnen

„Nadat ik de content over gaming heb losgelaten, ben ik begonnen met video’s over ondernemen’’, vervolgt Daan. „Ik had geld nodig en startte daarom letterlijk als UberEats-bezorger. Ik was heel benieuwd hoe het er in die wereld aan toe ging en besloot er een documentaire over te maken. Op een later moment zaten mijn maat Bram en ik te editen voor ons YouTube-kanaal en vroegen we ons af: ‘Is dit het nou? Is dit het leven dat we willen leven?’. Vroeger hadden we altijd de droom om samen een foodtruck te beginnen. We besloten om het ook echt te gaan doen. We gingen dat hele proces documenteren.’’



Hard werken om horecabedrijf op te zetten

Vooraf had Daan vooral de droom om op een zonnige dag ‘lekker met de foodtruck in een parkje aan te komen rijden’. ,,Heerlijk koken voor mensen, alles even opruimen en dan weer lekker richting huis rijden. Met een heel goed met zwart geld gevulde portemonnee op zak’’, aldus de ondernemer. Dat was het romantische beeld dat hij had.

Daan Crefcoeur, bij sommigen bekend als YouTuber ‘Creffie’, aan het werk in zijn foodtruck. Foto: Eigen foto

„Ik had niet verwacht dat het zo hard werken was om een eigen horecabedrijf op te zetten’’, zegt Daan. „Vooral omdat we ook aan de slag zijn gegaan met een gerecht dat nog niet bekend was in Nederland. Tel daarbij op de regeltjes die bij een foodtruck komen kijken, het schoonmaken ervan en de video’s die we maakten. Die moesten perfect zijn, anders kon iedereen zien wat we allemaal verkeerd deden. Het was zwaar, we hebben het enorm onderschat.’’

Creffies heftigste zomer van zijn leven

Creffie noemt de zomer van 2025 zelfs de heftigste zomer van zijn leven. ,,Heel eerlijk: het maken van YouTube-filmpjes is niet bepaald het zwaarste werk dat er is. Ik heb nooit in de bouw gewerkt en lange dagen gemaakt. Met de foodtruck erbij voelde het een beetje als een dubbele baan. De video’s maken en het horecabedrijf. Soms duurde een festival waar we stonden tot vier of vijf uur in de nacht. Dan moesten we nog schoonmaken, naar huis rijden en de volgende dag weer naar een volgend festival om de boel op te bouwen. Ik vond dat echt erg zwaar. Daardoor heb ik veel respect gekregen voor horecaondernemers en vooral voor foodtruckondernemers. Tegelijkertijd was het ook de mooiste zomer ooit. Ik voelde mij echt alive!’’

Met de panzarotti naar Nederland

Daan zei het al, hij haalde voor zijn foodtruck een snack naar ons land die bij weinigen voorbij de Italiaanse grens bekend is. We hebben het over de ‘panzarotti’. „Het komt uit het zuiden van Italië, de regio waar mijn familie vandaan komt. We zijn daar verschillende restaurantjes langs gaan om onderzoek te doen. Het idee was in eerste instantie om focaccia’s te maken en te verkopen, maar dat leek ons veel te moeilijk. Deeg maken, de oven in… Daar wilden we niet aan beginnen. De panzarotti is een soort van gefrituurde pizza. Nederlanders zeggen dat het deeg smaakt naar een combinatie van een oliebol, een broodje en een pizza. Dat deeg is gevuld met allerlei vullingen.’’



De ondernemer is in zijn video’s opvallend openhartig over de hoogte- en dieptepunten van zijn startup, ook over de kosten, de omzet en de winst. „Toen ik begon met ondernemen, baalde ik ervan dat ik een verkeerd beeld had van het ondernemerschap. Mensen vertelden dat ze heel veel geld verdienden met een bepaalde onderneming. Ik heb altijd gezegd dat ik zo transparant en open mogelijk wil zijn over mijn ondernemerschap. Ik laat zien dat niet alles even mooi en prachtig is. Ik deel wat ik verdien en wat de kosten zijn. Dat is belangrijk. Op die manier wil ik mensen inspireren en motiveren.’’



Aanklacht tegen influencers

Is Daan zijn manier van ondernemen ook een aanklacht tegen de vele influencers die doen alsof succes hen komt aanwaaien? ,,Dat is het zeker. Ik ga met een gestrekt been de gehele goeroemarkt in. Die goeroes verdienen hun geld met dure trainingen en niet met het echte ondernemen, hun bedrijf. Ik denk dat het ook een reden is waarom mijn video’s zo populair zijn. Mensen weten dat ik eerlijk ben.’’ Die mensen weten daardoor ook dat de foodtruck 22.000 euro heeft gekost en dat de totale businesskosten 30.000 euro bedroegen. ,,Of ik vooraf twijfels had? Ja, maar ik heb altijd gedacht: ‘No gamble, no future’. We zouden wel zien wat er ging gebeuren.’’

Nog een tegenvaller in het begin: enkele dagen met de foodtruck op een culinair festival rondom Italiaans eten leverde de ondernemers niets op. Sterker nog: het kostte Bram en Daan uiteindelijk 400 euro. Daarentegen leverde vijf dagen op een ander evenement bijna 10.000 euro winst op. ,,Dat zegt dat het weer van groot belang is. Tijdens het Italië-event regende het dagenlang. Tijdens het winstgevende festival hadden we vijf dagen zon. Heel eerlijk: het is erg moeilijk in te schatten hoeveel je gaat verkopen tijdens zo’n festival. Het echte resultaat zit ‘m in de catering. Daar startten we dit jaar mee.’’

De foodtruck van Papi di Panza. Foto: Eigen foto

Daan en Bram gaan ook voor catering

Brengt de foodtruck inmiddels al meer op dan het YouTube-kanaal van Creffie? ,,Nee, nog niet. Daar zit nog een groot gat worden. Dat gat kan snel kleiner worden wanneer we aan de slag gaan met de catering. Voor nu is de foodtruck echt nog voor de leuk’’, benadrukt de ondernemer met Italiaanse roots. ,,Geld verdienen is belangrijk, maar we doen het vooral ook om met vrienden samen op een festival te staan en om mensen lekker eten te serveren.’’

Volgens Daan wordt er heel veel geld verdiend in de catering- en foodtruckwereld. „Sommige ondernemers hebben tien verschillende foodtrucks waarmee ze op één festival staan. Die lopen echt binnen. Ik denk dat een ondernemer blij is als hij zo’n 700 tot 800 porties per dag verkoopt. Op elke portie maakt hij ongeveer een tientje winst. Maar voor een cateringklus betaal je zo’n 20 euro per persoon. Dan loopt het geld wel aardig binnen op een woensdagmiddag. Daarom willen we starten met catering voor bedrijfsfeesten en bruiloften. Het voordeel is dat je ook precies weet hoeveel bollen deeg je mee moet nemen. Dat is voor festivals een ander verhaal. Soms hebben we wel honderden bollen deeg en porties vlees weg moeten gooien. Dat is enorm zonde.’’



Heeft Daan nog een ondernemersles die hij wil delen? „De belangrijkste les is: ‘Wat niet kan, kan’. Het was de slogan van onze zomer. Ga het gewoon doen, probeer. Voorbeeld: we vroegen ons af hoe we alles in één foodtruck konden krijgen. Inclusief het vers bereiden van de snacks. In eerste instantie dachten we dat het niet zou lukken. Maar het lukte wel!’’



