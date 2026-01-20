De Nederlandse underdog in de bergen: hoe Wouter met Cortazu de outdoorreuzen uitdaagt

Het Amsterdamse Cortazu bewijst dat je voor een internationaal outdoormerk geen bergen nodig hebt. Met een digital first -strategie en scherpe prijzen daagt medeoprichter Wouter de Roy van Zuidewijn de gevestigde orde uit. Om de Europese groei te financieren, kiest het merk voor sharefunding. Cortazu wil zo 500.000 euro ophalen en van zo’n 500 fans mede-eigenaren maken. „Onze community is onze motor.”

Lees verder onder de advertentie

„Mensen verwachten niet dat wij uit Nederland komen. Eerder uit Spanje of Zuid-Amerika”, zegt Wouter de Roy van Zuidewijn over de oorsprong van Cortazu. Veel mensen veronderstellen dat een merk voor skiën, hiken en alpiene avonturen uit een bergland komt, maar Cortazu bewijst dat je ook in Nederland – zonder hoge pieken – een sterk outdoorlabel kunt bouwen.



De naam Cortazu staat, volgens de medeoprichter „voor avontuur, erop uit trekken naar het onbekende, een mooie ervaring beleven met elkaar of in je eentje. Dat kan beginnen in Nederland, maar ook in het buitenland als je de bergen in gaat.”



Lees ook: Cortazu-topman Wouter de Roy van Zuidewijn: ‘Ik ben geen geboren ondernemer’

Digital first tegen de reuzen

In de outdoorwereld deelt Cortazu het speelveld met giganten als The North Face en Patagonia. „Dat zijn prachtige merken en bronnen van inspiratie. Alleen wij denken dat de marktomstandigheden nu anders zijn”, legt Wouter uit.



Het merk werkt vanuit een digital first-aanpak en gebruikt data van bezoekers om collecties te ontwikkelen die aansluiten bij hun wensen. „Daarnaast hebben we een relatief klein team. Dat betekent lagere kosten en daardoor kan je een kwalitatief hoogwaardig product bieden tegen een interessante prijs. Soms scheelt dat wel veertig of vijftig procent ten opzichte van grote bekende merken.”

Wouter de Roy van Zuidewijn, medeoprichter van outdoormerk Cortazu. Foto: eigen beeld

Lees verder onder de advertentie

Groeien kost tijd

Het competitieve speelveld maakt uitbouwen uitdagend. „Je bent toch wel een beetje de underdog in een mooie, interessante markt. Dat betekent dat je marktaandeel moet winnen, je collectie moet uitbreiden, en dat kost allemaal geld.”



Wouter erkent dat de groei niet vanzelf gaat: „Het lastige is dat je altijd sneller wil dan het uiteindelijk gaat. Alle facetten, van supply chain tot verkoop, kosten meer tijd en geld dan je hoopt.” Volgens Wouter heb je al snel drie tot vijf jaar nodig om de basis echt goed in te richten, om op wezenlijke groei te focussen. „Zelfs wij zijn er nog lang niet.”

De Europese stap: marketing en retail

Na snelle groei in Nederland en België wil Cortazu ook de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse markt aanboren. „We merken dat daar nu al klanten vandaan komen. Onze online marketing is met name via sociale media zoals Facebook, Instagram en Google. Meer budget betekent dat we nieuwe regio’s kunnen targetten.”



Retail speelt hierin een belangrijke rol voor het merk. Cortazu is inmiddels partner van outdoorwinkel Bever. „Dat geeft vertrouwen aan de consument dat het product aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Het heeft ook een positief effect op onze online zichtbaarheid en naamsbekendheid.”

Investeren in Cortazu? Wil je investeren in Cortazu? Dat kan via deze link.

Lees verder onder de advertentie

500.000 euro via sharefunding

De volgende groeistap wordt gefinancierd via een sharefundingcampagne op platform Eyevestor. „We proberen minimaal 500.000 euro op te halen om groei op te schalen. Dat geld gaat naar bredere inzet van online ads, retailuitbreiding en het verder afmaken van onze winkel in Amsterdam”, vertelt Wouter.

We willen een loyale community bouwen die allemaal een incentive hebben om te helpen groeien. Bij grote investeringsfondsen mis je dat Wouter de Roy van Zuidewijn Cortazu

Sharefunding past geheel in lijn met de strategie om klanten tot mede-eigenaar te maken. „We willen een loyale community bouwen die allemaal een incentive hebben om te helpen groeien. Bij grote investeringsfondsen mis je dat. Nu hopen we ongeveer 500 mede-eigenaren erbij te krijgen.”



Lees ook: Vincent helpt met zijn platform interieurwinkels online groeien: ‘Wil in drie jaar naar 250 aangesloten winkels’

Van fans naar ambassadeurs

De keuze voor sharefunding heeft ook een andere reden. „Een van de beste vormen van marketing is word of mouth. Een tevreden klant zal positief praten over het product. Wij hebben veel klanten die enthousiast zijn over Cortazu en we willen dat enthousiasme gebruiken om te groeien.”



Elke investeerder krijgt ook tastbare voordelen. „Als je een investering doet vanaf 300 euro, krijg je levenslang minimaal 25 procent korting. Bij grotere bedragen komen daar vouchers bij.”

Lees verder onder de advertentie

Community is belangrijk

Een maand na de start van de campagne is al meer dan 300.000 euro binnen. „Alles wat je aandacht geeft, groeit. Als je als merk actief communiceert over je plannen, gaat je community aan. Zelfs bij kleinere investeerders speelt financieel rendement minder: zij vinden het vooral cool om onderdeel te zijn van een merk.”



Het belangrijkste inzicht voor Wouter? „Dit is een heel goede vorm om je community naar je toe te trekken. En in relatief korte tijd kan je mooie investeringen ophalen.”

Beeld: Cortazu