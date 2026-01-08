Met een omafiets naar Dubai: hoe Florien duizenden Adam Bikes verkocht in een land zonder fietscultuur

Toen Florien Stuyling de Lange in 2019 naar Dubai verhuisde trok ze aandacht met haar omafiets. De onverwachte belangstelling groeide uit tot een fietsenwinkel met een missie: iedereen kan fietsen, ook in Dubai. Inmiddels rijden er al 5000 Adam Bikes rond in de Emiraten.

De fietsmarkt in Dubai is niet te vergelijken met die in Nederland. Er zijn slechts enkele fietsenwinkels, monteurs zijn schaars en de infrastructuur is nog in ontwikkeling. Toch verandert dat snel. „Dubai zegt wat het doet, en doet wat het zegt”, vertelt Florien Stuyling de Lange, oprichter van het fietsmerk Adam Bike. „Er worden fietspaden en bruggen aangelegd. En fietsen is niet langer uitsluitend voor expats. Je ziet nu ook vrouwen in abaya’s de fiets gebruiken.” Die ontwikkeling sluit aan bij het ‘Dubai Cycle City 2040’-initiatief: duizend kilometer nieuwe fietsinfrastructuur, inclusief een 93 kilometer lange overdekte fietsroute genaamd THE LOOP.



Florien - van huis uit marketeer bij onder andere de Nationale Postcode Loterij en Royal Schiphol Group - streek in 2019 in Dubai neer met haar gezin. Toen ze meerdere keren werd aangesproken op haar ‘omafiets’ viel voor haar het kwartje: ze werd fietsondernemer. „Ik startte vanuit mijn eigen behoefte, maar inmiddels zie ik dat de stad dezelfde richting op beweegt.”

De uitdaging zit vooral in het scherp houden van de inkoopprijzen Florien Stuyling de Lange Adam Bike

Adam Bike heeft fietsen voor de hele familie: van loopfiets tot e-bike. Een kleine kinderfiets begint bij ongeveer 200 euro, terwijl de elektrische bakfiets meer dan 2500 euro kost. De collectie komt uit drie fabrieken in China. „De ruime keuze en het Nederlandse design maken ons onderscheidend. De uitdaging zit vooral in het scherp houden van de inkoopprijzen, omdat onze volumes nog klein zijn in vergelijking met een partij als Decathlon.”

Florien Stuyling in Dubai Foto: Adam Bike

Zes maanden om te knallen

Adam Bike groeide organisch. Geen externe investeerders, alleen wat onderhandse leningen uit de familiekring. „Ik wil volledige controle houden, dus ik groei liever iets langzamer, dan dat ik investeerders aantrek.” Ook leerde Florien dat financiële discipline essentieel is. „Je moet weten waar elke dirham naartoe gaat en aan welke knoppen je kunt draaien.”



Maar ondernemen in Dubai vraagt meer dan alleen grip op je cijfers. In de zomermaanden is het buiten zó heet, dat fietsen simpelweg geen optie is. „Je knalt zes maanden en bouwt reserves op, de andere zes gebruik je om het nieuwe seizoen weer voor te bereiden.” Die seizoenscyclus bepaalt alles: marketing, voorraadbeheer, personeelsplanning. „Als ik dat van tevoren had geweten, had ik misschien een ander product gekozen. Maar het product koos mij.”



Adam Bike richt zich op families

In een stad met zo’n tweehonderd nationaliteiten is het vinden van de juiste toon in marketing allesbehalve eenvoudig. Toch weet Adam Bike precies wie ze wil aanspreken: gezinnen. „Of je nu uit India, Engeland of de Emiraten komt, als ouder wil je het beste voor je kind. Je wilt je kind laten bewegen, samen naar buiten, herinneringen maken. Fietsen is daarvoor perfect. Daar spelen wij op in.”



Florien is moeder van drie kinderen en het gezicht van het merk. Ze ontwikkelt alleen producten die ze zelf zou gebruiken. „Dat maakt het persoonlijk en herkenbaar, klanten voelen dat.” In de beginjaren bestond de klantenkring vooral uit expats, maar inmiddels weten ook steeds meer lokale families de showroom te vinden. Waar expats de fiets vooral zien als praktisch vervoermiddel, letten locals meer op design en uitstraling. „Zij vragen vaker naar het nieuwste en duurste model.” Toch is leren fietsen hier voor veel ouders, ongeacht achtergrond, niet vanzelfsprekend. „Maar mijn motto is: Iedereen kan fietsen! Soms ren ik letterlijk achter een kind om het ze te leren.”

Soms ren ik zelf achter een kind om ze te leren fietsen Florien Stuyling de Lange Adam Bike

Florien verkoopt ook tweedehandsfietsen via een speciale ‘pre-loved’-pagina op haar website. „Kinderen groeien snel. Zo kunnen ouders meebewegen met onze modellen en maken we anderen blij met een goedkopere fiets.” Innovatie ontstaat bij Adam Bike vanuit observatie. „We zagen in Europa de longtailfietsen en dachten: dat is zoveel praktischer dan een bakfiets. Dus die hebben we in samenwerking met onze fabriek zelf ontwikkeld.”



Dubai biedt nog volop ruimte om verder te groeien. „Maar fietsen zit nog niet in het dna hier. We verkopen dus niet alleen fietsen, maar werken ook aan een gedragsverandering.”

De winkel van Adam Bike in Dubai. Foto: Adam Bike

Al 5000 Adam Bikes in Dubai

De grootste uitdaging? Groei. „Ik ben het bedrijf samen met een co-founder begonnen, maar toen het bedrijf groeide, liepen onze visies uiteen. Dat was een pijnlijke realisatie.” Florien kocht haar co-founder uit en ging alleen verder. „Dat was spannend, maar ik moest op mezelf leren vertrouwen.”



Ondertussen groeit het bedrijf door met een team van acht medewerkers, een eigen bestelbus, een showroom en een vaste plek op de lokale Ripe Market. Het afgelopen jaar was de omzetgroei zo’n 30 procent, en dat is ook het doel voor 2026. Inmiddels rijden er al 5000 Adam fietsen rond in Dubai.



‘Dubai is keihard werken’

Adam Bike is geen succesverhaal zonder hobbels. „Snel schakelen heeft ons in de beginfase juist geholpen om te leren en te groeien. Maar nu ik een scherpere visie heb, merk ik dat er ook ruimte is ontstaan om bewustere keuzes te maken.” Inmiddels werkt Florien veel meer datagedreven. Zo durft ze nu grotere inkooporders te plaatsen dankzij inzicht in verkoopdata. Een groot verschil met vroeger, toen ze uit voorzichtigheid te klein bestelde en klanten misliep. „Data helpt, maar uiteindelijk moet je ook durven vertrouwen op je gevoel. Dat heb ik echt moeten leren.”



En dan nog een veelgehoorde misvatting over Dubai, volgens Florien: „Er wordt vaak een beeld geschetst van Dubai met alleen maar bling bling. Maar Dubai is gewoon keihard werken. Hier heerst een ondernemersvibe. Mensen werken aan nieuwe, toffe concepten. Het is niet alleen maar palmbomen en zon.”