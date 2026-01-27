Van thuiskapper tot topstylist: hoe Aysegül Yener naam maakt in Dubai

Aysegül Yener knipte in 2014 klanten aan hun keukentafel en sprak geen woord Engels. Nu runt ze Studio YNR, een topsalon in de Verenigde Arabische Emiraten. Van thuiskapper tot hair entrepreneur in Dubai: haar verhaal laat zien hoe lef, vakmanschap en nuchterheid grenzen kunnen verleggen.

De derde generatie Turks-Nederlandse Aysegül Yener wist al jong dat ze kapper wilde worden. Maar haar ouders zagen meer toekomst in een hbo-diploma. „Mijn moeder vond het kappersvak geen echt beroep. Ik mocht naar de kappersopleiding op voorwaarde dat ik daarnaast een studie Human Resources Management zou doen”, vertelt Aysegül in gesprek met De Ondernemer. Ze haalde twee diploma’s, maar koos toch voor haar en make-up.



In 2014 kreeg haar man een baan als piloot en verhuisde het stel naar Dubai. Daar bleken de omstandigheden heel anders dan ze in Nederland gewend was. „Parttime werken bestaat hier niet. In salons werk je zes dagen per week, twaalf uur per dag, en de meeste kappers komen uit de Filipijnen of India.” Ook de taal vormde een barrière. „Ik sprak geen woord Engels, dus waar moest ik beginnen?”



Binnen no-time een volle agenda

Aysegül volgde Engelse les en luisterde naar Virgin Radio, een populaire zender in Dubai, met Kris Fade als bekende ochtend-dj. Haar enige sociale contact was haar buurvrouw. „Ik verveelde me, dus ik stelde voor om haar te knippen.” Zo werd ze geïntroduceerd in de Nederlandse gemeenschap, waar ze als thuiskapper begon. Via een Arabische make-up artist kreeg ze ook klanten uit de lokale gemeenschap.



„Mijn Turkse achtergrond hielp. Arabische vrouwen voelen vaak een klik met Turkse vrouwen. Dat gaf vertrouwen.” Zo knipte Aysegül aan keukentafels, maar ook in luxueuze villa’s en paleizen. Onder haar klanten: leden van de koninklijke familie van Sharjah - een van de zeven emiraten.

Vier jaar werkte ze als thuiskapper, tot ze in 2019 besloot een kleine salon aan huis te openen. „Ik was bevallen van mijn eerste kind, had een flinke postnatale depressie gehad en wilde meer structuur.” Kort daarna brak covid uit, en waar veel salons moesten sluiten, werd haar thuissalon juist een uitkomst. „Klanten vonden het hygiënisch en vertrouwd. Het liep beter dan ooit.”

Foto: Aysegül Yener

Een Nederlandse kapsalon in Dubai

Het succes van de thuissalon gaf haar het vertrouwen om de volgende stap te zetten: een eigen vestiging. De timing was goed - na covid veranderde de regelgeving en was het mogelijk om als expat zelfstandig een bedrijf te starten - en ook persoonlijk voelde het juist. „Mijn relatie liep toen niet lekker. De salon was voor mij een manier om iets voor mezelf op te bouwen. Die onafhankelijkheid had ik nodig.” Inmiddels is de relatie weer helemaal goed.



In 2024 opende Aysegül Studio YNR, gefinancierd met eigen geld. In de boutique salon werken vier Europees geschoolde stylisten en krijgen klanten een persoonlijke intake en advies, niet vanzelfsprekend in Dubai. „Goede kappers vinden blijft mijn grootste uitdaging: in Europa leer je het vak met theorie en praktijk, die combinatie missen we hier vaak.” Concrete omzetcijfers blijven intern, maar in anderhalf jaar groeide de salon van vijfhonderd naar ruim negenhonderd klanten. En dan zitten ze pas op de helft van hun capaciteit. „Wij zijn een echte Nederlandse kapsalon: twee dagen dicht en niet ‘s avonds open. Dat is een bewuste keuze, maar heel on-Dubaiaans. Er is dus zeker nog ruimte voor groei.”



Strategisch gekozen: expertise en locatie

Wat Studio YNR onderscheidt? „Expertise en locatie”, zegt Aysegül. „In Dubai combineren salons haar vaak met waxen, nagels en facials. Wij focussen alleen op haar.” Ze vestigde zich bewust in Majan, een centrale, jonge woonwijk zonder concurrentie op haar niveau. „The Palm is misschien sexyer, met toeristen en iconische hotels, maar Majan is strategisch.”



Haar reputatie groeide organisch. Geen advertenties, alleen mond-tot-mond en Instagram. De klantenkring is een mix van locals en expats. De kracht? Persoonlijke aandacht. „Wij luisteren echt. En we durven nee te zeggen.” Die Hollandse nuchterheid houdt Aysegül ook in het contact met haar klanten. Een Emirati-klant bood de dagomzet voor een last-minute afspraak. „Maar zo werk ik niet”, zegt Aysegül. Dat neemt niet weg dat ze soms ver buiten de gebaande paden werkt. „Vlak voor een keizersnede werd ik gevraagd haar en make-up te doen. Echt Dubai.”

Vlak voor een keizersnede werd ik gevraagd haar en make-up te doen. Echt Dubai

In 2024 werd Studio YNR verkozen tot een van de drie beste salons van de Verenigde Arabische Emiraten, in een verkiezing van Virgin Radio. Deze populaire zender organiseert jaarlijks awards voor uiteenlopende ondernemers, waarbij het publiek stemt op hun favorieten. ,,Het voelde als een cirkel-is-rond moment", vertelt Aysegül, die de award kreeg uitgereikt door presentator Chris Fade, de man naar wie ze jaren eerder luisterde tijdens haar Engelse les.

Lef, leren en ambities

Aysegül is ambassadeur voor het professionele haarverzorgingsmerk Goldwell in het Midden-Oosten en reist naar plekken als Koeweit en Turkije om trainingen te geven. „Blijven leren is essentieel in ons vak. Op den duur wil ik minder knippen en meer het team begeleiden, maar eerst een tweede vestiging openen”, zegt ze ambitieus.



Wat andere ondernemers kunnen leren van haar reis? „Je hebt lef nodig. Ik verhuisde naar een land waar ik niemand kende en de taal niet sprak. In Nederland zou ik nooit een thuissalon zijn begonnen. Maar nieuwe omstandigheden vragen om een frisse blik. Durf klein te starten. Niet beginnen is geen optie.”

Foto: Aysegül Yener

Haar flop? „Ik dacht te veel aan hoe het eruitzag en te weinig aan wat nodig was voor groei. In Dubai zijn looks belangrijk, maar achteraf had ik minder aan interieur en meer aan stoelen kunnen uitgeven. Nu is mijn capaciteit voor groei beperkt.”



En de grootste misvatting over Dubai volgens Aysegül? „Dat ondernemen hier makkelijk is. Er zijn zeker kansen, maar het is niet belastingvrij en het gaat al helemaal niet vanzelf.”



