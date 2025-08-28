Waarom het zo slecht gaat met Leen Bakker: ‘Ze moeten het spel anders gaan spelen’

Meubelketen Leen Bakker verkeert in zwaar weer. Gaat de roze interieurwinkel het failliete Rivièra Maison achterna? Dat is wat experts denken. „Eigenlijk zouden ze in de leer moeten gaan bij Ikea.’’

Lees verder onder de advertentie

Het verbaast hem niet, zegt retaildeskundige Paul Moers, dat de meubelketen Leen Bakker nu tientallen Belgische winkels te koop zet, schrijft AD.

„De oorlog in Oekraïne, een kabinet dat weinig heeft gepresteerd, Donald Trump en zijn tariefpolitiek... Het zorgt voor een onzekere consument die zijn geld liever op de bank zet: mensen houden de hand op de knip in deze periode. Leen Bakker verkoopt vooral meubels. Daarmee wens ik je in deze tijd veel succes.’’

Ikea, Rituals en de Apple Store bieden een hele beleving, met absolute inspiratie en service. Daar ontbreekt het bij een winkel als Leen Bakker aan Paul Moers retaildeskundige

Al helemaal als er geconcurreerd moet worden met een gigant als Ikea, denkt Moers. „Die meubels aanbieden voor een goede prijs, met ook nog eens een waanzinnig design. Zie het daar maar eens tegen op te nemen. Eigenlijk zou Leen Bakker daar in de leer moeten gaan. Dan heb ik het niet alleen over de prijzen: ketens als Ikea, Rituals en de Apple Store bieden een hele beleving, met absolute inspiratie en service. Daar ontbreekt het bij een winkel als Leen Bakker aan.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Leen Bakker in zwaar weer: meubelgigant zet Belgische winkels te koop

‘Tweedehandswinkels Lopen als een idioot’

Leen Bakker, een interieurketen die zich onder andere richt op banken, bedden en kasten, zoekt een koper voor 44 Belgische interieurwinkels. Vorig jaar daalde de omzet van de fysieke winkels met 15 procent en die van de webwinkel met 6 procent, samen goed voor een totale omzet van 59 miljoen euro. Het verlies verviervoudigde tot 5,7 miljoen euro.

De keten heeft in Nederland tussen de 100 en 115 vestigingen. Hoe de zaken er in Nederland financieel voorstaan, is niet duidelijk. In de afgelopen jaren sloten filialen in Tilburg, Dordrecht en Oosterhout de deuren. Paul Moers ziet dat er in ‘de hele retailbranche’ een verschuiving zichtbaar is. Het gaat al jaren niet goed met dit soort fysieke winkels. „Tweedehandswinkels daarentegen lopen wel als een idioot, en zuinigheid ligt daar ten grondslag aan.’’

Lees verder onder de advertentie

Topservice bieden, ook héél lokaal de klanten bedienen, een goede klantenservice, en de hele ‘beleving’ vooropzetten Kitty Koelemeijer hoogleraar marketing

Prijsvechters doen het daarom goed, maar Leen Bakker zit volgens retailexpert Dirk Mulder van de ING, ‘in het middensegment’. „Daar komt bij dat we in coronatijd allemaal thuiszaten en we met z’n allen fors geïnvesteerd hebben in onze woningen. Dat zijn grote uitgaven, die doe je niet jaarlijks. Daarna krijg je toch een soort ‘correctie’. Dat maakt het nu lastig voor de branche. We zien dat de prijsvechters het goed doen, maar Leen Bakker zit net niet in die categorie.’’

Veel retailers halen daarnaast hun spullen uit het ‘Verre Oosten’ zegt Mulder. „Die vraag liep met name in coronatijd flink op. Omdat de verscheping naar Europa lastig verliep, zijn veel partijen extra gaan bestellen: ‘dan hebben we maar voorraad achter de hand’. Wat je nu ziet, is dat veel van dit soort bedrijven nog met flinke voorraden zitten waar ze niet makkelijk vanaf komen.’’

Leen Bakker moet spel anders gaan spelen

Leen Bakker was in het verleden onderdeel van Blokker Holding, maar werd in 2017 verkocht aan Gilde Equity Management, ook eigenaar van concurrent Kwantum. Bij moederbedrijf Gilde Equity Management werden vorig jaar zo’n 54 kantoorbanen geschrapt om kosten te drukken, met name op de commerciële en IT-afdeling.



Hoe zit het met collega-concurrent Kwantum? Geldt daarvoor hetzelfde verhaal? Mulder van de ING denkt dat Kwantum zich meer richt op een ander assortiment en daarnaast ‘aanspreekbaarder’ is. Ook Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit, ziet een duidelijk verschil. „Die twee overlappen, maar het verschil is dat Leen Bakker zich meer focust op de meubels en Kwantum meer op de decoratie.’’



Koelemeijer denkt dat Kwantum het ‘ongetwijfeld ook niet makkelijk heeft’. „Zeker niet in deze tijd. Maar vooral meubels, die je bij Leen Bakker vindt, zijn langzame lopers. En daarnaast is Kwantum denk ik iets meer een prijsvechter.’’

Lees verder onder de advertentie

Wat zou Leen Bakker moeten doen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse filialen straks niet óók de deuren sluiten? Koelemeijer: „Het spel anders gaan spelen: topservice bieden, ook héél lokaal de klanten bedienen, een goede klantenservice, de hele ‘beleving’ vooropzetten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan: een grote keten met een vaste formule, huurcontracten, winkelpanden en natuurlijk ook een hoop klanten die de huidige winkels wél waarderen. Dan pas je niet zomaar even je hele strategie aan.’’

Lees ook: Tonnen aan boetes voor retailers als G-Star, Tommy Hilfiger, Leen Bakker om nepkortingen