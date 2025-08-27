Leen Bakker in zwaar weer: meubelgigant zet Belgische winkels te koop

Meubelketen Leen Bakker verkeert in België in zwaar weer. De 44 Belgische interieurwinkels van de Nederlandse keten bezwijken onder de concurrentie van Ikea, Jysk en webwinkels. Ze krijgen tijdelijk bescherming tegen schuldeisers, waardoor er tijd is om een nieuwe eigenaar te vinden. Met de verkoop hoopt het bedrijf zoveel mogelijk van de levensvatbare onderdelen te redden.

De Belgische tak van Leen Bakker staat op omvallen en zet daarom zijn winkels te koop. De rechter heeft de meubelketen tijdelijk bescherming verleend tegen schuldeisers. Dit gebeurt via een ‘overdracht onder gerechtelijk gezag’, een procedure die wankelende ondernemingen onder toezicht van de rechtbank in staat stelt onderdelen te verkopen, schulden te beperken en zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

Vastgoedinvesteerder Retail Estates, eigenaar van elf van de winkelpanden, meldde eerder dat de procedure op 14 augustus is goedgekeurd. Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd werken er ruim 300 medewerkers bij de Belgische vestigingen. In Nederland is geen vergelijkbare beschermingsprocedure van kracht.

Verlies loopt op bij Leen Bakker

De financiële problemen stapelen zich op. Leen Bakker België leed in 2023 een bedrijfsverlies van ruim 5,8 miljoen euro, terwijl in 2022 het verlies nog 1,3 miljoen euro bedroeg. Ook het eigen vermogen is onder nul gezakt: de waarde van de bezittingen is kleiner dan de schuldenlast.

De omzet in België slinkt al meerdere jaren, waardoor de keten de afgelopen periode meerdere onrendabele vestigingen sloot. Volgens het AD kampt Leen Bakker hier met zware concurrentie in de prijsklasse waarin het actief is, vooral van ketens als Ikea, Jysk en Casa. Online aankopen nemen toe, maar het fysieke winkelbestand blijft groot en kostbaar.

Nederlandse tak blijft buiten schot

De Nederlandse meubelketen Leen Bakker heeft meer dan 170 winkels in de Benelux. De Nederlandse activiteiten vallen niet onder de huidige procedure en draaien zelfstandig door. In België werd de situatie echter onhoudbaar door aanhoudende verliezen en de stijgende kosten, zoals energie, lonen en huurprijzen.

De focus ligt volledig op het vinden van een koper of meerdere overnamekandidaten voor de Belgische winkels. Zo hoopt de keten levensvatbare onderdelen te behouden en de impact op het personeel te beperken.

