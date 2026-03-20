Je bent ze vast weleens tegengekomen: de 10 smaken pindakaas in de potjes met doorzichtig etiket van de Pindakaaswinkel. Sinds deze maand is er ook de Chocopastawinkel. Je raadt het: met chocopasta in 10 smaken. „We willen wel rationele keuzes blijven maken.’’

15.000 verkochte potten pindakaas per week in 7 winkels, nu is er eerste Chocopastawinkel van Chiel en Michiel

Het is feest voor Michiel Vos en Chiel Spruitenburg dit jaar. In 2016 openden ze namelijk de eerste Pindakaaswinkel ter wereld. De naam zegt het al, een winkel met alleen maar pindakaas in allerlei smaken - van zoet tot pittig. Zonder suiker, palmolie en stabilisatoren.

In dit jubileumjaar wordt de volgende stap gezet. Van het ene typisch Nederlandse broodbeleg naar een ander op-en-top Nederlands broodbeleg: chocopasta met échte ingrediënten, beloven de oprichters. Opnieuw zonder palmolie, zonder toegevoegde suikers en met noten, cacao, pure chocolade en dadel. Ook nu weer in tien verschillende smaken. Ze zijn te vinden in - verrassing - de allereerste chocopastawinkel ter wereld.

Voordat er wordt gesproken over de primeur, eerst terug naar de pindakaas. Zijn Michiel en Chiel het kleverige smeersel nooit eens zat? ,,Nee. Het idee is ooit ontstaan omdat ik een enorme pindakaasfan ben’’, vertelt Michiel. ,,Ik was die jongen die elke dag in zijn broodtrommeltje minimaal voor de helft boterhammen met pindakaas had. Daarnaast heb ik het wereldrecord pindakaas eten op mijn naam. Daar ben ik trots op. 751 gram binnen een minuut weglepelen!’’, aldus de ondernemer.

Lees ook: Het bakkie dat levens verandert: Heilige Boontjes groeit door naar koffiemerk met landelijke dekking

Daar kan nu het wereldrecord chocopasta eten wellicht aan toe worden gevoegd, want op 12 maart ging de eerste chocopastawinkel in ons land open. Chiel: ,,We hebben al best wat pindakaaswinkels geopend de afgelopen tien jaar. Maar nog nooit een chocopastawinkel. Dat brengt nieuwe energie met zich mee. Bij de opening was er een gezonde spanning. Wordt het druk? Komen er genoeg mensen? Het ging goed. Het was een superleuke dag en we hebben er direct ook een personeelsborrel van gemaakt. Iedereen was aanwezig, ook de makers van alle pindakaas- en chocopastasoorten. Dat doen we allemaal zelf.’’

Eerste chocopastawinkel geopend

De eerste chocopastawinkel bevindt zich in het hart van onze hoofdstad. Zijn Chiel en Michiel niet bang dat hun zaak op een lijn wordt gezet met de talloze Nutella-winkels in Amsterdam? ,,Ons idee is niet om een echt retailconcept neer te zetten. We gaan niet op toeristische plekken zitten. Onze ambitie is om de standaard van het product chocopasta te veranderen. We willen laten zien dat het gezonder en lekkerder kan’’, aldus Chiel.

,,En diverser. Want er was nog geen chocopasta met meerdere smaken’’, vertelt Michiel, van huis uit boer en ooit begonnen met een saladebar die het niet redde. ,,Ik moet eerlijk zijn, SLA was onze concurrent. Die veegde ons van tafel. Ze hadden bekende Nederlanders achter zich en deden het uiteindelijk beter dan wij.’’

Michiel Vos (links) en Chiel Spruitenburg, oprichters van de Pindakaaswinkel en de Chocopastawinkel. Eigen foto

Van 21 naar 7 Pindakaaswinkels

Makers, retailers, e-commerce-ondernemers. De twee mannen zijn het allemaal. Met succes: op het hoogtepunt waren er 21 pindakaaswinkels te vinden in de winkelstraten - en centra. Michiel: „Die winkels zitten zeer dicht bij ons hart, maar we willen wel rationele keuzes blijven maken. Want je kan niet scherp genoeg op 21 winkels zitten waarvan het management niet altijd even goed is. Dan gaat het heel erg hard. Te hard.’’

„Het moet controleerbaar blijven. Je moet de juiste focus op het bedrijf houden. Het is als een boom die je af en toe moet snoeien. De 21 winkels werden er zeven en we blijven er zeer kritisch op. Met de tijdelijke huurcontracten die we hebben is het een continu speelveld waarop we actief zijn.’’ Best opmerkelijk, de winkels zijn verliesgevend, geeft Michiel toe. „Het is een marketinguitgave. Zo moet je het zien.’’

Lees ook: Verhuurders matsen De Pindakaaswinkel, maar het blijft bikkelen in de winkelstraat

Niet met investeerders in zee

De Pindakaaswinkel verkoopt 15.000 potten per week. ,,De normale potten. Daarnaast hebben we minipotjes en de chocopasta. We zitten nu al zo'n twee jaar op dat niveau’’, aldus de ondernemers die ook vertellen over de panden waar de keten in zit en zat, de prioriteit van het aantal fysieke winkels en de bijzondere relatie die ze hebben met de verhuurders van de winkelpanden.

Plus: hoe zorg je ervoor dat de consument je vindt en blijft vinden en hoe kies je de juiste partners voor samenwerking? Met wie ga je in zee en met wie niet? Ook hoor je waar Michiel en Chiel achteraf misschien spijt van hebben. Wat hadden ze anders kunnen doen, waar hebben ze wellicht kansen laten liggen? Waar hebben ze geluk gehad en waarom kiezen de twee er bewust voor om niet met investeerders verder te gaan? Je ziet en hoort het in De Ondernemer Live.