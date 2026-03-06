Het bakkie dat levens verandert: Heilige Boontjes groeit door naar koffiemerk met landelijke dekking

Ex-‘boef’ Rodney van den Hengel (53) begon zijn koffiebusiness met een kleine branderij, een grote overtuiging en het vertrouwen dat mensen meer zijn dan hun verleden. Dat ‘zijn’ Heilige Boontjes nu doorgroeit naar vijfhonderd Jumbo-winkels in ons land, laat zien dat er volop ruimte is voor een bakkie met een ander verhaal.

,,We hadden de andere tak van sporten al: automaten, business-to-business en ons eigen grand café,” zegt Heilige Boontjes-oprichter Rodney van den Hengel, die alleen al met zijn automaten goed is voor 60 miljoen bakken koffie per jaar. Daar komt in 2026 nog een flinke sloot bij, want het aantal verkooppunten van de Rotterdamse koffie wordt uitgebreid naar vijfhonderd Jumbo-winkels in Nederland. ,,Dat we nu consumenten door het hele land kunnen bereiken, is een enorme mijlpaal.”

De stap naar Jumbo staat symbool voor een nieuwe fase van het sociale koffiecollectief, dat elf jaar geleden begon vanuit een persoonlijke missie van Rodney. ,,Ik was al op heel jonge leeftijd verslaafd. Op mijn dertiende begon ik al met harddrugs. Dat resulteerde in een verslaving van tien jaar met behoorlijk wat detenties, maar ook dakloosheid en ruzie met mijn familie. Pas toen mijn moeder hartproblemen kreeg terwijl ik binnen zat, lukte het me om het roer voor mezelf om te gooien.”

Van verslaving naar tweede kans

Vanuit de gedachte dat hij iets met zijn leven wilde maken, kickte Rodney af en werkte zichzelf via het mbo en het hbo op als projectleider bij een welzijnsorganisatie in Rotterdam, waar hij agent en pedagoog Marco den Dunnen leerde kennen. „Maar na twee jaar trok de overheid hun subsidiekeutel ineens in. Marco en ik dachten: het schiet niet op om aan een staatsinfuus te liggen. Toen zijn we gaan uitzoeken hoe je marktwerking kunt aanwenden om sociale problemen op te lossen.”

Lokale koffie was in die periode in Rotterdam enorm upcoming, met tal van kleine branderijtjes, wat Rodney en Marco als een mooie kans zagen om mee te bewegen in die wereld. „Zo kwamen we op het idee om een eigen branderij op te zetten, waar we jongeren die opnieuw hun plek in de maatschappij zoeken een baan konden bieden. Vrij snel daarna zijn we met Heilige Boontjes begonnen, op zestig vierkante meter in Rotterdam-West, met een cafeetje erbij.”

Branderij met een sociaal plan

Elf jaar na de oprichting is Heilige Boontjes een goedlopend en wijd en zijd bekend bedrijf. Hart van de zaak is het sfeervol ingerichte grand café vlakbij metrostation Eendrachtsplein, in een voormalig politiebureau, waar bekende Rotterdammers als John de Wolf en Wilfried de Jong kind aan huis zijn. Eind vorig jaar opende een tweede locatie in De Rotterdam, het iconische gebouw op de Wilhelminapier waar dagelijks honderden medewerkers van de gemeente Rotterdam werken.

„We leveren ook koffie aan tal van bedrijven, zoals Quooker, Schorem en tal van instellingen en scholen,” vertelt Rodney, die aanvankelijk niet zo happig was op het idee van automatenkoffie. „We zijn voorzichtig met corporates, omdat ze vaak vooral mooie praatjes hadden. Maar via-via kwamen we in contact met Maas, een van de drie primaire vendors van Nederland die al zeventien sustainable goals had. Die samenwerking heeft geleid tot alle mogelijkheden die we nu hebben.”

Rijk worden is geen doel

Rijk hoeft Rodney niet te worden van Heilige Boontjes, zijn doel is impact maken. ,,Dat merk je aan alles in ons bedrijf. Er werken momenteel dertig jongeren met een probleemachtergrond bij ons, maar de rest van de staf bestaat ook uit mensen die een krasje hebben. Of dat nu gaat om de boekhouder die angstaanvallen heeft of iemand met een drugsverleden. Waar zulke mensen ergens anders met argusogen worden bekeken, zetten wij de deur voor ze open.”

Het gaat bij Heilige Boontjes om kwaliteit en inzet, niet om het nastreven van het zogenaamde perfecte plaatje. „We zijn een community aan het bouwen die in dienst staat van mensen die het moeilijker hebben dan de gemiddelde mens,” legt Rodney uit. „Het doel is om over drie jaar honderd jongeren aan het werk te hebben onder onze vlag en verkrijgbaar te zijn in 2.800 supermarkten. Dan ben ik 58, zuip ik al dertig jaar het leed van anderen op en draag ik de zaak over.”

Heilige Boontjes serieuze koffiespeler

Om dat punt te bereiken, moeten Rodney en zijn team nog wel een flinke slag maken. Maar de uitbreiding naar vijfhonderd Jumbo-winkels, waarmee Heilige Boontjes voor het eerst uitgroeit tot een breed landelijk verkrijgbaar merk, is een grote stap in de juiste richting. ,,Het idee kwam op toen er vorig jaar een oorlog ontstond tussen grote koffiemerken die de prijzen wilden verhogen en de supermarkten die weigerden om die verhogingen door te voeren naar de consumenten,” aldus Rodney.

Hij zag zijn kans schoon en mailde het hoofdkantoor van Jumbo met de vraag of zij interesse hadden in een sociaal koffiemerk, waarna hij werd uitgenodigd voor een gesprek. ,,Ik heb uitgelegd dat mensen het zat zijn om hun zuurverdiende geld uit te geven aan mensen die de wereld niet zo erg op weg helpen. Onze koffie kost in de supermarkt 11,45 euro voor een pond, wat niet per se goedkoop is, maar daarvan gaat 1,50 euro naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

BN’ers met een missie

Na de toezegging van Jumbo om uit te breiden naar vijfhonderd winkels, was Rodney euforisch. ,,Toen de eerste opwinding was gezakt, heb ik me wel even afgevraagd hoe ik dit in hemelsnaam zou gaan aanpakken. Maar gelukkig heb ik veel goede mensen om me heen en doe ik dit samen met mijn partner van Maas. Wij werken ondertussen al acht jaar samen op het gebied van automaten en ik moet zeggen: we hadden het intern redelijk snel voor elkaar.”

Sander de Kramer, televisiepresentator en weldoener uit Rotterdam, hoorde van de plannen van Rodney en bood meteen aan om mensen te mobiliseren die wilden meehelpen in de promotie. „Ineens had ik Hugo Borst, Najib Amhali, Lauren Verster en nog wat prominente Nederlanders aan de telefoon. Ik ben met die jongens gaan praten en heb gezegd: ‘zeg, fantastisch en te gek dat jullie willen helpen, maar het werkt bij mij net wat anders, dus je krijgt van mij geen geld’.”

Uniek marketingplan

Wie de plannen van Rodney steunt, investeert samen met hem in het hogere doel dat Heilige Boontjes heet. ,,De BN’ers die helpen krijgen van ons allemaal een koffiezetapparaat voor hun bijdrage en voor het leven gratis koffie, zolang wij en zij bestaan”, legt Rodney uit. ,,Daarnaast mochten ze allemaal een goed doel uitkiezen. Hugo Borst doet bijvoorbeeld iets voor oudere mensen, Najib heeft de Najib Foundation. Die doelen krijgen elk tien procent van onze nettowinst.”

Zo blijft de helpende hand van Heilige Boontjes zich uitbreiden, inmiddels tot ver over de landgrenzen. ,,Het is keihard werken met ook veel tegenslagen,” zegt Rodney. ,,In elf jaar zijn er negen jongeren overleden. Aan overdoses, door geweldsdelicten. We doen alles om jongeren te helpen, maar we zijn geen wonderdokters. Des te mooier is het als we toch weer iets voor elkaar boksen, want daarmee blijven we waarde stapelen. Dat is wat ons iedere dag weer aan de gang houdt.”