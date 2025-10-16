Kayra en Ashley van der Linden (27) zijn de oprichters van Vander Amsterdam, een nieuw modelabel gespecialiseerd in damesblouses. De tweelingzussen zitten bomvol ambitie en ervaring en geloven in hun product. ‘ What you see is what you get . Dat is ook waar de retailer in gelooft.’

Met damesblouses wil tweeling Kayra en Ashley retail veroveren: ‘Slaapt er een, dan kan de ander door’

Kayra en Ashley van der Linden hebben lange tijd in de wereld van de formele herenmode gewerkt. „Een wereld waar ons hart sneller van gaat kloppen. Confectie is een prachtige wereld!”, aldus de twee ondernemers.

Tijdens dat werk merkten de twee dat er iets ontbrak in de mode voor vrouwen: het vakmanschap en de perfecte pasvorm van herenoverhemden, maar dan speciaal ontworpen voor dames. Zo is Vander Amsterdam ontstaan. „We besloten elk vrij uurtje, ieder minuutje en zelfs elke seconde ertussen te grijpen om deze droom na te jagen! Ons doel? Tijdloze, elegante blouses maken speciaal voor de Nederlandse vrouw.”

Damesmode is erg vaak gericht op fast fashion. Goedkope stofjes en matige kwaliteit. Waar wij ons op richten is het tegenovergestelde Kayra en Ashley van der Linden

Kwaliteit staat voorop bij Vander Amsterdam

In De Ondernemer Live gaan Kayra en Ashley verder in op hun plannen rondom de collectie die in februari 2026 live gaat voor consumenten via de eigen webshop. De eerste vraag: zijn damesblouses inmiddels niet helemaal uitontwikkeld? Alles is er toch al voor vrouwen?

Ashley: „Dat is helaas niet het geval, want wij zijn allebei heel erg bekend in de herenmode. Daar verkochten we prachtige pakken en prachtige overhemden. Wij misten diezelfde kwaliteit en aandacht gericht op damesblouses. Damesmode is erg vaak gericht op fast fashion. Goedkope stofjes en matige kwaliteit. Waar wij ons op richten is het tegenovergestelde. Kwaliteit staat voorop.’’

Tweeling wil landelijke dekking met hun damesblouses

Volgens de tweeling zijn er te weinig kwalitatief hoogstaande damesblousemerken waar de vrouwelijke consument uit kan kiezen. Kayra: „Zo is de juiste pasvorm vinden een drama. Wij hebben gewoon een heel duidelijk verhaal. Een slim fit en een regular fit, twee pasvormen zodat we echt letterlijk iedere vrouw kunnen kleden. Daarbij vonden wij het heel belangrijk dat de blouse niet doorschijnt, want wij dames dragen allemaal gekleurde bh’s onder onze kleding. Het moest gewoon een mooie dikke stof zijn. 160 gram katoen, wat niet doorschijnt. Geen polyester stofjes, dan zweet je al gauw.”

Sinds vier maanden staat Vander Amsterdam ingeschreven bij de KvK. Twee maanden terug is de verkoop van start gegaan. „We kunnen met trots vertellen dat we in veertien winkels liggen. Voor ons toch best wel een hele prestatie als startende ondernemer. Dat hadden we niet gehoopt, wel van gedroomd”, aldus de zussen. „We zitten nu in de B2B-verkoop. In februari gaan we uitleveren en zijn we beschikbaar voor consumenten via onze eigen webshop. Momenteel zijn we bezig met de voorverkoop. Een goede start, maar we willen landelijke dekking. We zijn er nog steeds niet.”

Letterlijk elke vrije minuut, elke vrije seconde, zijn wij gewoon lekker met z’n tweeën bezig aan ons label Kayra en Ashley van der Linden

Het voordeel van een tweeling dat een onderneming start? „Wij wonen gezellig samen in het prachtige Amsterdam. Dus letterlijk elke vrije minuut, elke vrije seconde, zijn wij gewoon lekker met z’n tweeën bezig aan ons label. Slaapt er een, dan kan de ander door en dat is het. Zo wisselen we elkaar steeds weer af. Super handig! En één blik is duizend woorden voor ons als tweeling, dus het werk gaat ook dubbel zo snel.”

Hugo Boss als voorbeeld voor Kayra en Ashley

De zussen hebben te maken met een uitdagende modemarkt. Hoe gaan ze ermee om? „De kosten stijgen natuurlijk ook voor retailers. Lonen staan onder druk, et cetera. Daarom moet je wel met een goed verhaal komen. Een duidelijke pitch om een plekje in die winkel te kunnen veroveren. Je hebt honderdduizend merken, maar wij willen juist dat stukje eenvoud opzoeken. Kwaliteit. Duidelijkheid. What you see is what you get. Dat is ook waar de retailer in gelooft.”

Hebben Kayra en Ashley een voorbeeld als het gaat om een groot en succesvol modemerk? Kayra: „Ik vind Hugo Boss gewoon een mooi merk. Voor heren en dames. Maar wij willen ons wel echt focussen op die damesmarkt. Echt uniek blijven en daar kiezen we ook heel bewust voor. We krijgen vaak de vraag waarom we geen herenoverhemden verkopen. Dat doen we niet en gaan we ook niet doen. Wij zijn er voor de dames, voor de krachtige dames. Ik zie veel kansen op de Duitse en de Belgische markt. Maar we beginnen met Nederland als focuspunt. De komende drie jaar willen we Nederland veroveren. En vanuit daaruit stapje voor stapje verder bouwen aan het succes.”

