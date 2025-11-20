Steeds meer retail en horeca zet zich hele jaar in voor LHBTQI+’ers: ‘Iedereen moet prettig kunnen winkelen’

Geen ‘pinkwashing’ of tijdelijke marketing, maar het hele jaar door je winkel of koffiezaak duidelijk positioneren als LHBTQI+-vriendelijk of zelfs als ‘safe space’ voor queer mensen. Steeds meer ondernemingen doen het. Hoe uit zich dat en zet het zoden aan de dijk?

Lees verder onder de advertentie

Ze duiken steeds meer op in de winkelstraten en in horecagelegenheden. Met behulp van zogenaamde Pride- of regenboogstickers bij de ingang wordt aangegeven dat de winkel of koffiezaak iedereen welkom heet of de queer-klant of -gast zelfs een ‘safe place’ biedt, een plek waar een persoon die binnen deze groep valt zich veilig kan voelen en waar discriminatie, agressie of haat - zo goed als mogelijk - buiten de deur worden gehouden.

Gastvrij voor LHBTQI+

Dit artikel gaat niet om de tijdelijke marketing en andere uitingen - volgens critici ‘pinkwashing’ - rondom de verschillende prides (met als hoogtepunt die in onze hoofdstad) gedurende de zomermaanden in ons land, maar om initiatieven die het hele jaar door zichtbaar zijn en ook blijven. De eerder genoemde stickers bij de deur, maar bijvoorbeeld ook speciale sites, huisregels en andere maatregelen gericht op LHBTIQ+personen.

Bij ons ben je altijd welkom, in elke winkel en op ieder moment WE Fashion

Safe spaces in de filialen van Coffeecompany

Loop voorbij een van de vele Coffeecompany-zaken en de eerder genoemde stickers zijn goed zichtbaar bij de ingang. Ook brengt de keten duidelijk naar buiten dat iedereen zich - zowel gast als medewerker - welkom moet voelen in de koffieshop. Een andere keten die meer doet dat alleen regenboogvlaggen uithangen tijdens prides, is WE.

Lees verder onder de advertentie

Wel vindt een van de meest opmerkelijke initiatieven van de modewinkels plaats tijdens de meerdere prides die ons land telt. Onder de naam ‘Pride Safe Spaces’ kan iedereen die wil, zich omkleden en laten stylen in speciale, tijdelijke kleedkamers in de winkel. Veilig en met - zo gewenst - adviezen van experts. Op die manier kunnen bijvoorbeeld ‘drag queens’ zich verkleden zonder bang te hoeven zijn voor kwaadwillend publiek.

Lees ook: Diversiteit als basis succes: zo doet Dax Dasilva van Lightspeed het

‘Bij ons ben je altijd welkom, in elke winkel en op ieder moment. Daarom stellen we onze paskamers niet alleen tijdens Pride, maar het hele jaar ter beschikking om onbezorgd te kunnen omkleden. Onze store-collega’s staan te popelen om de feestvreugde met je te delen’, aldus WE op haar site. Overigens kan de krultang mee, want de speciale pashokjes zijn voorzien van een stopcontact. Het afgelopen jaar waren de Pride Safe Spaces op zo’n 30 verschillende momenten en data te vinden.

Lees verder onder de advertentie

We willen er zijn voor iedereen en toegankelijk zijn voor iedereen. Iedereen moet prettig kunnen winkelen bij HEMA Woordvoerder HEMA

HEMA-steun Gender & Sexuality Alliances

Misschien wel het bekendste voorbeeld van een Nederlandse winkelketen die zich al jaren inzet voor de queers is HEMA. Zeer bekend zijn de ‘Pride’-collecties, speciale producten zoals t-shirts met ontwerpen van onder meer Viktor & Rolf en Paul Goos. Een deel van de opbrengst van de Pride-producten wordt gedoneerd aan COC Nederland, de oudste LHBTI+-belangenbehartiger van het land, die zich inzet voor educatie, zichtbaarheid en veiligheid.

De steeds vaker gebruikte safe space-sticker. Foto: Shutterstock

Ook ondersteunt HEMA Gender & Sexuality Alliances (GSA’s), organisaties die bijdragen aan een veiligere omgeving voor LHBTIQ+-leerlingen en hun bondgenoten. Dat het bij de winkelketen om veel meer draait dan alleen maar een klodder roze extra tijdens bijzondere evenementen, bewijzen de structurele keuzes. Denk aan het permanent inclusiever maken van de beauty-afdeling om de diversiteit van de maatschappij beter te weerspiegelen en een veilige omgeving te creëren voor alle klanten. Met zo soms een knipoog. Loop naar de rekken waar de panty’s hangen en erboven zie je een enorme foto van een kleurrijke drag queen die de klant toelacht.

Lees verder onder de advertentie

,,We zijn er voor iedereen’’, zegt de woordvoerder van HEMA tegen De Ondernemer. ,,Ongeacht afkomst, gender, geloofsovertuiging, geaardheid, fysieke beperking, maten en leeftijd. Dat zie je niet alleen terug in onze uitingen, maar dat merk je ook in onze winkels en online. We willen er zijn voor iedereen en toegankelijk zijn voor iedereen. Iedereen moet prettig kunnen winkelen bij HEMA.’’

Lees ook: Waarom meer diversiteit en inclusiviteit tot zakelijk succes leidt

Een voorbeeld van hoe IKEA de LHBTQI+klant welkom wil heten. Beeld: Shutterstock

Lees verder onder de advertentie

Genderneutrale toiletten in de IKEA

De Zweedse meubelgigant IKEA doet nog een schepje bovenop de maatregelen en acties. De keten zet zich al geruime tijd in om de LHBTIQ+’ers zich welkom en gerespecteerd te laten voelen, en gewaardeerd om wie ze zijn.

‘Als werkgever helpen onze benadering en beleidslijn voor LHBTIQ+-inclusie ons om een inclusieve werkplek te creëren waar LHBTIQ+-medewerkers zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen. We weten dat er nog veel werk aan de winkel is, maar we blijven ons focussen op gelijke kansen op het werk en thuis’, aldus IKEA op haar site.’ Ook biedt het warenhuis werknemers die in ons land genderbevestigende zorg krijgen de mogelijkheid om over een periode van 10 jaar tot 24 weken betaald verlof op te nemen voor medische en niet-medische behandelingen.

We weten dat er nog veel werk aan de winkel is, maar we blijven ons focussen op gelijke kansen op het werk en thuis IKEA

Drag Race Holland-winnaar Envy Peru

Op de site van IKEA staan ook meerdere interviews met personeel en klanten die hun verhaal vertellen. Zo ook drag queen Envy Peru, winnaar van Drag Race Holland 2020. De Peruaans-Nederlandse artiest - echte naam: Boris Escobar - is op die manier een uithangbord voor het Zweedse bedrijf dat op die manier een lans wil breken voor de queer-community binnen en buiten de meubelwinkels.

Lees verder onder de advertentie

Ook biedt IKEA in alle winkels genderneutrale toiletten met het label 'All Gender Toilet' om zowel personeel als klanten een inclusieve optie te bieden en wil de keten met campagnes zoals The Closet empathie en een open dialoog te stimuleren over de uitdagingen die de queercommunity ervaart.

Zo doen Zalando en H&M het Er zij nog twee andere grote modeketens die hun beleid intern en extern afstemmen op een beter en veiliger klimaat voor LHBTQI+werknemers en -klanten.

Zalando



Het van origine Duitse online warenhuis Zalando heeft een duidelijk diversiteits- en inclusiebeleid. Ook is er een LGBTQI+ Employee Resource Group (ERG) en deelt het verhalen van queer-medewerkers (zie video boven). Daarnaast verkoopt Zalando genderneutrale kledingcollecties.

H&M



H&M biedt expliciete steun voor de LHBTQI+-community door middel van interne collega-groepen en externe samenwerkingen. De Zweedse modegigant heeft speciale Pride-collecties uitgebracht en doneert een deel van de opbrengst aan LHBTQI+-initiatieven zoals ‘UN Free & Equal’. Het bedrijf benadrukt in hun diversiteitsbeleid dat inclusiviteit een kernwaarde is. Daarnaast is H&M actief met genderneutrale winkelconcepten en kleding.