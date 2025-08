Alcoholvrij bier wint terrein: van festivals tot cafés, bier zonder kater is in opmars

Bij de grootste bierbrouwer ter wereld, het Belgische AB InBev, bewezen de cijfers afgelopen week de onstuitbare opmars van alcoholvrij bier. De afgelopen drie maanden nam de totale hoeveelheid verkocht bier af met 1,9 procent. Maar juist de bieren zónder alcohol groeiden in volume, in Europa zelfs met 31 procent, schrijft het AD.

Het nieuwe vlaggenschip van de brouwer - bekend van bieren als Jupiler, Hertog-Jan en Leffe - is Corona Cero. Sinds de alcoholvrije variant van het Mexicaanse biertje vorig jaar de officiële biersponsor was van de Olympische Spelen in Parijs, gaat de verkoop door het dak. De afgelopen drie maanden werd het bijna twee keer zoveel verkocht als in dezelfde periode vorig jaar.

Positieve uitschieter bij Heineken

Ook bij Heineken vormde de verkoop van alcoholvrij bier een positieve uitschieter. Die cijfers kregen onder andere een impuls dankzij de verkoop op festivals als Paaspop, Pinkpop, Lowlands en het Amerikaanse Coachella. In totaal verkocht Heineken daar 35 procent meer alcoholvrij bier dan vorig jaar.

„Alcoholvrij bier is definitief doorgebroken”, zegt ook Fred Teeven, voorzitter van Nederlandse Brouwers. Uit cijfers van de branchevereniging blijkt dat één op de veertien verkochte biertjes op dit moment alcoholvrij is. „En we verwachten dat dat binnen een paar jaar één op de tien is.”

‘Kastelein neemt het serieus’

Een belangrijke graadmeter van de opmars van alcoholvrij bier is dat het steeds vaker op de tap wordt geschonken. Bij Heineken nam het aantal horecagelegenheden waar dat gebeurde met een kwart toe. Dat kwam afgelopen half jaar wereldwijd neer op tienduizend cafés, sportkantines en andere locaties.

Eigenaar Raoul van Neer heeft met zijn zaak Ondernulpuntvijf een enorm aanbod van alcoholvrije bieren. Foto: Frank Jansen/AD.

Teeven: „Je kunt als kroeg maar een beperkt aantal bieren van de tap verkopen. Als je daar als kastelein alcoholvrij bier tussen zet, dan neem je het dus serieus.”

‘Grappen over bier slaan dood’

De winkelschappen liggen anno 2025 vol met de meest uiteenlopende bieren zonder alcohol. Raoul van Neer verkoopt via zijn website Ondernulpuntvijf uitsluitend speciaalbier zonder of met heel weinig alcohol. Hij begon vijf jaar geleden met tien soorten, nu zit hij bijna aan de vierhonderd.

„Tien jaar geleden werden er over alcoholvrij bier nog grappen gemaakt”, zegt Van Neer. „Maar die slaan tegenwoordig steeds vaker dood.”

Het zegt alles over de opmars van de nul punt nulletjes. Experts als Van Neer en biersommeliers Arvid Bergström en Frits Dunnink zijn eensgezind over de oorzaak: de smaak is de afgelopen jaren spectaculair verbeterd. Bergström: „Laten we eerlijk zijn: de eerste alcoholvrije bieren smaakten naar nat brood.”

Dan moet je allemaal kunstgrepen toepassen om een drinkbaar pilsje te maken zonder alcohol Frits Dunnink Het grote bierboek

Dat heeft ook te maken met het feit dat het heel ingewikkeld is om van pils een alcoholvrije variant te maken. „De alcohol is te bepalend voor de smaak”, zegt Frits Dunnink, schrijver van Het grote bierboek. „En dan moet je allemaal kunstgrepen toepassen om een drinkbaar pilsje te maken zonder alcohol. Hetzelfde geldt voor Belgische blonde bieren.”

Alcoholvrij makkelijker bij speciaalbier

Maar dankzij de populariteit van speciaalbier kwamen er ineens talloze biersoorten bij waarvan veel gemakkelijker een alcoholvrije variant is te maken. De Corona Cero is daar een geslaagd voorbeeld van. Van Neer: „Maar denk ook aan IPA’s, die bekendstaan om de extra hop die erin zit. Die hop vangt het gemis aan alcohol op in de smaak.”

De drie experts wijzen allemaal naar Playground van brouwer VandeStreek als geslaagde IPA met amper alcohol. Ook zijn er goede alcoholvrije Weizen en wordt Guinness 0.0 alom gewaardeerd. Sommelier Bergström: „Je drinkt het ook niet altijd als vervanging van bier met alcohol, maar soms ook in plaats van cola. Dus het aantal momenten dat je een biertje drinkt neemt toe.”

De keuze uit alcoholvrije biertjes is anno 2025 bijna onuitputtelijk. Foto: Frank Jansen/AD.

We drinken meer dan we denken

Van Neer merkt de toegenomen populariteit ook als hij in de kroeg komt of op een festival: „Vijf jaar geleden vroeg ik in het café: ‘Hebben jullie alcoholvrij bier?’ Nu vraag ik: ‘Wélke alcoholvrije bieren hebben jullie?’”

Ook op festivals zijn de nul punt nulletje niet meer weg te denken, al laten we ons daar soms nog door verrassen: „Je moet maar eens opletten op festivals, of tijdens feestjes bij mensen thuis: het alcoholvrije bier is altijd als eerste op. Dan is dat toch weer te weinig ingeslagen. Wat dat zegt? Dat we het dus meer drinken dan we denken.”

