Het bedrijf van Thijs verkocht in één week meer sleetjes dan afgelopen twee winters samen

Kinderen beleven volop sneeuwpret nu de aanhoudende sneeuw het landschap in een winterparadijs heeft veranderd. Dat is goed nieuws voor verkopers van sleetjes: ze zijn niet aan te slepen. Ook in Leerdam heeft ondernemer Thijs (39) door de grote vraag alle hens aan dek.

„Het is gekkenhuis’’, vertelt Leerdammer Thijs aan het AD. „Vooral met de sleetjes gaat het ontzettend hard.” Thijs is eigenaar van Nijdam: een bedrijf dat schaatsen, skeelers, sledes en andere winter(sport)artikelen verkoopt aan retailers. „Wij verkopen aan de grotere ketens, zoals aan sport- en speelgoedwinkels.”

Sinds Nederland onder een dik pak sneeuw bedolven ligt, staat de telefoon bij Thijs roodgloeiend. Hij verkocht deze week al meer sleetjes dan de afgelopen twee winters bij elkaar „We hebben echt in dertig jaar tijd niet zo’n lange periode zo’n dik pak sneeuw gehad. Fantastisch om te zien dat mensen zo veel pret beleven aan de sneeuw.’’

Lange dagen door drukte bij Nijdam

Hoe zijn dagen er nu uitzien? „Lang,” grapt hij. Om de enorme drukte aan te kunnen, breidde de ondernemer zijn magazijnteam uit met zo’n tien extra mensen. „Collega’s die normaal op kantoor zitten, helpen nu mee in het magazijn,” zegt hij. „Zó druk is het.” Favoriet blijft de houten variant met een moderne twist: de opvouwbare houten slee. „Mensen willen niet zo’n groot obstakel in huis, dus dit is een uitkomst.’’

Collega’s die normaal op kantoor zitten, helpen nu mee in het magazijn. Zó druk is het Thijs van Nijdam

Bij wie een beetje thuis is in winter(sport)artikelen zal de naam ‘Nijdam’ wellicht een belletje doen rinkelen. Het bedrijf werd in 1918 opgericht en verwierf bekendheid door de productie van schaatsen. „Mijn familie heeft het in 1996 overgenomen’’, aldus Thijs. Woensdagmiddag heeft Nijdam nog sledes op voorraad. Thijs: „Maar ik weet niet voor hoe lang.’’

