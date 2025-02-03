Wie tegen de jonge Jesse van Ekeren had gezegd dat hij op z’n 37ste directeur zou zijn van Van Ekeren Hypotheken en Verzekeringen, werd weggewoven. Hij had heel andere plannen. Toch neemt hij het stokje over van zijn vader.

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Jenno van Ekeren, de vader van Jesse, begon jaren geleden wat af te bouwen bij ‘zijn’ Van Ekeren Hypotheken & Verzekeringen. ,,Maar hij kan het nog niet loslaten!” zegt zijn zoon lachend tegen het AD in het kantoor in Dalem, omgeven door foto’s van woningen. ,,En dat is voor ons ook fijn, zijn grote netwerk en enthousiaste drive zijn belangrijk.”

Te makkelijk om bij vader in bedrijf te werken

En dan te bedenken dat junior eigenlijk niet van plan was om pa’s bedrijf over te nemen. Sterker nog, hij wilde zijn eigen pad bewandelen. Misschien zelfs een andere onderneming starten. ,,Ik vond het te makkelijk om bij mijn vader te gaan werken.” Desondanks was dat precies wat Van Ekeren op zijn 20ste deed.

Hoe dat zo is gekomen? Via een IT-klus bij het bedrijf van z’n vader, legt hij uit. Terwijl hij de software updatete kreeg hij een kijkje achter de schermen: ,,Ik zag wat we voor klanten betekenden: we hebben een heel belangrijk product voor mensen, dat is het mooie van dit werk. Al snel eigenlijk was mijn interesse gewekt.”

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Inmiddels houdt Jesse zich als directeur van het financieel advieskantoor - er zijn naast Dalem vestigingen in Leerdam, Culemborg en Papendrecht - bezig met allerlei zaken. Steeds minder met klantcontact, maar wel met personeelszaken, marketing, strategie en - zijn oude liefde - automatisering.

Omgang met collega’s en leveranciers

Nu Jesse minder vaak direct contact heeft met klanten, haalt hij zijn voldoening vooral uit de omgang met collega’s en leveranciers. ,,Ik vind het mooi om samen met anderen aan het bedrijf te bouwen, puur op kwaliteit en op de mens. Samenwerken met collega’s is een prachtig aspect van mijn werk.’’

“ Een keerzijde van de bedrijfsgroei is dat je collega’s wat minder vaak spreekt ” Jesse van Ekeren Directeur

Hij heeft veel van zijn vader geleerd, zegt hij. ,,Vooral dat de klant koning is en dat het team het belangrijkst is. Ook heeft mijn vader mij alle vrijheid gegeven waardoor ik me goed heb kunnen ontwikkelen als eindverantwoordelijke binnen het bedrijf. Wij hebben een bijzondere band, zijn twee handen op één buik. We zijn van een andere generatie, maar we vertrouwen elkaar blind. Een goed team dus.”

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Groei van familiebedrijf Van Ekeren Hypotheken

De groei van de firma beschouwt Jesse als ‘een uitdaging’. ,,We hebben nu tweeënzestig mensen in dienst, dat vraagt heel andere vaardigheden van je. Een keerzijde van de groei is namelijk dat je collega’s simpelweg wat minder vaak spreekt. Het is een uitdaging om dan toch die feeling te houden.”

Dat laatste doet Jesse onder meer bij de Academy, vertelt hij. Die omschrijft hij als een broedplaats waarbij tien jonge medewerkers die er nog maar kort werken, kennissessies krijgen. ,,Dit vak leer je het beste door zelf een huis te kopen. Bij de Academy simuleren wij een huizenkoop. Heel leerzaam en interessant.”

Tegelijkertijd zegt hij dat het tegenwoordig veel meer om het ‘totale financiële plaatje’ gaat. Wat doe je met de overwaarde van je woning? Hoe zit het financieel als je met pensioen gaat? Dat soort kwesties. ,,Doorlopend naar je financiën kijken is heel belangrijk. Dat was nooit vol een aandachtspunt geweest, maar nu is dat het wel.”

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