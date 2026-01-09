Problemen met personeel dat de zaak niet weet te bereiken, voorraad voor de keuken die niet aankomt en klanten die liever thuis blijven: ook de Utrechtse horeca gaat gebukt onder het winterweer. En dat levert soms een voordeeltje op voor wie wel eens betaalbaar uiteten wil.

Horeca worstelt met sneeuw en dat betekent soms uit eten met fikse korting: ‘60 procent minder gasten’

„De dagjesmensen waren er op zaterdag al minder, maar na het weekend is het gewoon echt heel stil”, omschrijft Jan Hagenouw, voorzitter van de Utrechtse afdeling van de Koninklijke Horeca, de huidige situatie in de binnenstad in het AD. „De omzetten blijven gewoon ontzettend achter als je het vergelijkt met andere jaren rond deze tijd.”

Stampvol door korting op lunch en diner

Ook Wichert van Rijn, eigenaar van onder andere Ruby Rose en The Streetfoodclub, merkte dat. „De agenda’s lopen normaal voller en nu liepen ze leger.” Wat hij deed? Een filmpje maken waarin hij een korting van 50 procent aankondigde op lunch en diner.

En met succes. „We zitten helemaal stampvol. Zowel dinsdag als woensdag. We hebben echt honderden tafels op de wachtlijst staan. Ik verdien liever niks met een volle zaak, dan dat ik dicht ben.”

Onze hoofdgerechten zijn al niet zo heel duur en je moet toch wat doen om je zaak te vullen Gerwin van der Wal Dikke Dries

Van Rijn kreeg al snel de vraag van andere horecagelegenheden of ze zijn idee mochten gebruiken. „Natuurlijk”, is zijn antwoord. „Duizenden horecagelegenheden door heel Nederland hebben nu het idee gekopieerd.” En dat is met name positief voor het personeel meldt hij. „Mensen kunnen nu gewoon werken, anders hadden we iedereen moeten afbellen. Nu moesten we er zelfs mensen bij bellen.”

Dus is de actie verlengt. „Volgende week wordt het ook slecht weer, we kregen weer allemaal annuleringen van reserveringen binnen. Dus kan er aankomende maandag, dinsdag en woensdag weer met 50 procent worden gegeten.”

Ook bij Dikke Dries kunnen mensen voor een lagere prijs eten. Tot en met vrijdag kost een maaltijd daar 10 euro. „Onze hoofdgerechten zijn al niet zo heel duur en je moet toch wat doen om je zaak te vullen”, legt mede-manager Gerwin van der Wal uit.

Toch moest de Utrechtse kroeg haar deuren dinsdagavond eerder sluiten. „Het was redelijk druk tijdens het diner, maar daarna was het gewoon stil. Normaal gaan we om 01.00 uur dicht, maar gisteren zijn we rond 22.30 uur al dichtgegaan.”

Personeel durft de weg niet op vanwege sneeuw

Bij Buurten komt de klant nog wel, maar lag het probleem bij het rondkrijgen van voldoende personeel. „We zijn met alle vier de vestigingen gesloten”, vertelt eigenaar Erik Derksen woensdag.

Een gesloten etablissement in Utrecht. Foto: Jelle Verhoeks

„We zagen dinsdag al dat het voor onze medewerkers lastig was om op het werk te komen. We hebben ook best wel wat personeel dat van buiten Utrecht moet komen, denk bijvoorbeeld aan Woerden of Montfoort. Zij zijn echt afhankelijk van het openbaar vervoer. Daarnaast heb ik ook mensen die niet durven te rijden, dan vind ik het ook lastig om ze te verplichten.”

Sluiten is een tijdelijke oplossing. „Donderdag zijn we wel weer gewoon open, daarvoor is het rooster als het goed is ook al rond.”

Ook Maaike Siegel van Gys herkent de bereikbaarheidsproblemen, maar dan op een net wat andere manier. ,,Wij werken met Nederlandse groenten. Die komen van lokale, kleine leveranciers en die hebben heel erg moeite om ons te bereiken.” Voorlopig is dus niet de hele kaart beschikbaar.

Je merkt dat Nederland niet is voorbereid op sneeuw van deze omvang. Dat zijn we verleerd Jan Hagenouw Koninklijke Horeca afdeling Utrecht

60 procent minder klanten horeca

Ook herkennen ze bij Gys dat er minder klanten komen. Reden om eerder te sluiten. „We zijn op dit moment overdag wel open, want er komen dan toch wel wat mensen voor een warme chocolademelk. Maar ik denk dat het om zo’n 60 procent minder klanten gaat dan gebruikelijk. We kijken per avond of we open blijven.”

Zo heeft elke zaak dezer dagen zijn eigen worsteling, stelt Hagenouw van Koninklijke Horeca vast. „Je merkt dat Nederland niet is voorbereid op sneeuw van deze omvang. Dat zijn we verleerd.”