Sneeuwpret én sneeuwpech: waarom je als ondernemer juist niet alles hoeft op te lossen

Het is winter in Nederland. Zes dagen dikke sneeuwval. Alle sleetjes zijn uitverkocht, want iedereen wil glijden. Maar naast al die pret is er ook sneeuwpech: lange files, Schiphol plat en treinen die niet rijden. En natuurlijk boze reizigers en vragen. Want: hoe kan het toch dat Nederland na één sneeuwbui al stilvalt? Omdat Schiphol en ProRail durven te kiezen. En dat zou jij als ondernemer ook moeten doen, stelt Wiko Mocking in zijn expertblog.

Schiphol en ProRail hebben gekozen. Ze doen héél veel dingen wél, maar vlekkeloze dienstverlening tijdens sneeuwdagen? Nee, die staat niet op de lijst. Omdat het veel duurder is. Omdat dat de rest van het jaar niets oplevert en omdat je dat bedrag niet in je treinkaartje of vliegticket wil terugzien.



Dat klinkt misschien gek. Maar het is slim. Ze weten wat ze níét doen.



Veel bedrijven roepen vooral wat ze wél doen

Daar zit een les in voor ondernemers. Want veel bedrijven zijn er heel goed in om te vertellen wat ze wél doen. ‘We leveren de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs’, zegt Lidl en 6000 koffers per uur met 99,9 procent betrouwbaarheid, belooft het logistieke bedrijf Vanderlande. ‘We kunnen alles, voor iedereen, op elk moment.’ Prima natuurlijk, maar er mist iets.



Want hoe weet je als klant wanneer je bij een bedrijf juist niet aan het juiste adres bent?



Bij Royal Vopak, bijvoorbeeld, kun je geen gevaarlijke stoffen of voedingsmiddelen opslaan. Alleen chemische en olieproducten. Dat is helder. Geen twijfel over mogelijk. Je weet of het iets voor je is of niet. Die duidelijkheid mist vaak.



Dat maakt keuzes maken als klant lastig. Of je krijgt later alsnog te horen dat het niet past – na een offerte, een gesprek of een bezoek. Dat is zonde van je tijd. Bedrijven die durven zeggen waar ze níét voor zijn? Die winnen sneller.

Laat helder zien waarvoor je níét de juiste partij bent

Daar zit nog iets moois in. Door te zeggen wat je níét doet, trek je juist de juiste klanten aan. Je hoeft niet alles te kunnen of te doen. Sterker nog: hoe duidelijker jij bent over wat je niet doet, hoe groter het vertrouwen. Mensen houden van bedrijven die durven kiezen. Die scherp zijn, dat voelt betrouwbaar en dat bespaart een hoop tijd. Die helderheid mag je ook zélf gebruiken als ondernemer.

Zo maakten wij onze beste keus ooit

Ooit hebben wij zelf een belangrijke keuze gemaakt. We besloten onze Tablet Sales App alleen voor iOS te ontwikkelen, dus alleen voor iPad en iPhone. Dat klinkt misschien beperkend, maar het was een verademing.



We hoefden niet meer na te denken over Android, Microsoft of andere platforms. Voor de klant maakte dat niet uit. TSA biedt een totaaloplossing voor verkopers die onderweg zijn. Met die app kunnen ze alles. Dan maakt het voor zo’n verkoper echt niet uit of dat op een Android- of een Apple-toestel staat, als het maar fijn werkt.



Door ons alleen te focussen op iOS, konden we al onze kennis, tijd en energie richten op dat ene platform. Dat maakte alles simpeler: minder onderhoud, minder fouten, minder kosten. En belangrijker nog: we konden onze app blijven verbeteren, sneller dan ooit. Deze beslissing heeft ons tonnen bespaard – letterlijk. En nog steeds zijn we blij dat we toen hebben gezegd: dit doen we wél en dat doen we dus níét.

Durf jij te zeggen waar je níét voor bent?

Wat Schiphol, ProRail, Vopak en wij gemeen hebben? We hebben ergens een streep gezet. Niet uit gemak, maar uit focus. Als je niet kiest, verlies je scherpte. Dan probeer je een beetje van alles te zijn en ben je voor niemand echt de beste keus.



Dus: durf jij hardop te zeggen waar je níét voor bent? Zeg het tegen jezelf. Zeg het tegen je klant. Zet het desnoods op je website. Want dat geeft lucht, richting, vertrouwen en rust. Voor jou én je klant.



Zo houd je grip. Ook als het even glad wordt.