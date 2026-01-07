Voor deze ondernemers betekent sneeuwval omzet: ‘Als de boel straks gaat ontdooien, is het helemaal topdrukte’

Lees verder onder de advertentie

Hij is de tel kwijt, zoveel telefoontjes krijgt en Kwik Fit autogarage in Den Bosch, aldus een medewerker. Komt nog bij dat ze net vandaag met een ‘paar mannetjes minder staan.’



Het winterse weer zorgt voor behoorlijk wat problemen aan auto’s. De medewerker somt in het Brabants Dagblad op: „Kapotte accu’s, bevroren deuren, sloten, afgebroken ruitenwissers. En heel veel kapotte banden. Mensen zien door de sneeuw stoepranden over het hoofd.”

Ik heb het altijd druk maar met dit weer nog eens extra. Ik heb zelfs op tweede kerstdag rondgereden Rick Paanakker loodgieter en installateur

Sneeuwval: lekke banden en vastgevroren (rem)kabels

Ook fietsenmakers krijgen extra reparaties te verstouwen - denk ook hier aan lekke banden, vastgevroren (rem)kabels, zwakkere bandenspanning door de kou en versleten remblokjes door kou, vuil en strooizout.



Bij Bas van Doorn Tweewielers in Vlijmen laten ze zich echter niet gek maken. „Nee hoor, het is niet heel veel drukker dan normaal. Mensen fietsen niet met dit weer, hè”, zegt hij lachend aan de telefoon. Ook accu’s van elektrische fietsen moeten winterse buien kunnen doorstaan volgens hem: „Als je een A-merk fiets hebt zeker, bij minder goede B-merken kan dat wel problemen geven.” Wel is het zaak om te letten op vastgevroren remkabels, aldus de fietsenman.



Drukke dagen voor loodgieter en installateur

Loodgieter en installateur Rick Paanakker rijdt ‘heel Den Bosch door’ met zijn bedrijfsbus: „Op de doorgaande wegen is het wel te doen, maar in die binnenstraten in woonwijken is het lastiger komen.”



En juist dáár zitten ze om hem te springen: „Ik heb het altijd druk maar met dit weer nog eens extra. Ik heb zelfs op tweede kerstdag rondgereden.” Hij repareert gesprongen leidingen en buitenkranen door bevriezing. En dan staan hem nóg drukkere tijden te wachten: „Als straks de boel gaat ontdooien, is het helemaal topdrukte. Mij hoor je niet klagen over dit weer hoor”, grinnikt hij.

Mutsen, sjaals, handschoenen en snowboots vliegen de winkels uit. Mensen willen momenteel álles Woordvoerder Bever

Kou: gierend tekort cv-monteurs

Topdrukte is het ook voor zijn broer Jeroen die ‘in de verwarmingen en warmtepompen zit’. Jeroen Paanakker werkt in deze winterse dagen met zijn Service en Installatiebedrijf dagelijks ongeveer 120 telefoontjes af. Normaal zijn dat er rond de twintig, ter vergelijk. „Het gaat de hele dag door.”



Ook hij is niet gek te krijgen: „Ik doe mijn oortjes in en werk ze gewoon af. Gisteren was ik om 23.00 uur thuis. Tja, je laat mensen ook niet in de kou zitten.”



Cv-ketels die het begeven, vormen het grootste probleem. Paanakker: „Onderhoud is voor veel mensen een ‘vergeten dingetje’. En nu moeten ketels harder werken, dus is de kans op storingen groot.” Een gierend tekort aan gecertificeerde monteurs komt nog eens bovenop zijn overvolle agenda: „De certificeringseisen zijn best pittig. Maar jaarlijks cv-onderhoud is absoluut noodzakelijk, daar kun je veel problemen mee voorkomen.”



Sleetjes vliegen de winkel uit

Wie nu nog een slee probeert te bemachtigen, moet goed zoeken. Maar bij outdoorwinkel Bever hebben ze nog een aantal plastic sledes. Een woordvoerster van de landelijke keten: „Houten sleetjes verkopen wij niet, maar wel van plastic. Dat is eigenlijk een slee en skiboard ineen. Daar hebben we er ook niet veel meer van.” En dat is niet het enige, want „mutsen, sjaals, handschoenen en snowboots vliegen de winkels uit. Mensen willen momenteel álles.”