Thomas (29) haalt 2,75 miljoen op met AI-startup: ‘Ondernemers dragen geen commissiekosten meer af aan Thuisbezorgd’

Investeerders steken 2,75 miljoen euro in AI-software startup SOUS. SOUS ging in oktober 2025 live en helpt horecaondernemers in ieder segment met voornamelijk één ding: meer omzet genereren. Het klantenbestand bestaat nu al uit honderden restaurants in Nederland, België en Duitsland. Het driekoppige management wil uiteindelijk ook de Zuid-Afrikaanse horecasector veroveren.

Lees verder onder de advertentie

„Horecaondernemers haten het vaak om achter hun laptop te zitten, die zijn met hele andere dingen bezig. Hierdoor vergeten ze soms hoe belangrijk het is om te investeren in vindbaarheid. Dat neemt onze AI-agent uit handen”, vertelt Thomas Scholte (29), een van de oprichters van SOUS. Het platform is er voor iedere restauranthouder. Of het nu gaat om tweesterrentent Brut172 of De Foodhallen en Taco Mundo. Zelfs foodleveranciers zijn welkom. „Schmidt Zeevis heeft een hele mooie klantcase: zij werden 25 procent vaker bekeken op de grote zoekmachines.”



Vindbaarheid: u vraagt, SOUS antwoordt

Thomas Scholte lanceerde SOUS samen met Devon Scoulelis (40) en William Hurst (44). De ondernemers helpen restaurants bij het vergroten van hun vindbaarheid met eigen ontwikkelde software. Deze software zorgt ervoor dat data over restaurants circuleert en als eerste wordt opgepikt door AI-search in bijvoorbeeld ChatGPT, Google, Tripadvisor of Instagram.

Thomas: „Mensen stellen nu veel vaker een vraag als ze iets zoeken. ‘Waar vind ik een zonnig terras in Amsterdam?’ of ‘Ik heb zin in mediterraans eten, wat raad je aan?’ – als jij als restaurant een zonnig terras of mediterraans eten hebt, moet dat in je data vermeld staan. Jouw data moet het antwoord op die vraag geven.” Ieder restaurant krijgt een eigen SOUS AI-agent toegewezen die onder meer bijhoudt wat er wordt gevraagd, wat andere restaurants als antwoord geven en welke data nog moet worden toegevoegd om als eerste gevonden te worden.

Lees verder onder de advertentie

Schaalbare AI-gedreven software

Naast meer tractie zorgt SOUS ook voor een hogere omzet door meer uitgaven op de eigen website van restaurants. „In de vorm van take-away, pick-up, maar ook kwaliteitsproducten en cadeaubonnen. Ons platform is als het ware all-in-one software waarmee iedere zaak zijn eigen online shop kan bouwen. Ze nemen een abonnement bij ons af en kunnen vervolgens met een heel simpel systeem een digitale winkel met eigen producten runnen.” Negen van de tien keer gaat het om een afhaal- en bezorgmenu. „Omdat het rechtstreeks gaat, hoeven ze geen dure commissiekosten meer af te dragen aan Thuisbezorgd of Uber Eats.”



Wat betreft nevensales voor restauranthouders namen de oprichters een rugzak aan ervaring mee vanuit Eat SOUS: een platform dat eten van toprestaurants bij de consument thuis aanbiedt in de vorm van menuboxen en catering. Eat SOUS ontstond net na de coronapandemie, toen restaurants het zwaar hadden en opzoek gingen naar nieuwe omzetstromen om het hoofd boven water te houden. Het is met name gelinkt aan restaurants in het luxesegment en koks als Ron Blaauw en Herman den Blijker.

Van Eat SOUS naar SOUS

„Eat SOUS loopt nog steeds goed, we hebben ruim 300.000 klanten sinds de start in oktober 2022 en een omzet van 10 miljoen euro. Maar we hebben wel een plafond bereikt, de meeste sales is rondom de feestdagen geconcentreerd en je bedient alleen klanten in het luxesegment”, aldus Thomas.

Al vanaf de start hadden de mannen – toen alleen nog Thomas en Devon – een product in hun hoofd dat voor iedere restauranteigenaar omzetgroei kon realiseren. „Eat SOUS was als het ware het culinaire Bol.com. Maar het echte geld zit ‘m in het stukje achterkant, in de software. Dus dat je restaurants de mogelijkheid geeft om een eigen webshop te bouwen zoals Shopify dat doet.”



Dat werd SOUS. En dat dit een schaalbaar product is, zagen ook venturecapitalfondsen Seed & Speed Ventures, PeakBridge, Gekko Capital en Altitude VC. Zij investeren deze maand 2,75 miljoen euro in SOUS om verder uit te bouwen en te groeien in Europa en daarbuiten.



Lees verder onder de advertentie

Late joining co-founder en CPTO

Om de juiste software te ontwikkelen was een sterk team aan developers nodig. Een gewilde groep werknemers. „We combineren de wereld van AI met het culinaire segment, dat is denk ik vrij uniek. En we hebben een leuk kantoor, een boot en lekkere lunch. Nee, we hebben eigenlijk geen moeite met het vinden van goede mensen.”



Om het 16-koppige team aan te sturen zochten Thomas en Devon een technisch zwaargewicht als late joining co-founder. William, die meerdere tech startups ontwikkelde, hielp SOUS al een paar uur per week op adviesbasis. „Hij was mega enthousiast over wat we aan het bouwen waren, maar toen konden we hem nog niet betalen. Uiteindelijk gelukkig wel.”

Sauna en Zuid-Afrika

De rolverdeling is helder. Thomas maakt de deals, Devon zet de strategie en koers en William bouwt de software. Alle drie werken ze hard en veel: „Ik probeer weleens een dag niet te werken, maar daar krijg ik eigenlijk meer stress van dan van werken. Om te ontspannen reis ik en zit ik geregeld in de sauna”, zegt Thomas. Ook spart hij graag met andere ondernemers. „Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde issues. Ook al verkopen we wat anders.”



In juli willen de mannen 1000 restaurants hebben aangehaakt. En als ze verder vooruitblikken? „Devon en William zijn Zuid-Afrikaans. We hebben alle drie de droom om SOUS in Zuid-Afrika te openen. Komend kwartaal gaan we ernaartoe om het een en ander te onderzoeken. De eerste gesprekken en deals zijn al in de maak.”



