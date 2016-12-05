Supermarktondernemer Plus leeft nachtmerrie

Een supermarktondernemer in het Gelderse Heerde is voor ruim een kwart miljoen bestolen door één van zijn naaste medewerkers. Een 48-jarige caissière uit Vaassen stal het geld in ruim vijf jaar tijd uit de kassa's van zijn Plus-supermarkt. Ria B. staat maandag samen met haar man voor de rechter, meldt het AD.

De vrouw en haar 43-jarige man leefden ogenschijnlijk goed van het geld dat zij wegnam. Behalve drugs kochten ze een auto, een nieuwe keuken, dure horloges, vakanties en computers.

Mooie spullen

Althans, haar vriend vooral. Deze Henry M. staat terecht omdat hij van het geld mooie spullen kocht. De vrouw staat terecht voor het stelen van het geld en het in bezit hebben van diverse soorten drugs. Zij zou nu vooral naar haar partner wijzen als degene die haar ertoe aanzette. Het is onduidelijk of het stel nog samen is. Zowel zij als haar advocaat geven geen commentaar.

Edah

Ria B. wist de 254.000 euro bij elkaar te stelen in de periode van 1 januari 2009 tot 30 april 2014. De 48-jarige vrouw werkte al meer dan twintig jaar voor de supermarkt, die voorheen een Edah-filiaal was.

Stom

De situatie is een nachtmerrie voor eigenaar Dick van den Hoven. B. was als hoofdcaissière verantwoordelijk voor administratie én kassa, legt Van den Hoven. ,,Dat was al zo toen ik de supermarkt overnam in 2002 en dat heb ik zo gelaten. Dat is stom geweest. Daar heb ik spijt van als haren op mijn hoofd. Nu hebben we dat anders geregeld'', zegt de supermarktbaas. ,,Hoe? Door administratie en kassa nu wél te scheiden. Had ik dat maar eerder gedaan. Dat dit zó lang onder mij heeft kunnen duren.''

Bedrijfsrecherche

Hoe de vrouw uiteindelijk tegen de lamp is gelopen, wil Van den Hoven zo vlak voor de rechtszaak niet zeggen. Wel dat er uiteindelijk toch een en ander begon op te vallen aan de omzet en de winstmarge van zijn supermarkt. ,,Op een gegeven moment ontdek je dat er iets niet klopt. Toen hebben we eerst bedrijfsrecherche ingeschakeld. Ik heb uiteindelijk zelf aangifte gedaan tegen haar.''

Ria B. zit momenteel niet in hechtenis. Zowel zij als haar advocaat wil nu niks zeggen over de zaak. Ook Henry M., haar (ex-)man, doet geen uitspraken.

