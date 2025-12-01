Andy leeft van handel in Pokémonkaarten: ‘Er zijn kaarten die meer dan een huis waard zijn’

Bijna iedereen die een geelachtige hamster met een bliksemschichtstaart ziet, weet waar hij mee te maken heeft: Pikachu uit de Pokémon -serie. Producten zoals knuffels en ruilkaarten rondom de reeks zijn na 29 jaar nog steeds ongekend populair. Dat er miljoenen te verdienen zijn in de handel in Pokémonkaarten, had Andy Rumuller nooit verwacht. „Dit is niet zomaar een hype.”

„Eigenlijk kun je het zien als een moderne speelgoedwinkel”, vertelt Andy Rumuller over zijn winkel in de Kalverstraat in Amsterdam. In vitrinekasten zijn honderden glimmende, kartonnen kaarten te zien van de Japanse Pokémonserie. Op een van de kasten staat ‘camerabewaking’ en overal zitten sloten op. „Hier zijn niet grote legopakketten het duurst, maar juist iets heel kleins”, vervolgt hij. Zijn duurste kaarten heeft hij daarom niet in zijn winkel liggen, maar goed weggestopt. Achter het glas zijn prijskaartjes van duizenden euro’s te zien.

Verzameldrift Pokémonkaarten

Waarom zijn de kartonnen kaarten zo populair? Pokémon begon in 1996 als een videospel in Japan. Al snel groeide het uit tot tv-series, films en merchandise zoals verzamelkaarten. Ieder jaar komen er nog nieuwe series, games of films uit met nieuwe Pokémon. Waar Pokémon eerder vooral populair was onder kinderen, zijn nu vooral volwassenen betrokken bij de handel in kaarten. De populariteit is het resultaat van sterke marketing en commerciële keuzes. De slogan ‘Gotta catch ‘em all’ speelt goed in op de verzameldrift van veel mensen.

Zo ook bij Andy. „Hiervoor zat ik op de planning bij een taxibedrijf’’, vertelt hij. „Ik had veel nachtdiensten en dus veel vrije tijd. Pokémon is altijd een liefde geweest, maar die had ik een tijd laten rusten. Vlak voor corona ruimde ik mijn huis op en vond ik mijn oude kaarten terug. Ik was benieuwd wat die nog waard zouden zijn.” Toen bepaalde kaarten geld waard bleken te zijn, raakte Andy weer enthousiast. Hij gelooft dat dit voor veel mensen geldt. Tijdens de coronapandemie zochten velen naar een nieuwe hobby of gingen hun huis opruimen.

Voordat ik het wist had ik een hele website draaien in de handel in boxen Andy Rumuller

Andy kocht een box met kaarten uit Japan en dat trok de aandacht van zijn vrienden. „Ze waren nieuwsgierig en wilden dat ik het openen van de pakjes ging filmen. Zo ben ik begonnen met livestreamen.” Er kwamen steeds meer kijkers bij en die vroegen zich af waar hij die kaarten vandaan had en of ze die van hem konden kopen. „Voordat ik het wist had ik een hele website draaien in de handel in boxen.”

Via een leverancier van de kaarten kreeg hij toegang tot moeilijk verkrijgbare producten. „We begonnen in een garagebox en leverden uit aan andere ondernemers. We konden aan spullen komen die voor anderen lastig waren. Ik deed dat naast mijn gewone werk. ‘s nachts bij het taxibedrijf en overdag streamen.”

Uitbreiden naar fysieke winkels

De vraag naar de kaarten bleef toenemen en daarom besloten Andy en de leverancier de handen ineen te slaan en een winkel te openen in Alkmaar. Daar waren de huurkosten lager, maar kwamen er weinig mensen over de vloer. Toen hem een winkel in de Kalverstraat in Amsterdam werd aangeboden, hoefde hij daar niet lang over te twijfelen.

„We merkten dat het echt goed liep en dat als we er meer tijd in stopten, we er makkelijk van konden leven.” Daarom besloot Andy zijn baan op te zeggen en zich volledig op de kaarten te focussen. „Omzet doe ik geen uitspraken over, maar we spreken wel over meer dan een miljoen. Als je de juiste spullen op de juiste manier binnen weet te krijgen, kan je er echt een flinke boterham mee verdienen.”

Het kennen van de juiste mensen blijkt namelijk cruciaal te zijn, wil je een succesvolle kaartenhandelaar zijn. Uit Japan krijgt de ondernemer via leveranciers de nieuwste sets en doordat hij een goede reputatie en naam heeft opgebouwd, komen mensen ook met oudere kaarten naar Andy toe.

„We gaan drie keer per jaar naar Japan om kaarten in te kopen. De speciale kaarten haal je daar en niet iedereen kan er aan komen.” Zijn grootste inkomenstenbron zijn die speciale, vaak oudere kaarten, met een handtekening van stemacteurs uit de vroegere series. „Er zijn kaarten die echt meer dan een huis waard zijn”, zegt hij lachend.

Boete van Pokémon

Het is niet alleen belangrijk dat je leveranciers te vriend houdt, maar ook The Pokémon Company zelf. Want waarom heeft Andy Collectable World op zijn pand staan en niet Pokémon? „Onze naam was hiervoor Pokémon World, maar dat mag dus niet van hen.”

Andy adviseert andere winkels die ‘Poké’ in de naam hebben staan dat te veranderen. „Je bent echt de sjaak. Wij zijn erop aangesproken en ontvingen een brief van hun advocaat dat we de naam en het concept binnen een paar dagen moesten veranderen. Wij hebben een flinke boete van tienduizenden euro’s gekregen. Het is een beetje het verdienmodel van Pokémon geworden.”

Ook het handelen in de kaarten kent zijn risico’s. Via diverse websites houdt Andy in de gaten voor hoeveel euro of dollar bepaalde kaarten verkocht worden, zo schat hij in wat zijn kaarten waard zijn. Plat gezegd: hoe zeldzamer, hoe duurder en ook hoe ouder, hoe duurder. De duurste kaarten: zeldzaam, oud en in goede staat.

Consumenten kunnen bij de ondernemer ook zijn kaarten op waarde laten schatten, maar uiteraard maakt hij ook missers, vertelt Andy. „Een specifieke set werd gehyped en die kon ik via een leverancier grootschalig bestellen.” Nadat hij de kaarten besteld had, kwam hij erachter dat er verschillende prijzen waren: pre-orderprijzen en de prijs van de box na lancering. „We kwamen er achter dat we het voor de pre-orderprijs hadden gekocht en dus tienduizenden euro’s te veel hadden betaald.”

Evenementen met tienduizend bezoekers

Nederland kent intussen zo’n grote community Pokémonkaartenverzamelaars dat Andy met zijn compagnon ook evenementen organiseert. „We organiseren events voor meer dan tienduizend mensen. De volgende is de veertiende editie en doen we in België. We laten ook altijd zo’n Amerikaanse stemacteur over vliegen. Mensen staan voor hen in de rij om hun kaarten te laten signeren. De events zijn een mooi verdienmodel, maar het is ook hele leuk om verzamelaars bij elkaar te brengen.”

Andy gelooft dat Pokémon nog lang populair blijft. ,,Volgend jaar vieren ze hun dertigjarig bestaan. Ze maken nog steeds goede series. Dit is niet zomaar een hype van een paar jaar; het groeit mee met de generatie.’’

Andy in zijn winkel. Foto: eigen beeld