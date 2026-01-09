Het bedrijf bestaat honderd jaar, de vierde generatie heeft het roer overgenomen én Vousten Mode mag zich voortaan Hofleverancier noemen. Voor de Brabantse zaak in exclusieve mode is 2026 nu al een jaar om nooit te vergeten. Een verhaal over gewaagde keuzes, service en passie.

Thomas neemt stokje vader bij 100-jarig Vousten Mode over: ‘Fouten die je maakt in je eigen bedrijf voel je het best’

Het líjkt alsof er niks is veranderd. Theo Vousten (64) zit achter de grote houten tafel in zijn modezaak in het Brabantse Schijndel. Hij voert enthousiast het woord, schrijft het Brabants Dagblad. Theo is, samen met zijn vrouw Evelien, al jarenlang hét gezicht van Vousten Mode. Toch zijn er sinds 1 januari wel degelijk dingen anders: zoon Thomas (29) is nu eigenaar van het familiebedrijf. Hij gaat het runnen met zijn partner Charlotte.

Voortzetting geen uitgemaakte zaak

Zoon Ralf had al laten weten dat hij zijn draai heeft gevonden bij Bas World in het eveneens Brabantse Veghel. Dat maakte het voor Thomas overigens geen uitgemaakte zaak dat híj het bedrijf in dames- en herenmode zou voortzetten: hij had al op jonge leeftijd een eigen autobedrijf in hetzelfde dorp.

Toch bleef het familiebedrijf trekken. Dus ging Thomas twee dagen per week in de modezaak werken om te zien of het iets voor hem was. De twee dagen werden er drie. „Ik kwam op een punt dat ik moest kiezen: mode of auto’s.” Het werd de mode.

Of hij niet eerst ervaring opdeed in een ander bedrijf in dezelfde branche? Niet nodig, vindt vader Theo: „Je leert het meest van je eigen fouten. Fouten die je maakt in je eigen bedrijf voel je het best. Bovendien hebben wij een heel specifieke zaak in de modewereld.”

Wij namen afscheid van het gemiddelde en lage prijsniveau en kozen voor exclusieve merken en hogere prijzen Theo Vousten

‘Collega’s verklaarden mij voor gek’

Theo maakte in 2010 een keuze waardoor de onderneming uitgroeide tot de exclusieve modezaak die het nu is. Een bedrijf dat spijkerbroeken van 500 euro verkoopt, of schoenen van 550 tot enkele duizenden euro’s. Met klanten in 84 landen en vestigingen in Los Angeles en Hongkong.

„2010 was de tijd van de kredietcrisis. Alle detailhandelaren verlaagden hun prijzen, want daar vroegen consumenten om. Maar als iedereen z’n prijzen verlaagt, raakt de markt verzadigd. Dan is er geen fatsoenlijke boterham meer te verdienen.” Vader nam een resoluut besluit: „Wij namen afscheid van het gemiddelde en lage prijsniveau en kozen voor exclusieve merken en hogere prijzen.”

Spijkerbroeken van paar honderd euro

Dat was bepaald geen gemakkelijke keuze, valt nu nog aan het gezicht van Theo af te lezen. Hij sliep er slecht van. „Collega’s verklaarden mij voor gek. ‘Wie koopt er nou spijkerbroeken van een paar honderd euro’, zeiden ze.” Dat was geen onbegrijpelijke reactie. Theo Vousten zag dat zelf ook wel. Hij besefte dat het gebied waar zijn klanten vandaan kwamen veel groter zou moeten worden dan ‘tussen Eindhoven en Den Bosch’.

Hoe? Door online te gaan, om zo wereldwijd te gaan verkopen. Makkelijk gezegd. „Maar dan moet je eerst de fabrikanten van grote en exclusieve merken overtuigen, want zij hebben alleen interesse in grote volumes.” Het kostte moeite, maar het lukte. De zestiger sloot overeenkomsten met kledingfabrikanten en met het exclusieve schoenenmerk Santoni in Italië.

We zien graag een gezicht bij onze klanten, we willen ze graag een hand geven. Daarom zijn we blij met klanten in de winkel Theo Vousten

Klanten Vousten Mode een hand geven

Theo erkent dat hij met de nieuwe koers ‘een waanzinnig grote broek’ aantrok. Maar de keuzes pakten goed uit. Vousten Mode groeide uit tot online marktleider voor onder meer merken als Santoni en Jacob Cohën. Zijn klanten zitten nu overal in de wereld. Soms valt een markt weg en komen er nieuwe markten voor terug. „Bijvoorbeeld Japan. Al vragen ze daar wel om kleinere maten.”

De meeste verkopen gaan online, toch zal de echte winkel in Schijndel nooit verdwijnen. Fabrikanten willen dat niet en de Voustens ook niet. „We zien graag een gezicht bij onze klanten, we willen ze graag een hand geven. Daarom zijn we blij met klanten in de winkel. Mensen uit de regio, maar ook uit Amsterdam, Leeuwarden en Düsseldorf. Vaak mannen, die op vrijdagavond of zaterdag speciaal naar Schijndel komen.” Niet toevallig ook de momenten dat Theo Vousten op verzoek van Thomas nog in de zaak zal zijn.

Met Rolls Royce naar Schiphol

De familie Vousten zweert bij een goede service. Theo: „Service die de klant niet verwacht. Door bijvoorbeeld ’s nachts, als ik wakker word, een mailtje van een klant uit Amerika te beantwoorden.” En wat te denken van de Rolls-Royce waarmee Vousten klanten ophaalt, bijvoorbeeld vanaf Schiphol.

De nieuwe generatie is al niet anders: op een zondagochtend plaatst een klant een order. Thomas stapt onder de douche en gaat naar de winkel. „Daar heb ik alles ingepakt, met een handgeschreven kaartje erbij en ben ik naar de klant gereden. Hij was totaal verrast.”

De klanten moeten zich vooral thuis blijven voelen Thomas Vousten

Wereldberoemde (ex-)klanten

Theo Vousten kan nog uren vol passie vertellen. Over het benaderen van klanten in coronatijd, over zijn motorritten naar Berlijn en Moskou. Over het aanmeten van maatpakken voor een bruiloft in Beverly Hills (Los Angeles), over wereldberoemde (ex-)klanten van wie hij de namen niet mag noemen.

Nu neemt Thomas het roer over. Hij gaat zijn eigen draai geven. „Maar de klanten moeten zich vooral thuis blijven voelen.” De kelder is onderdeel van de winkel geworden. „Met kleding die wat meer voor de jeugd is. Want ik wil proberen meer jongeren in de winkel te krijgen.”

Pa Vousten hoort zoon Thomas instemmend aan. Want honderd jaar oud of niet, de toekomst wacht.

Vousten mag zich Hofleverancier noemen Vousten Mode heeft donderdag het predicaat Hofleverancier gekregen. Dat is een koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven van minstens 100 jaar oud met een zeer goede reputatie in de regio. Theo en Thomas Vousten zijn trots op die eretitel. „Het is een blijk van waardering en het straalt vertrouwen uit. Allerlei instanties lichten de zaak en jou als persoon helemaal door. De Belastingdienst, justitie, de Nederlandse Bank, het verzekeringswezen.” Hofleverancier betekent niet dat een bedrijf het Koninklijk Huis als klant heeft. „Al mag koning Willem-Alexander hier natuurlijk best een keer binnenlopen”, zegt Thomas lachend. Hoewel ze met klanten als Sylvester Stallone en Robbie Williams toch al niet te klagen hebben.

