Wat kan jij leren van ondernemers die aan het hoofd staan van een bedrijf met het predicaat Hofleverancier? 13 ondernemers vertelden ons in 8 interviews welke lessen zij hebben geleerd binnen hun ‘koninklijk’ bedrijf. We zetten ze op een rij.

Dit zijn de lessen en adviezen van ondernemers met het predicaat Hofleverancier

Lees verder onder de advertentie

Het afgelopen voorjaar bracht De Ondernemer acht verhalen van ondernemers wier minstens 100 jaar oude bedrijf het predicaat Hofleverancier voert. In elk interview haalden de trotse ondernemers, vaak de jongste generatie van een familiebedrijf, de hoogte- en dieptepunten van een lange ondernemersgeschiedenis aan.

Het verhaal van de Hofleverancier

Want hoe blijf je ook na ruim een eeuw bij de tijd, succesvol en opvallend? Je mag dan een koninklijk wapen op je gevel hebben hangen, een prachtig historisch winkelpand hebben en een bekende naam in je dorp, stad of regio: het betekent zeker niet dat je op je lauweren kunt rusten als ondernemer.

Voor dit artikel zetten we de beste adviezen uit elk interview voor je op een rij. Misschien helpen ze ook jouw onderneming - van startup tot eeuwenoud familiebedrijf - verder.

Lees verder onder de advertentie

Blijf trouw aan je roots, maar innoveer om relevant te blijven

Ger en Julien Platenburg - Wijnkoperij Platenburg in Rotterdam

Het verhaal van Wijnkoperij Platenburg begint eind negentiende eeuw in Rotterdam. Het is inmiddels een familiebedrijf van vier generaties. Oorspronkelijk begon het als een kruidenierszaak, maar onder leiding van Ger Platenburg verschoof de focus naar wijn. Hij begon zelf wijnen te importeren en bouwde een breed en exclusief assortiment op.

Zijn zoon Julien trad later toe, verliet tijdelijk het bedrijf om ervaring op te doen, en nam het in 2018 officieel over. In 2019 kreeg Platenburg het predicaat Hofleverancier. Vandaag de dag combineert het bedrijf traditie met innovatie, onder andere via de eigen wijnbar Proef! Rotterdam, waar beleving centraal staat.

Zoon Julien (links) en vader Ger Platenburg van Wijnkoperij Platenburg. Twee generaties in een ‘koninklijk’ familiebedrijf. Foto: Bart Hoogveld

Lees verder onder de advertentie

Wat zijn de 6 lessen en adviezen uit het verhaal van Ger en Julien?

0 1 . Durf te vernieuwen binnen een traditie: blijf trouw aan je roots, maar innoveer om relevant te blijven. Het familiebedrijf bestaat al ruim 130 jaar, maar heeft zich telkens aangepast aan de tijd. Ger begon zelf met importeren van wijn om exclusiviteit te bieden, Julien opende de wijnbar Proef! Rotterdam om klanten wijn op locatie te laten beleven. 0 2 . Investeer in kennis buiten het familiebedrijf: doe ervaring op buiten het familiebedrijf om je visie te verbreden. Julien werkte eerst elders in de wijnwereld en studeerde Small Business & Retailmanagement: ‘Ik wilde meer bagage hebben, ging studeren en heb elders gewerkt.’ 0 3 . Zorg voor een sterke merkbeleving: klanten kopen niet alleen een product, maar ook het verhaal en gevoel erachter: ‘Bij Platenburg kom je voor de beleving: een goede wijn met een mooi verhaal van de boer en de druif’. 0 4 . Wees eerlijk over je pad en keuzes: durf eerlijk te zijn over je ambities en twijfels – ook binnen familieverband. Julien gaf aan dat hij ‘het moeilijkste gesprek ooit’ met zijn ouders moest voeren om tijdelijk te stoppen. 0 5 . Zoek niches en unieke proposities: let goed op klantgedrag en speel snel in op specifieke doelgroepen of kansen. Ger signaleerde in de jaren zeventig al dat Zuid-Europese arbeiders massaal wijn kwamen kopen en speelde daar op in: ‘Elke zaterdag kwamen ze naar ons toe met een leeg mandje, met statiegeld, en namen ze weer een vol exemplaar mee. Het ging om vijf liter wijn.’ 0 6 . Kroonmomenten vieren geeft motivatie: erken en vier mijlpalen – ze versterken trots, imago en teamgevoel. De onderneming kreeg het predicaat Hofleverancier bij het 125-jarig bestaan: ‘De kroon op vier generaties onze ziel en zaligheid.’

Marjolein van Renssen en Laura van Drimmelen - Van Renssen Tabaksspecialist in Delft

Van Renssen Tabakspecialist, inmiddels gerund door de vierde en vijfde generatie, trotseert al jaren strengere regelgeving vanuit Den Haag. Toen de verkoop van tabak via supermarkten verboden werd, steeg de drukte in de Delftse winkel, maar hoge accijnzen en verboden op online sigarenverkoop ontnemen 50 procent van de omzet.

Ondanks deze obstakels geven Marjolein en haar dochter Laura niet op: ze delen hun kennis gastvrij met jongere klanten, benadrukken hun passie voor sigaren en pijptabak, en benutten de kracht van het familiebedrijf.

Lees verder onder de advertentie

Sinds 1897 wordt de winkel gerund door de familie Van Renssen. Foto: Bart Hoogveld

Wat zijn de adviezen uit het verhaal van Marjolein en Laura?

Laat kinderen meedraaien in het bedrijf - wanneer ze het ook willen - om ze ondernemend en zelfstandig op te voeden.

Zorg dat fouten maken veilig is, want dat stimuleert ontwikkeling. 'Weet je wat zo mooi was aan het werken met mijn vader? Hij wilde dat je fouten maakte, het mocht.'

Blijf actief betrokken bij beleidsvorming (bijvoorbeeld via brancheverenigingen).

Bewaar je specialisme en klantgerichtheid, ook als marktomstandigheden veranderen.

Werk aan goede communicatie tussen generaties binnen een familiebedrijf.

Een relaxte en stimulerende werkcultuur loont op de lange termijn

Wat zijn de lessen uit het verhaal van Laura en Marjolein?

Regelgeving kan je dwingen te innoveren, ook als het lastig voelt.

Een relaxte en stimulerende werkcultuur loont op de lange termijn.

Ondernemerskinderen ontwikkelen sneller verantwoordelijkheidsgevoel.

Generatiewisseling vraagt om wederzijds vertrouwen en ruimte.

Lees verder onder de advertentie

Maarten Steinkamp en Toon van Dijk - Jamin (hoofdkantoor Oosterhout)

Cornelis Jamin begon in 1883 in Rotterdam met een suikerwerkfabriek en opende kort daarna zijn eerste eigen winkel. Filialen groeiden snel: van 50 in 1907, naar 100 in 1917 en circa 300 in de jaren ’30. Op het hoogtepunt in de jaren ’50–’60 telde de keten ruim 600 winkels. Door concurrentie van supermarkten en onveranderde eigen strategieën viel de keten in verval en ging in 1985 failliet.

In 2007 werd het merk herstart via investeerders; vanaf 2009 draagt Jamin het predicaat hofleverancier. Onder leiding van Maarten Steinkamp en Toon van Dijk volgden slimme marketingcampagnes, volledige verbouwing, groei en vernieuwing.

Toon van Dijk (links) en Maarten Steinkamp bij hun snoepjuwelen in Zoetermeer. Foto: Bart Hoogveld

Lees verder onder de advertentie

Wat zijn de adviezen uit het verhaal van Maarten en Toon?

Investeer in vernieuwing, ook als je merk al sterk is. Verbouw winkels, verbeter klantbeleving en blijf vernieuwen. ‘Zo’n bijzonder paaseitje met nasi goreng-smaak: de media willen er van alles over weten.’

Durf te kiezen voor focus: Jamin richt zich volledig op funshoppen, niet op concurrentie met supermarkten.

Geef franchisers ruimte en vertrouwen, maar bewaak tegelijk strak de merkidentiteit.

Gebruik data voor beslissingen, zoals klantgedrag en locatie-analyse.

Wat zijn de lessen uit het verhaal van Maarten en Toon?

Herpositionering werkt alleen als je écht anders durft te zijn. ‘Momenteel is 66 procent van de winkels verbouwd. In het begin waren er best wat twijfels, maar nu zie je dat de franchisenemers enthousiast zijn en benieuwd wanneer hun winkel aan de beurt is.’

Na een faillissement is een merk nog niet dood, met de juiste visie kun je het succesvol herlanceren.

Sterk leiderschap vereist visie én flexibiliteit.

Lees verder onder de advertentie

Tom en Esther Kouwenhoven - Drogisterij van der Gaag in Den Haag

Drogisterij van der Gaag is een familiebedrijf in Den Haag, waar Tom en Esther Kouwenhoven nu leidinggeven. Zij groeiden op boven de winkel; Tom begon al op zondagen mee te werken vanaf zijn veertiende, terwijl Esther aanvankelijk geen interesse had, maar later koos zij er bewust voor in te stappen.

Inmiddels vormen broer en zus samen de vierde generatie. De winkel is een zelfstandig drogist en behoudt een eigen koers: merken worden geweigerd of juist uitgeprobeerd op basis van affiniteit. Loyaliteit vanuit het team met medewerkers die jaren blijven, versterkt de familiekarakteristiek en continuïteit.

Overname vanuit passie werkt beter dan uit plicht

Wat zijn de adviezen uit het verhaal van Esther en Tom?

Zorg dat je plezier hebt in je werk: ‘Onze ouders hebben altijd gezegd: ‘Je besteedt de meeste tijd op je werk’. Zorg er daarom voor dat je het naar je zin hebt.’

Behoud je historische identiteit: het oude concept van de winkel is juist de kracht. ‘Het concept dat hier staat is goed. Je moet niet te veel willen veranderen.’

Combineer nostalgie met vernieuwing: behoud authentieke elementen zoals glazen potjes, maar vernieuw zaken zoals de website en duurzame verpakkingen.

Lees verder onder de advertentie

Tom en Esther Kouwenhoven achter de toonbank in de historische Drogisterij van der Gaag. Foto: Frank Jansen

Wat zijn de lessen uit het verhaal van Esther en Tom?

Loyale teamleden versterken de familiecultuur: personeel met jarenlange binding helpt de warme sfeer te behouden.

Overname vanuit passie werkt beter dan uit plicht: keuzes om in te stappen komen uit bewustzijn en plezier, niet uit druk.

Een merk met diepe wortels kan modern blijven: bijna 230 jaar historie vormt geen beperking, maar juist een kracht.

Jan en Jolien Verbeeten - PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek

Het familiebedrijf begon in 1846 als marskramer Arnoldus Verbeeten in Vierlingsbeek. Langzaam groeide het uit tot een kruidenierswinkel; rond de jaren 1970 transformeerde ‘Gebr. Verbeeten’ naar een zelfstandige PLUS-supermarkt via coöperatie Sperwer. Vervolgens openden winkels in Vierlingsbeek (1983), Overloon (1977) en Tegelen (eind jaren '80).

Lees verder onder de advertentie

In 2011 namen Jan en Jolien Verbeeten en neef Koen Verstegen de leiding over de drie vestigingen. In 2016 kocht de familie Heldro IJs erbij in Ottersum. PLUS Verbeeten werd erkend met het predicaat Hofleverancier voor het 175‑jarig bestaan.

Wat zijn de adviezen uit het verhaal van Jan en Jolien?

Investeer in lange termijn: ‘Wij denken niet in jaren, maar in generaties.’

Laat opvolgers op jonge leeftijd meewerken zodat ze het vak en de waarden van het bedrijf leren kennen.

Blijf vernieuwen én dichtbij je identiteit: innovatie is belangrijk, maar niet ten koste van de kernwaarden van het familiebedrijf.

Zoek samenwerking: samenwerken met collega-ondernemers in de coöperatie PLUS versterkt de lokale kracht.

De PLUS Verbeeten-directie voor de ‘koninklijke’ supermarkt in Vierlingsbeek. Foto: Wouter van Assendelft/Van Assendelft Fotografie

Lees verder onder de advertentie

Wat zijn de lessen uit het verhaal van Jan en Jolien?

Betrokkenheid is cruciaal: het meewerken op de winkelvloer als ondernemer zorgt voor beter contact met klanten en personeel.

Een sterke familiecultuur creëert loyaliteit, bij zowel klanten als medewerkers.

Erkenning (zoals het predicaat Hofleverancier) bevestigt de maatschappelijke waarde van continuïteit en vakmanschap.

Maud Martin-Bender - Bender in Den Haag

Bender werd opgericht in 1820 in Delft door Petrus Josephus Bender, telg van een ondernemersfamilie. Aan het eind van de 19de en begin 20ste eeuw had het bedrijf drie winkels in Delft. Later verschuift de focus naar groothandel in servies, glas en bestek.

In 1995 ontvangt Bender het predicaat Koninklijk Hofleverancier. Sinds 1997 is het gevestigd op Forepark in Den Haag. In 2019 neemt Maud Martin‑Bender, de zevende generatie, de directie over; in 2025 wordt zij ook eigenaar. Onder haar leiding komt een externe partner aan boord en zet Bender in op schaalvergroting en innovatie.

Groei zit in schaalvergroting, maar het familiegevoel blijft centraal staan

Wat zijn de adviezen uit het verhaal van Maud?

Durf externe kennis in te schakelen: Maud haalde een externe partner aan boord om te professionaliseren en te groeien.

Laat los wat je zelf niet hoeft te doen: ‘Ik ben niet per se de beste manager, dus ik laat dat aan anderen over.'

Blijf innoveren met behoud van je roots: groei zit in schaalvergroting, maar het familiegevoel blijft centraal staan.

Zorg voor continuïteit door goed eigenaarschap: voorbereidingen op overdracht zijn essentieel voor duurzaamheid.

Maud Martin-Bender. Foto: Bart Hoogveld

Wat zijn de lessen uit het verhaal van Maud?

Erken je sterke en zwakke punten als leider en geef ruimte aan anderen.

Een lang bestaand familiebedrijf is niet automatisch toekomstbestendig: ontwikkeling is noodzakelijk.

Verandering is makkelijker als je vasthoudt aan je waarden: identiteit blijft belangrijk, ook bij schaalvergroting.

Igor van Leeuwen - De Mof in Amsterdam

Ferdinand Holzhaus, een Duitse immigrant, startte in 1885 op de Haarlemmerdijk in Amsterdam zijn winkel in werk- en onderkleding; al snel kreeg hij de bijnaam ‘De Mof’. Na drie generaties Holzhaus volgde in 1990 de overdracht aan Ruud en Gemma van Doorn, die de zaak voortzetten in dezelfde geest. In 2011 verleende burgemeester Van der Laan het predicaat Hofleverancier.

Sinds 2016 staat Igor van Leeuwen aan het roer. Hij combineert respect voor traditie met vernieuwing, waaronder klederen bedrukken voor horeca en de nadruk op duurzaamheid, terwijl hij inzet op teamverjonging en frisse ideeën.

Wat zijn de adviezen uit het verhaal van Igor?

Kies bewust voor continuïteit: Igor besloot de zaak over te nemen omdat hij zich al jaren verbonden voelde: ‘Ik had altijd al iets van: zo’n winkel als dit wil ik overnemen.’

Zorg voor directe service: klanten kunnen hun broek laten inkorten zonder afspraak, het is onderdeel van de service.

Blijf trouw aan je winkelstrategie: geen webshop, geen koopavonden; focus op persoonlijke winkelervaring.

Werk samen met collega’s uit je buurt, bijvoorbeeld de winkelstraat, bij crisis. Tijdens moeilijke periodes belt je met ze voor productaanvragen of steun.

Igor van Leeuwen is sinds 2016 eigenaar van de 140 jaar oude kledingwinkel De Mof in hartje Amsterdam. Foto: Inge Dingena-Mol

Wat zijn de lessen uit het verhaal van Igor?

Liefde voor je winkel is essentieel: 'Winkels als deze run je uit liefde.'

Verandering vraagt trouw aan waarden: hoewel de winkel drie generaties weert, blijft de geest van de oprichter (in het geval van De Mof Ferdinand Holzhaus) leidend.

Duurzaamheid en kwaliteit als basis: focus op natuurlijke materialen, vakmanschap en langdurige relaties met leveranciers en klanten.

Diversificatie is slim combineren: naast kleding biedt De Mof ook textielbedrukking aan voor musea en bedrijven.

Blijf jezelf uitdagen en ontwikkelen

Lauritz Prins - Quino Bloembinders in Amersfoort

Wat nu Quino Bloembinders is, werd in 1922 opgericht door Cornelis Donath, die de winkel bijna 47 jaar heeft gerund. In 1969 namen Quino Damen en zijn vrouw Maria de zaak over. Kort erna werd de toenmalige naam van de winkel - ‘Myosotis’ - omgedoopt tot ‘Bloembinderij Quino Damen’.

In 1994 werd de zaak verkocht aan de derde eigenaar, Ton Jonker. Op 70-jarige leeftijd verkocht hij de winkel aan de huidige eigenaar Lauritz Prins, die sinds 2017 het bedrijf leidt. Sinds 2022 is de bloembinderij Hofleverancier.

Wat zijn de lessen en adviezen uit het verhaal van Lauritz?

Respecteer traditie: ‘Toen ik hier kwam heette de zaak al bijna 50 jaar ‘Quino Bloembinders’. Ik had zoiets van: ‘dat ga ik niet veranderen… dat moet je niet willen.’

Blijf jezelf uitdagen en ontwikkelen: Lauritz volgde trainingen en cursussen. ‘Ik probeer mijzelf constant uit te dagen met trainingen en cursussen. Steeds weer nieuwe dingen leren.’

Kies voor hoogwaardige producten: ‘Ik kies uitsluitend voor de allerbeste en allermooiste bloemen… omdat ze op de meest natuurvriendelijke manier geteeld zijn door kwekers die net zoveel passie hebben als ik.’

Zet duurzaam ondernemen centraal: Lauritz maakt duurzame keuzes bij inkoop, verpakkingen en schoonmaakmiddelen, en benadrukt trots op de hoogwaardige, duurzame sierteelt in Nederland.

Lauritz Prins is bloembinder. Foto: Ruud Voest