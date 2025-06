Igor runt 140-jaar oude kledingwinkel De Mof: ‘Het theater begint als je het rolluik omhoog doet’

De Mof is een begrip in onze hoofdstad en ver daarbuiten. De kledingzaak met het predicaat Hofleverancier is sinds een kleine tien jaar in handen van Igor van Leeuwen. De 140-jaar oude winkel ouderwets? Allesbehalve! „Tijdens corona zijn we scherp blijven nadenken en bedachten we steeds nieuwe dingen.’’

Achter de naaimachine bij het kleine keukentje met daarin de deur die leidt naar de achterplaats, ‘Het Mofhofje’, zit De Ondernemer met Igor van Leeuwen. Sinds 2016 is hij eigenaar van een van de bekendste en oudste kledingzaken in Amsterdam. Een winkel met het predicaat Hofleverancier en een mooie geschiedenis (zie ook kader onderin). Hoewel de winkelruimte tijdens de coronapandemie een make-over heeft gehad, ademt de plek nog een enorme historie, onder meer door de antieke kassa op de balie.

„Die kassa is in 1913 aangekocht door Ferdinand Holzhaus, de Duitse immigrant die de winkel in 1885 is gestart. Die kassa staat hier dus al 112 jaar. Hij werkt nog steeds. We gebruiken hem dagelijks. Sinds een paar jaar hebben we een modern kassasysteem ernaast. Dan gebruik je de oude kassa wel iets minder. Maar het is wel goed om hem te blijven gebruiken, want zolang je dat doet, blijft de kassa het doen. Mijn collega Wilma werkt al 47 jaar voor ons. Zij vertelt ons altijd dat de klanten het steeds weer leuk vinden dat de kassa er nog is en werkt.’’

Vanaf mijn achttiende kwam ik hier regelmatig, ik groeide er een beetje mee op Igor van Leeuwen

De Duitse oorsprong van De Mof

Nog opvallender is natuurlijk de naam van de winkel aan de Haarlemmerdijk. En ja: de naam heeft de zaak gekregen omdat oprichter Ferdinand Holzhaus zijn wieg in Duitsland stond. Igor: „Voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog was ‘mof’ nog een koosnaam, net zoals ‘Dikke Dries’ of ‘Manke Nelis’, hier in Amsterdam. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het vooral een beladen woord geworden. Gek genoeg is de naam altijd blijven bestaan, De Mof blijft een instituut door alles wat het gebracht heeft.’’

Inmiddels is Kaylé gearriveerd om de winkel klaar te maken voor de eerste klant. „Zij is de jongste van ons team. Hoe lang werk je inmiddels hier, Kaylé? Tweeëneenhalf jaar? Zo snel gaat dat’’, aldus Igor, neef van de vorige eigenaars die De Mof begin jaren negentig overnamen van de familie Holzhaus. „Mijn oom kwam van de Rode Winkel in Utrecht af. Ze zijn het avontuur aangegaan en hebben de winkel overgenomen. Vanaf mijn achttiende kwam ik hier al af en toe, ik groeide er een beetje mee op. Ook wilde ik de kleding die hier werd verkocht zelf hebben.’’

Met naaimachines opgegroeid

Kleding en ondernemen zit nog veel verder in het DNA van Igor zijn familie. „Mijn opa was kleermaker, het zit in de familie. Hij maakte vroeger pakken en heeft bij Broekman (kledingzaak, red.) in Utrecht gewerkt. Dan moet je denken aan het verkorten van broeken tot eigen creaties maken, het ontwerpen van de kledingstukken. Op de naaimachine in De Mof kan bijna iedereen van het team prima mee overweg. Het is fijn als klanten binnenkomen en een broek in 10 minuten kunnen laten verkorten. En dat zonder afspraak’’, vertelt de ondernemer die voordat hij bij De Mof startte, een filmbedrijf had en workshops filmmaken op scholen gaf.

Igor van Leeuwen bij de antieke kassa die sinds 1913 in gebruik is. Foto: Inge Dingena-Mol

Na een jaar ‘inwerken’ en samenwerken met zijn oom, werd Igor van Leeuwen de eigenaar van De Mof. ,,Ik had altijd al iets van: zo’n winkel als dit wil ik overnemen. Wilma en haar dochter Shari, die allebei in de winkel werken, wilden het niet overnemen. Wilma was al boven de vijftig en vond zichzelf te oud. Mijn neef en nicht wilden ook niet. Uiteindelijk ben ik met mijn oom in gesprek gegaan en in 2016 is de knoop doorgehakt. Of ik er een seconde spijt van heb gehad? Geen moment.’’

In 140 jaar hebben de winkel en de eigenaars ervan veel meegemaakt Igor van Leeuwen

Elke dag een nieuw publiek in de winkel

Wel benadrukt de 37-jarige ondernemer dat de coronapandemie ook voor De Mof een moeilijke tijd is geweest. „Soms dacht ik in die tijd weleens: ‘Wat heb ik op mijn hals gehaald?’ Maar het blijft zo’n mooie winkel met zulke mooie klanten. Je leert er zoveel van. Ondernemen is nooit alleen maar positief. In 140 jaar hebben de winkel en de eigenaars ervan veel meegemaakt - oorlogen, crises - en hobbels op de weg gehad. Winkels als deze run je uit liefde. Elke dag begint het theater als je het rolluik omhoog doet. En elke dag heb je weer een nieuw publiek. Daarentegen komen de vaste klanten hier soms al decennialang. Toen ik hier begon, was 80 procent vaste klant, nu ongeveer 60 procent. Veel zijn overleden of vertrokken, maar er is ook een jonger publiek bijgekomen.’’

Spijkerbroekhangen en barbecues met bekende merken

Dat nieuwe publiek maakt kennis met de winkel via social media. Ook organiseert De Mof evenementen in samenwerking met merken. Denk aan spijkerbroekhangen in de tuin of barbecues met bekende merken. Igor: ,,Uiteindelijk moeten mensen de winkel binnenstappen. De etalages doen hun werk goed, vooral als we met thema’s werken. Verder is mond-tot-mondreclame belangrijk. Ook is onze collectie de afgelopen jaren verjongd. Onze winkel blijft zich aanpassen zonder al te grote schokken. Veranderingen voer je langzaam door.’’

Inzetten op duurzaamheid is bij de Amsterdamse kledingwinkel allesbehalve greenwashing. ,,We zijn sterk op duurzaamheid: mensen kunnen hun oude spijkerbroek of trui inleveren. We laten zien dat daar echt nieuwe producten van worden gemaakt, binnen Europa. Tien jaar geleden vroegen mensen nog om een korting voor een ingeleverde broek, nu komen ze met tassen vol en zijn ze trots dat ze kunnen bijdragen. Dat komt ook doordat jongeren meer zijn opgegroeid met duurzaamheid. Ze weten: je hoeft niet perfect te zijn, maar je kunt bewuste keuzes maken. Daar ligt onze focus. Door onze service en storytelling onderscheiden we ons van fast fashion. Dit is slow fashion.’’

Door onze service en storytelling onderscheiden we ons van fast fashion. Dit is slow fashion Igor van Leeuwen

De Mof is ook een sociale plek

Tijdens het interview komt een buurvrouw in wielertenue en met fiets de winkel ingelopen om te vertellen dat ze gaat fietsen voor het goede doel. Er ontvouwt zich een kort, geanimeerd en oprecht gesprek tussen klant en ondernemer. Iets waar Igor trots op is. „De winkel is ook een sociale plek, een plek waar buurtgenoten elkaar ontmoeten. Er wordt hier van alles besproken, zoals de dagelijkse dingen.’’

De band die het winkelteam met de vaste klanten en buurtgenoten heeft is hecht. „Tijdens corona hebben we geprobeerd kleding bij mensen thuis te brengen, ook met passen. Het leek wel een soort van Tupperware-party’’, lacht de dertiger. „Dat maakte niet alle gederfde inkomsten vanwege een gesloten winkel goed, maar het hielp wel. De mensen waardeerden het in ieder geval enorm.’’

Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zei een groot voetballend filosoof ooit. Het geldt ook voor die coronaperiode. De thuisbezorg- en passervice, de verbouwing en andere acties. Wat wel behoorlijk stillag, was de verkoop van bedrijfskleding, de andere core business van De Mof. Gelukkig is dat kort na de pandemie weer snel op gang gekomen.

De Mof-eigenaar Igor van Leeuwen. Foto: Inge Dingena-Mol

Bedrijfskleding voor hotels en andere horeca

,,We houden ons vooral bezig met het aankleden van horecapersoneel. Denk ook aan hotels. Daarnaast hebben we voor de Regenboog Groep (een organisatie die mensen die vastlopen en eenzaamheid ervaren door schulden, verslaving, psychische problemen of dakloosheid, red.) kerstpakketten verzorgd met daarin een regenjas of shirt. Het borduren en bedrukken ervan doen we samen met partners. Verder willen we de duurzame boodschap nog meer naar buiten brengen, de groei stabiel houden en weer een buffer opbouwen. Kijk, met een kleine winkel als dit ga je de omzet nooit verdubbelen, maar een gezonde buffer is goed mogelijk.’’

Niet elke trend hoeft opgepakt te worden. Maar een ondernemer moet wel bij de tijd zijn om ook in de toekomst succesvol te blijven Igor van Leeuwen

Op naar het 150-jarig jubileum van De Mof

Afgelopen maart kwam burgemeester Femke Halsema in de winkel langs om het team te feliciteren met de 140ste verjaardag van De Mof. „Een mooi feestje, dat ook in maart groot werd gevierd, hier in de Posthoornkerk op de Haarlemmerstraat. Op naar het 150-jarig bestaan. Dan wil ik natuurlijk nog steeds in deze winkel werken. Ondernemen is veel te leuk’’, aldus Igor.

,,Weet je, als ondernemer heb je altijd periodes waarin je denkt: ‘het moet beter’, maar je moet soms ook tevreden zijn en positief blijven. Tijdens corona zijn we scherp blijven nadenken en bedachten we steeds nieuwe dingen. Door jonge mensen in het team krijg je die nieuwe ideeën, blijft het fris. Je leert wat jongeren willen, waar hun behoefte ligt, en wat wel en niet werkt qua marketing. Niet elke trend hoeft opgepakt te worden. Maar een ondernemer moet wel bij de tijd zijn om ook in de toekomst succesvol te blijven.’’

