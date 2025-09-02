Drie merken, vier winkels, vijftig medewerkers: zo bouwt Eddy Kloes zijn retail-imperium

Stijgende kosten, online concurrentie en ongemotiveerde medewerkers: zomaar een greep uit de uitdagingen die fysieke winkels voor hun kiezen krijgen. Toch blijft Eddy Kloes, eigenaar van drie – bijna vier – zaken en drie kledingmerken groeien. „Mijn geheim? Streetwise zijn. Goed personeel is er genoeg, je moet ze alleen weten te raken.”

Eddy Kloes (42) leerde al vroeg inventief te ondernemen. Als klein jochie belde hij bij buren aan met de vraag of hij voor ‘twee gulden vijftig’ boodschappen kon doen, vertelt hij in gesprek met De Ondernemer. „Op een gegeven moment had ik best wat adresjes en hielpen vriendjes uit de buurt de bestellingen bezorgen. In ruil voor een gulden. Ik weet nog goed dat een buurvrouw daar heel boos om werd, ze vond dat ik dit niet kon maken.”

Terugkijkend vindt Eddy het nog steeds een sterk staaltje ondernemerschap. „Ik had al snel door hoe het werkt”, zegt hij. Met school, waarmee hij op zijn vijftiende stopte, had hij weinig op. De straat en allerlei baantjes werden zijn leerschool. Zo werkte hij als marktkoopman, schilder - waarvoor hij wel een opleiding volgde - en barman in een kroeg.

De volgende dag kon ik beginnen en binnen een jaar was ik bedrijfsleider Eddy Kloes

Op de achtergrond bleef zijn jongensdroom aanwezig: ooit een eigen modewinkel openen zoals de mooie Matinique-zaak in zijn woonplaats Haarlem. Dus stapte hij op de Amsterdamse Nieuwendijk met succes modezaak Sack-Time binnen. „De volgende dag kon ik beginnen en binnen een jaar was ik bedrijfsleider. De vrouw die mij toen aannam werkt nu in mijn outlet.”

Modeondernemer Eddy uniek door schaalvergroting

Met de selfmade ondernemer is het helemaal goed gekomen. Sinds 2012 is hij eigenaar van een rits zaken in het centrum van Eindhoven. De kledingwinkels Eddy’s, Eddy’s Outlet, Eddy’s Musthaves en de aangrenzende Eddy’s Lunchroom, die wordt uitbesteedt aan een horecafamilie. Een vierde modewinkel opent dit najaar. „Ik ben hier op de hoek gestart met 100 vierkante meter en ben daarna in alle opzichten blijven groeien.”

Ondernemen in deze branche is moeilijker dan vijftien jaar geleden Eddy Kloes

Natuurlijk ondervindt ook hij de uitdagingen in de retail. „Ondernemen in deze branche is moeilijker dan vijftien jaar geleden. Het is veelzijdiger geworden. Als je vroeger een bekende zaak had, kwamen mensen bijna als vanzelf naar je toe. Tegenwoordig moet je als ondernemer verschillende punten op orde hebben. Ik geloof in ieder geval dat je door schaalvergroting, het hebben van meerdere winkels als zelfstandige, uniek kan blijven. En het stelt je in staat een merk te zijn.”

‘We groeien uit ons jasje’

Afgelopen zomer opende Eddy’s outlet, later dit jaar volgt een nieuwe vrouwenwinkel. De Vrijstraat en omgeving, in de nabijheid van grote ketens, worden steeds meer gedomineerd door het retailconcept. Hij had nog tien jaar op dezelfde manier en met hetzelfde aantal zaken kunnen doorgaan, maar liever investeert hij verder in meer efficiëntie in zowel de bedrijfsvoering als de winkels. „We zijn uit ons jasje gegroeid. Terwijl we er meer uit kunnen halen.” Nu hangen mannen- en vrouwencollecties nog bij elkaar en ziet hij op piekmomenten dat dit niet ideaal is. „We hebben bijvoorbeeld geen ruimte voor alle maten, waardoor het onze medewerkers veel tijd kost om iedereen te helpen.”

Dus krijgen mannen en vrouwen een eigen winkel, waar alle maten – van XS tot XL - uithangen. Dit levert meer gemak op, omdat ze zo zichzelf kunnen bedienen én heel belangrijk: de kans op teleurgestelde klanten wordt gereduceerd. Eddy testte deze opzet al in één van de bestaande vestigingen. „We zijn met onze stellingen de lucht ingegaan om meer ruimte te creëren voor meer maten. Het ziet er niet uit, maar de conversie ging direct omhoog. Het bewijs dat dit een goede beslissing is.”

Work hard, play hard

Het zien en pakken van kansen loopt als een rode draad door de carrière van Eddy. Ook op personeelsgebied ziet hij mogelijkheden. Hij is zich ervan bewust dat consumenten overal – on- en offline - hun geld kwijt kunnen, dus een hoog serviceniveau is voor hem een belangrijke pijler. Zeker omdat hij genoeg ongemotiveerde medewerkers in de winkelstraten ziet, een bekend probleem in de retail. „Wij hebben echt heel leuke jongens en meiden, inmiddels zo’n vijftig van wie de helft fulltime, met een goede mentaliteit. Afgelopen anderhalf jaar zijn er vijf teruggekomen die eerder hun horizon wilden verbreden. Dat vind ik heel gaaf.”

Lanterfanten? Dan moet je niet bij ons zijn Eddy Kloes

Work hard, play hard is de insteek van Eddy op dit vlak. Enerzijds geeft hij ze graag een ouderwetse leerschool, net als hijzelf, aan de andere kant is er onderling veel ruimte voor lol en plezier. „Zeker de jonge jeugd denkt dat alles vanzelf gaat. Wij laten ze zien dat het niet zo werkt, dat je gewoon gas moet geven. Ik heb vroeger heel wat meters gemaakt bij Sack-Time, heb echt hard gewerkt waardoor ik snel kon doorgroeien.”

Zijn eigen lessen en ervaringen van de markt en als verkoper komen goed van pas. „Als jonkie leerde ik al snel dat ik dingen gewoon moest regelen. De mensen komen naar jou, dus maak er het beste van. Daar ben ik streetwise van geworden.”

De juiste motivatie

Streetwise, het woord rolt vaker uit de mond van de ondernemer, is een belangrijke eigenschap in zijn ogen. „Ik durf echt te zeggen dat als je bij ons hebt gewerkt, je sowieso mondig bent. Dat je jezelf kan redden in welke situatie dan ook. Bij ons moet je op klanten afstappen, zoals ik dat vroeger moest. Ik hoefde vroeger ook niet te laat te komen, dan kon ik naar huis. Lanterfanten? Dan moet je niet bij ons zijn.”

Hij vertelt over de medewerker die regelmatig op zondag met een kater de winkel binnenstapt. „Maar hij komt altijd en werkt kneiterhard. Echt, goed personeel is er genoeg. Je moet ze alleen weten te raken.”

Talenten moet je benutten en behouden door ze kansen en verantwoordelijkheid te geven Eddy Kloes

De truc zit hem volgens Eddy in het bieden van de juiste motivatie. Via de winkel entreetickets voor gesponsorde festivals krijgen, samen borrelen na het werk, binnenkort komt er een pooltafel en bar in de personeelsruimte, setjes gratis kleding van merken uit de winkel tot aan een gezamenlijk te halen target. „Moet je eens kijken hoe hard ze gaan”, lacht hij.

Doorgroeimogelijkheden personeel Eddy’s

Een bijkomend essentieel aspect zijn doorgroeimogelijkheden van medewerkers, iets dat Eddy volop stimuleert. „Ik geloof heilig dat dit bijdraagt aan het succes van een winkel. Wie niet kan delen kan niet vermenigvuldigen. Talenten moet je benutten en behouden door ze kansen en verantwoordelijkheid te geven. De ontwikkeling van individuen binnen je bedrijf is alles.”

Zo vroeg hij drie werknemers mee te werken aan de eigen kledingcollecties, waarvan twee van de drie ook aan andere retailers in Nederland wordt verkocht. „Kom maar met iets tofs, zei ik. „Kom met ideeën, werk ze uit en ga ervoor. Geweldig te zien hoe ze dat hebben opgepakt.” Doorgroeien tot bedrijfsleider van een filiaal behoort eveneens tot de mogelijkheden. „Als ik zie dat iemand ontzettend hard werkt en ervoor gaat, mag hij of zij van mij binnen twee jaar een winkel runnen. Dat meen ik echt. Het is belangrijk dit soort voorbeelden aan het team te laten zien, zodat zij ook verder kunnen dromen.”

