Topman Douwe Egberts, Pickwick: 'Wij blijven in Rusland'

Het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick, JDE Peet's, peinst er niet over om zich terug te trekken uit Rusland. Dat zegt topman Fabien Simon in een interview met The Wall Street Journal. Veel bedrijven hebben zich teruggetrokken uit Rusland wegens de inval in Oekraïne.

Lees verder onder de advertentie

Thee en koffie zijn volgens topman Fabien Simon essentiële levensmiddelen die de Russen moeten kunnen blijven kopen. ,,Het wordt waarschijnlijk een langdurige oorlog, wat betekent dat we een langdurige oplossing moeten vinden", zei Simon tegen The Wall Street Journal.

JDE Peet's is gevestigd in Amsterdam en houdt zich volgens de topman aan alle internationale sancties tegen Rusland. Simon zegt bang te zijn dat de negenhonderd werknemers van JDE Peet's in Rusland gestraft worden als het bedrijf het land verlaat. Maar er zijn volgens hem meer redenen. Zo blijft hij onder meer actief in Rusland omdat bedrijfsonderdelen bij een vertrek waarschijnlijk worden afgepakt. Een Russisch bedrijf zou die dan goedkoop in handen kunnen krijgen.

CDA, D66, GL: Geen koffie Douwe Egberts meer bij overheid nu fabrikant niet uit Rusland vertrekt Een deel van de Tweede Kamer is ontzet, doordat koffie- en theemakers Douwe Egberts en Pickwick nog steeds actief zijn in Rusland. ,,Dit lijkt mij een goede aanleiding om álle koffiecontracten van de overheid te herzien’’, benadrukt CDA-Kamerlid Derk Boswijk tegenover het AD. Hij noemt het ‘ongekend’ dat de koffiereus nog steeds actief blijft in Rusland.



Lees verder onder de advertentie

Eigen werknemers in Oekraïne uiten kritiek op beleid

Het standpunt van JDE Peet's heeft internationaal tot kritiek geleid, onder anderen door de eigen werknemers die in Oekraïne werken. Ook de Tweede Kamer stelde vragen. Een commissie ondervroeg Simon eerder dit jaar over de redenen om in Rusland te blijven, is onder meer op NU.nl te lezen.

JDE Peet's gaf geen specifieke omzet- of winstcijfers voor de Russische activiteiten, maar volgens The Wall Street Journal laten gegevens van de Russische Belastingdienst zien dat de omzet in het land vorig jaar met 22 procent is gestegen tot omgerekend 417 miljoen euro. De winst zou met 73 procent zijn gestegen.