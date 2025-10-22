Hij groeide op tussen de rollen jute en de geur van machines, maar pas jaren later wist Roderik Zwartz (31) zeker dat hij het familiebedrijf wilde voortzetten. Als zesde generatie staat hij nu aan het roer van het 190 jaar oude Zwartz in het Twentse Oldenzaal. ,,We bestaan 190 jaar omdat we steeds hebben durven meebewegen. Dat blijf ik doen."

Hij lacht als hij het zegt, maar meent het serieus: een mijlpaal ja, de zesde generatie, alleen doet hij er niet gewichtig over. ,,Nee, ik zie dat niet zo zwaar hoor." Bescheiden woorden van een nuchtere Twent, maar het ís wel een bijzonder moment natuurlijk: het stokje overnemen van zijn vader Ronald, in een bedrijf dat al sinds 1835 textiel maakt.

De overdracht vond afgelopen zomer plaats, toen zijn vader officieel terugtrad. Ronald blijft nog even op de achtergrond meedenken, maar het dagelijks bestuur is nu echt aan Roderik. Die werkte al zes jaar bij Zwartz Textiel, dat hij tijdens de coronaperiode bewust boven een carrière elders verkoos.

„Nadat ik op verschillende afdelingen had meegedraaid ben ik op kantoor gaan werken en dacht: dit past bij mij. Het ondernemen, het werken met natuurlijke garens; het is een wereld die nooit stilstaat.”

Textiel voor bouw, landbouw, industrie en decoratieve markt

Zwartz maakt textiel van natuurlijke vezels, van decoratieve stoffen tot weefsels voor verschillende technische toepassingen. In de fabriek in Oldenzaal worden stoffen geweven, gecoat, gelamineerd en voor toepassingen in de bouw, landbouw, industrie en decoratieve markt. ,,We produceren innovatieve geotextielen die bijvoorbeeld onder wegen of in dijken worden verwerkt. In plaats van plastic gebruiken wij natuurlijke vezels die vanzelf afbreken zonder microplastics achter te laten.

„Denk aan een weg naar een windmolenpark”, zegt hij. „Die hoeft er maar kort te liggen, maar onder zo’n pad ligt vaak kunststof doek dat honderd jaar blijft bestaan. Met natuurlijke vezels kun je hetzelfde doen, zonder blijvend afval in de bodem.”

Productie Zwartz Textiel volledig in eigen huis

Bij Zwartz draait alles om doen en bijsturen. Het familiebedrijf is nuchter en praktisch ingesteld, zegt Roderik, en dat past bij de Twentse grond waar het op gebouwd is. „De markt verandert continu. We hebben hier veel kennis in huis, dat is ons voordeel. Met een klein team kun je snel schakelen en nieuwe markten aanboren.”

Dat gebeurt nu volop in de grond-, wegen- en waterbouw. Samen met partners test Zwartz verschillende toepassingen en materialen, want de vraag groeit snel. „Als die markt echt doorbreekt, moeten we opschalen met extra machines en mensen”, zegt hij. „Maar dat zie ik alleen maar als een mooi vooruitzicht.”

Als ik honderd meter naar achter loop, sta ik tussen de machines. Dat directe contact met productie en mensen maakt ons wendbaar

Het bedrijf telt veertig medewerkers en produceert alles in eigen huis. Die keuze is bewust, zegt Zwartz: ,,We kunnen hier snel schakelen en zien letterlijk wat er gebeurt. Als ik honderd meter naar achter loop, sta ik tussen de machines. Dat directe contact met productie en mensen maakt ons wendbaar. We houden zo de kwaliteit en levertijd volledig in eigen hand.”

Meer bekendheid en duidelijke, duurzame koers

Zwarts heeft daarnaast een uitgebreid park aan lamineermachines. Daar wordt in opdracht gelamineerd met verschillende technieken: van het persen van (gerecycled) vilt voor meubels en het aanbrengen van antislip op doek tot het sprayen van geur op in eigen huis geproduceerde inlegzooltjes. ,,Ook hier wordt steeds met de klant meegedacht over duurzaamheid.”

En dat betaalt zich uit: het bedrijf draait goed en is gezond, al laat Zwartz zich over cijfers niet uit. „Dat hebben we nog nooit gedaan, en ik zou het ook niet prettig vinden om dat nu wel te doen.” Dat het goed gaat, blijkt wel uit de investeringen: vorig jaar kwamen er 800 zonnepanelen en nieuwe machines bij. „We kijken met plezier naar de toekomst.”

Zwartz Textiel | Als zesde generatie staat Roderik Zwartz (rechts) nu aan het roer van het 190 jaar oude Zwartz Textiel.

De ontwikkelingen geven hem energie. Terwijl de markt in beweging is, werkt hij met zijn team aan de volgende stap: meer bekendheid en een duidelijke duurzame koers. De afgelopen jaren richtte hij zich nadrukkelijk op online zichtbaarheid. ,,Tot een jaar of twee geleden waren we daar nauwelijks mee bezig", zegt hij. ,,Nu staan we bovenaan als je op jute zoekt."

Lessen en leergeld

Zijn ambitie is helder: ,,Ik wil dat Zwartz over tien jaar bekendstaat als dé duurzame speler in textiel. Als iemand denkt aan natuurlijke materialen, moet hij aan ons denken."

Zo’n koers vraagt om durf én geduld, weet hij inmiddels. De jonge ceo leerde al vroeg dat ondernemen risico’s betekent. „We hebben wel eens te snel geïnvesteerd in een nieuwe machine omdat we dachten: dit gaat het helemaal worden. Achteraf bleek die markt nog niet klaar. Dat is leergeld. Gelukkig konden we de machines later alsnog gebruiken voor andere toepassingen.

We willen duurzaam groeien, niet achter trends aan rennen

Stap voor stap groeien dus. „Ja, eerst testen, dan opschalen. We willen duurzaam groeien, niet achter trends aan rennen. Dat heeft ons tenslotte al 190 jaar op de been gehouden.”

Zwartz Textiel | De fabriek in Oldenzaal.

In de fabriek werken nog altijd mensen die er decennia zitten. Sommigen al vijftig jaar. ,,Die kennis is goud waard", zegt Zwartz. ,,Maar in die vijftig jaar verandert de markt ook. Nieuwe mensen leren weer andere technieken en brengen frisse ideeën mee. Oude kennis verdwijnt soms, maar ook de markten van vroeger bestaan niet altijd meer. Dat heft elkaar op en zorgt dat we blijven meebewegen."

Voor Roderik Zwartz ligt de toekomst in verder bouwen aan een duurzamere textielproductie. Hij kijkt niet naar kwartaalcijfers, maar naar de lange termijn. ,,Ik wil later kunnen terugkijken op een mooie periode", zegt hij. ,,En als mijn zoon ooit zevende generatie zou willen worden, moet er een gezond, toekomstbestendig bedrijf staan."

Het predicaat Koninklijk lijkt me een mooie kroon op het werk

Het jubileum viert het bedrijf dit jaar bescheiden, met aandacht voor klanten en productontwikkeling. Voor het 200-jarig bestaan in 2035 wil hij groots uitpakken. ,,Dan mogen we best even stilstaan bij waar we vandaan komen. Misschien kunnen we dan zelfs het predicaat Koninklijk aanvragen. Dat lijkt me een mooie kroon op het werk."

Familiebedrijven groeien sneller Familiebedrijven presteren beter dan andere ondernemingen. Ze groeien sneller, blijven winstgevender en tonen meer veerkracht in onzekere tijden. Vooral in Europa – waar veel opvolgingen op stapel staan – groeit hun aantal stevig door, met focus op innovatie en duurzaamheid. • Wereldwijd is ruim een vijfde van de grotere bedrijven (vanaf 100 miljoen dollar omzet) familiebezit.

• Gezamenlijke omzet +84 procent sinds 2020, tegenover +59 procent bij niet-familiebedrijven.

• In Europa stijgt het aantal familiebedrijven met 12 procent tot 2030.

• Meer dan de helft wil verder uitbreiden binnen de EU-markt.

• Veel bedrijven staan aan de vooravond van een grote generatieoverdracht.

• Investeren in technologie is de belangrijkste groeistrategie (40 procent). (Bron: Deloitte The family business insights series 2025).