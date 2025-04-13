Gen Z’ers als klankbord voor je onderneming: ‘Kunnen die rol verrassend goed vervullen’

Als coach van ondernemers in het mkb weet ik hoe lastig het soms is om in de waan van de dag tijd te maken voor vernieuwing. Veel ondernemers voelen het wel: ‘we moeten iets met innovatie, digitalisering, of samenwerking’, maar waar begin je? Studenten (gen Z’ers) kunnen je verrassend goed op weg helpen, schrijft ondernemerscoach Harry Nijland in zijn expertblog.

Lees verder onder de advertentie

Sinds dit jaar ben ik als tutor verbonden aan Hogeschool Saxion. Daar begeleid ik twee multidisciplinaire studententeams in het Smart Solutions Semester. En eerlijk gezegd: ik ben onder de indruk. Wat ik daar zie gebeuren, gun ik iedere ondernemer.

Studenten als sparringpartner voor échte vraagstukken

In het Smart Solutions Semester werken derde- en vierdejaarsstudenten een half jaar lang aan een actueel vraagstuk uit de praktijk. Dat doen ze niet alleen binnen hun eigen opleiding, maar juist in teams met studenten uit heel verschillende hoeken. Denk aan Commerciële Economie, Verpleegkunde, Technische Bedrijfskunde of Facilitair Management. En ja, dat schuurt soms. Maar dat is precies de bedoeling.

Want als je kijkt naar je organisatie vanuit één discipline, zie je vaak maar een deel van het probleem — en dus ook maar een deel van de oplossing. Deze studenten dwingen elkaar (en jou als opdrachtgever) om breder te kijken. Dat levert oplossingen op die niet alleen creatief, maar vaak ook meteen toepasbaar zijn.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: En dan is je beste medewerker ineens vertrokken: kun je quiet quitting voorkomen?

De energie van gen Z’ers

Wat me opvalt aan deze generatie studenten is hun andere visie. Ze zijn opgegroeid in een tijd waarin verandering de norm is. Ze denken snel, schakelen makkelijk en stellen vragen waar je zelf misschien al lang overheen kijkt. Ze zijn digitaal vaardig, kritisch én sociaal bewust. Soms confronterend, maar altijd met de intentie om te verbeteren.

Wat ik zie bij de teams, is dat studenten verder kijken dan alleen de cijfers of processen. Ze duiken niet alleen in de systemen, maar hebben ook oog voor de menselijke kant van een vraagstuk. Ze gaan het gesprek aan met betrokkenen op de werkvloer, vragen door, en leggen verbanden tussen gedrag, communicatie en structuur. Daardoor komen ze regelmatig met voorstellen die niet alleen slim zijn, maar ook goed aansluiten bij de praktijk. Het zijn oplossingen waar draagvlak voor is, omdat ze zijn ontstaan vanuit échte betrokkenheid.

Lees verder onder de advertentie

Geen stage, maar een samenwerking met gen Z’ers

Wat ik merk in gesprekken met ondernemers: ze denken bij studenten al snel aan stagiairs die ‘mee kunnen lopen’. Maar dit is echt iets anders. In het Smart Solutions Semester staan studenten niet aan de zijlijn, maar zitten ze aan tafel. Ze werken zelfstandig, denken mee en leveren regelmatig concrete resultaten op. Als opdrachtgever blijf je betrokken, maar je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden.

Sterker nog: ,,Je leert zélf ook weer anders kijken naar je bedrijf. Ik zie vooral dat de studenten niet gehinderd worden door kennis over beperkingen of negatieve ervaringen van het bedrijf of een proces. Ze stellen mij soms vragen waar je niet altijd een antwoord op hebt. En soms is dát al voldoende om beweging te krijgen”, aldus een opdrachtgever.

Wat heeft het mkb aan gen Z’ers?

Juist in het mkb lopen ondernemers vaak tegen dezelfde uitdagingen aan: geen tijd, beperkte capaciteit en toch de behoefte om te vernieuwen. Wat je dan nodig hebt, is een klankbord van buiten. Mensen die niet vastzitten in je bestaande structuur, maar wel bereid zijn om mee te denken. Studenten kunnen die rol verrassend goed vervullen.

Lees verder onder de advertentie

Het vraagt wat van je: openheid, vertrouwen, en een vraagstuk dat er toe doet. Maar de beloning is groot. Je krijgt nieuwe inzichten, concrete voorstellen en misschien zelfs toekomstige collega’s in beeld die perfect bij jouw organisatie passen.

Drie tips voor ondernemers die klaar zijn voor een frisse wind

1 Stel je open. Laat je verrassen door de blik van jonge mensen. Ze denken niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. 2 Durf het echte vraagstuk op tafel te leggen. Studenten zijn geen consultants, maar ze hebben wel het lef om te zeggen wat ze zien. Dat is waardevol. 3 Zie het als een investering in ontwikkeling. Niet alleen van de student, maar ook van jezelf en je organisatie. Samenwerken met het onderwijs brengt energie en vernieuwing binnen je bedrijf.

Mijn advies als ondernemerscoach? Pak die kans. De toekomst van jouw organisatie ligt soms dichterbij dan je denkt — bijvoorbeeld in een studententeam dat met hart, hoofd en handen werkt aan een oplossing die je zelf nooit had bedacht.

Lees verder onder de advertentie

Meer weten? Neem contact op of kijk op de Saxion-website . Daar vind je uitgebreide informatie en contactgegevens om je vraagstuk aan te melden.

Lees ook: Tegenvallers in het bedrijf: hoe ga je daarmee om en hoe zou je er mee kunnen omgaan?