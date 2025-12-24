Laat je bedrijf eens een maand zonder jou draaien: ‘Misschien ben je niet overwerkt, maar overbetrokken’

Jij bent moe, je team is moe. Nog even doortrekken en dan... eindelijk vrij met kerst. Maar stel dat je in januari écht een maand weg zou willen zonder telefoon en laptop. Durf jij dat aan? Voor veel ondernemers is dat de echte uitdaging. In zijn expertblog vertelt Pieter Peelen waarom het toch belangrijk is dat je bedrijf een maand zonder je kan.

Laten we eerlijk zijn. Als jij op vakantie bent, wie hakt er dan knopen door? Wie houdt overzicht? Wie spreekt mensen aan? Als het antwoord op al die vragen nog steeds ‘ik’ is, dan weet je één ding zeker: je bent geen ondernemer met een bedrijf. Jij bént het bedrijf.



En dat is precies waar het misgaat.



Overbetrokken ondernemer

Overbetrokkenheid klinkt betrokken, maar is in de praktijk vaak gewoon duur. Elke beslissing die via jou verloopt, zorgt voor vertraging. Elk overleg waar jij bij moet zijn, kost focus. Van elk probleem dat jij voor een ander oplost, leert je organisatie niets. Dat is niet alleen vermoeiend, het maakt je bedrijf structureel minder productief en slecht schaalbaar.



En belangrijker nog: kwetsbaar. Want de echte vraag is niet of je in januari een maand weg kunt. De vraag is wat er gebeurt als je het moet. Door ziekte. Door dringende privéomstandigheden.



Bedrijven die alleen draaien zolang de ondernemer meedraait, groeien niet door. Ze vertragen, lekken energie en ze blijven afhankelijk van één persoon. Een maand afstand is daarom geen luxe of vrijetijdsfantasie, maar een stresstest voor de toekomstbestendigheid van je bedrijf.

Goede voornemens

In december maken we weer massaal goede voornemens. Meer loslaten. Meer strategisch bezig zijn. Meer balans. Maar wat doen we in januari? Precies: weer alles zelf oplossen.



Dus draai het eens om.



Stel jezelf niet de vraag wat je volgend jaar wilt verbeteren,

maar wat ervoor nodig is om er in januari echt een maand uit te kunnen. Heb je een kernteam dat zelfstandig draait? Mensen in je bedrijf die een maand best wel met elkaar alle issues kunnen oplossen? De moed om te vertrouwen je op je mensen?

Niet overwerkt, maar overbetrokken

Misschien zijn dat de enige goede voornemens die je nodig hebt: De structuur bouwen die jou overbodig maakt in de operatie. De mensen begeleiden en vertrouwen geven die je beslissingen uit handen nemen. De kaders stellen waardoor jij niet meer overal bij hoeft te zijn.



Want misschien ben je niet overwerkt, maar overbetrokken. En vaak is het niet je team dat moet veranderen, maar jijzelf.



Stel dat jij in januari een maand afwezig bent. Wat moet er nú geregeld worden om dat haalbaar te maken?



