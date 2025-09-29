Met AI lijkt alles binnen handbereik. Het geeft razendsnel antwoord, maakt complexe data-analyses en is voor sommigen zelfs een gesprekspartner. Maar laten we niet vergeten wat het woord letterlijk zegt: kunst-matig. Niet van de natuur. Niet echt. Juist in een tijd waarin alles mogelijk lijkt te zijn, rijst daarom een cruciale vraag: hoe zorgen we ervoor dat AI ons ondersteunt, maar niet onze koers bepaalt?

Het verschil dat AI niet kan maken: ‘Gebruik AI als het waarde toevoegt, maar laat menselijkheid je kompas zijn’

Bette Bakker Bette is Managing Director bij het strategisch marketingbureau Branddoctors. Binnen Branddoctors helpt zij grote organisaties hun strategie vorm te geven en te implementeren, van visie naar concrete invulling en acties.

In mijn werk zie ik vaak dat organisaties AI gebruiken om te versnellen. En dat werkt. Maar dat AI snel antwoorden geeft, betekent niet automatisch dat die ook kloppen voor jou. Wanneer de context ontbreekt of nuances verkeerd worden geïnterpreteerd, ben je misschien snel, maar heb je nog geen richting.

Een goed voorbeeld dat we in de recruitmentsector tegenkomen: AI zou een groot deel van het werk van recruiters gaan overnemen. Een goede recruiter kan zich hier niets bij voorstellen, aangezien het werk gaat over mensen, het leren kennen van bedrijven, vertrouwen winnen en voelen waar de match kan zitten. AI kan een goede aanvulling zijn op hun werk. Bijvoorbeeld voor het updaten van de digitale kaartenbak of het suggereren van namen uit onverwachte hoek. Want laat je de keuze voor de beste kandidaat alleen bepalen door een algoritme, dan mis je precies datgene wat wel het verschil maakt: menselijk inzicht.

De rol van mensen verandert, maar verdwijnt niet

AI houdt ons een spiegel voor. In een wereld waar alles mogelijk lijkt, moet je laten zien waar daadwerkelijk je toegevoegde waarde ligt en wat je uniek maakt. Bij een juridisch adviesbureau zagen we hoe AI inmiddels modeldocumenten voorbereidt. Waar dit voorheen typisch juniorwerk was (handmatig het juiste sjabloon kiezen, clausules toevoegen en de tekst opmaken) schuift hun rol nu op.

Ze kunnen scherper naar de context van de klant kijken en daardoor een meer persoonlijke aanpak hanteren. Hun werk gaat sneller, er zijn minder correctierondes en klanten merken dat gesprekken meer gaan over keuzes dan over stijl of tekst. De junioren ervaren bovendien meer toegevoegde waarde dan ooit, omdat ze écht het gesprek aan kunnen gaan.

Technologie is een middel, nooit het doel

Laat ons AI inzetten als versterking. Ervoor zorgen dat we mensen nog meer in hun kracht zetten en hen in staat stellen hun werk nog beter uit te voeren. Op die manier focussen we niet alleen op maximale efficiëntie dankzij AI, maar creëren we een combinatie met inhoud, vertrouwen en emotionele meerwaarde. Want alleen mensen kunnen bepalen of handelingen en keuzes passen bij de missie en waarden van een organisatie.

De toekomst ligt daarom niet in de keuze tussen AI of mensen, maar in de slimme combinatie van beide. Het onderscheidend vermogen van jouw organisatie zit in wat AI nooit kan bieden: empathie, context en visie.

Wees kritisch waarvoor je AI inzet en ren niet blind achter de nieuwste tools aan. Gebruik AI waar het echte waarde toevoegt, maar laat menselijkheid altijd je kompas zijn. Hoe je dat doet? Werk met korte strategische cycli, houd je ogen open voor nieuwe ontwikkelingen, stuur bij op basis van inzichten en blijf experimenteren om je organisatie te vernieuwen. Blijf jezelf de vraag stellen: wat maakt ons écht uniek? En hoe zetten we technologie in om dat versterken, in plaats van te vervangen?

