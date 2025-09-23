‘Je beste mensen vertrekken niet door vervelend werk, maar door jou en je slechte bedrijfsstructuur’

September is traditiegetrouw de maand waarin veel mensen hun baan opzeggen. Misschien ook bij jou. Je denkt: „Tja, het is de markt. De arbeidsmarkt is krap en jonge mensen zijn gewoon minder loyaal. Toppers zijn al helemaal niet binnen te houden.” Maar wat als dat niet het échte probleem is? In zijn expertblog vertelt Pieter Peelen waarom je bedrijfsstructuur waarschijnlijk de oorzaak is.

Lees verder onder de advertentie

Pieter Peelen

Technisch bedrijfskundige Pieter Peelen is technisch bedrijfskundige, gespecialiseerd in ondernemerschap, innovatie en strategie. Na acht jaar in uitdagende managementposities richtte hij in 2010 No Nonsancy (nu Beter is meer) op, waarmee hij mkb-bedrijven in de ‘beter is meer’-fase helpt productiever te worden. Met 25 jaar ervaring en honderden bedrijven geholpen, vertaalt hij complexe theorie moeiteloos naar praktische werkwijzen. In zijn boek Beter is Meer deelt hij praktische inzichten over professionalisering en productiviteitsgroei.

Maar wat als het niet gaat om het tekort aan mensen,

dat het gebrek aan goed management is? Want laten we eerlijk zijn: waarom blijven mensen bij sommige bedrijven wél, zelfs als het daar ook druk is? Waarom is er daar geen constante stroom van exitgesprekken? Waarom vertrekken daar juist medewerkers die minder goed presteren, terwijl de besten blijven?

Lees ook: Zou je jezelf aannemen? ‘Grootste bottleneck in bedrijven is niet de markt of klant maar de ondernemer’

Lees verder onder de advertentie

Het verschil zit heel erg vaak in bewuste aansturing

In hoogproductieve bedrijven zie je dat teams weten waar ze aan toe zijn. Medewerkers krijgen vertrouwen, maar ook duidelijke verwachtingen. Er zijn ritmes waarin je wordt gezien, aangesproken en gewaardeerd. Mensen mogen meebouwen en niet alleen uitvoeren.

Er wordt bewust ruimte gemaakt voor talent. Hoogproductieve bedrijven begrijpen dat toppers niet weggaan omdat ze te weinig salaris, opleidingskansen of geen leaseauto krijgen, maar omdat mensen die niet of te weinig presteren daar geen consequenties van ondervinden.

In minder goed georganiseerde bedrijven zien we vaak de volgende zaken die ervoor zorgen dat het verloop de pan uit rijst: managers die delegeren zonder duidelijkheid te geven, onzichtbare verwachtingen en onduidelijke doelen voor individuen en teams, problemen die niet worden opgelost omdat niemand ze echt oppakt, en collega’s die niet of matig presteren en die men tolereert.

Lees verder onder de advertentie

Volgens Harvard Business Review is één van de belangrijkste vertrekredenen van toptalent niet het salaris, maar ‘lack of accountability and clarity in teams.’ Met andere woorden: slecht management.

Gebrek aan mensen of structuur?

Dus voordat je wéér vacatures uitzet, stel jezelf eerst de volgende vraag:

hebben we echt een tekort aan mensen, of hebben we een tekort aan de juiste structuur om mensen te binden?

Als het laatste het geval is, blijf je namelijk water naar de zee dragen als je maar mensen blijft aannemen. Je hoeft niet méér mensen. Je moet zorgen dat de mensen die je al hebt, willen blijven en zich ontwikkelen.

Lees verder onder de advertentie

Een kleine self-assessment: hoeveel mensen hebben er dit jaar al opgezegd? Is dat meer dan tien procent van de totale populatie? Dan heb je echt wat te doen op het gebied van je bedrijfsstructuur.

Lees ook: Pingpongtafels en hippe loungehoeken zijn werkgeluk-washing: ‘Echt werkgeluk zit in het werk zelf’