Productiviteit staat onder druk, maar niet bij dit bedrijf: ‘Niet harder werken, maar slimmer organiseren’

De afgelopen weken sloegen economen opnieuw alarm. De productiviteit van het Nederlandse mkb stagneert niet meer, maar krimpt zelfs. Terwijl veel ondernemers blijven wijzen naar personeelstekorten of ‘de tijdgeest’, zijn er bedrijven die door alle ruis heen tóch keihard groeien in productiviteit. In zijn expertblog geeft Pieter Peelen een voorbeeld van zo'n bedrijf.

Uit de Makers Top 100, die wij analyseerden samen met ABN AMRO en Link Magazine, vallen een behoorlijk aantal bedrijven positief op. Een van de opvallendste voorbeelden is IGS GeboJagema (IGS), hightech matrijzenmaker uit Eindhoven.

De grote ommekeer in de productiviteit kwam rond de fusie tussen IGS en HTP (de voormalige Philips Gereedschapsmakerij). Vanaf dat moment kreeg het bedrijf de juiste schaalgrootte én het besef dat de organisatie anders moest worden ingericht om toekomstbestendig te blijven.

De transformatie na de fusie

Ceo Herman Rusch vertelt hoe die periode het bedrijf vormde:

„De wereld verandert continu, dus van ons wordt verwacht dat we continu mee veranderen. Vanuit dat besef zijn we anders gaan organiseren.”

Die transformatie rust op vijf concrete keuzes die aanknopingspunten bieden voor elke mkb-ondernemer, in de context van IGS toegelicht door Coo Rob van den Brand.

1 Eén scherpe keuze: alleen nog de zorgsector

IGS koos bewust voor matrijzen voor de zorgsector. Door te kiezen voor één markt ontstond focus, expertise en schaalbaarheid. Durf iets niet meer te doen. Wie durft te schrappen groeit. 2 Processen reduceren tot de kleinst mogelijke stap

Elke handeling werd ontleed: wat gebeurt hier precies, wie doet het en waarom? Dat maakte fouten zichtbaar, werk overdraagbaar en automatisering mogelijk. Als een proces te complex is, wordt het nooit schaalbaar. 3 Vakmensen kregen één domein en volledige procesverantwoordelijkheid



Geen allround-helden meer die alles konden, maar uiteindelijk niks verbeteren. Iedereen werd verantwoordelijk voor één stukje van de keten en het optimaliseren daarvan. Eigenaarschap ontstaat niet door te zeggen ‘jullie moeten eigenaarschap tonen’, maar door mensen een écht stuk van het proces te geven en ze te faciliteren in het verbeteren. 4 Standaardiseren, robotiseren en elke dag een beetje beter

Niet als groot project, maar als ritme. Geen vergadermarathons, maar elke dag kleine verbeteringen kunnen aangeven tijdens de dagstart. Productiviteit zit in dagelijkse discipline en organisatie, niet in dure systemen. 5 Een cultuur waarin fouten bespreken normaal is

Geen Brabantse gemoedelijkheid die lastige gesprekken doen moeilijk maakt. Conflicten worden direct uitgesproken, verbeteringen meteen opgepakt. Dat hoort bij een professionele organisatie, en dat is ook duidelijk voor iedereen. Als fouten niet besproken worden, worden ze onderdeel van het systeem en dat kost geld.

Het resultaat bij IGS

Machines die 80 tot 140 uur per week autonoom draaien, teams die elke dag verbeteren en een organisatie die sneller leert dan de markt verandert.

In een tijd waarin veel ondernemers blijven worstelen met groeiende kosten en dalende productiviteit, bewijst IGS dat het wél kan. Niet door harder te werken maar door slimmer te organiseren. Productiviteit daalt niet omdat het onvermijdelijk is, maar omdat veel bedrijven blijven werken zoals ze altijd deden.

IGS laat zien: je hoeft geen grote organisatie te zijn om te winnen. Je hoeft alleen de manier van organiseren serieus te nemen. En daarnaar te handelen. Productiviteit is geen toeval. Het is een keuze. En vooral: een keuze die je vandaag kunt maken.

