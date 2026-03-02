Bij het woord ‘ondernemer’ wordt vaak gedacht aan iemand die weet wat hij wil. Of in ieder geval duidelijk weet wat hij níet wil, zoals voor een baas werken. Toch ontmoet Fenna de Man veel ondernemers die lastig onder woorden kunnen brengen waar ze nu écht goed in zijn. Waarom zouden klanten specifiek met hen willen werken? In haar expertblog vertelt Fenna hoe je je als ondernemer onderscheidend kunt positioneren.

Stop met trucjes om je te onderscheiden: ‘Ondernemerschap is meer dan omzet draaien, het is jezelf leren kennen’

Veel ondernemers profileren zich met hun expertise. Dat is ook logisch, want het vergaren van kennis geeft vertrouwen. Maar kennis alleen is vaak niet doorslaggevend. De markt is op vrijwel alle vlakken verzadigd, dus er zijn meerdere professionals actief met vergelijkbare vaardigheden, diploma’s en ervaring.



Klanten kiezen vaak voor een bedrijf omdat de manier van werken hen aanspreekt. Het is dus ook belangrijk om duidelijk te omschrijven hoe je werkt. Het gaat om je houding, je manier van communiceren, de energie die ervan af spat en de scherpte die je aanbrengt. Het gaat dus om je gedrag. Juist dat vinden we vaak vanzelfsprekend en nemen we niet onder de loep, laat staan dat we het omschrijven.



Twijfel over je eigen waarde

Ik zie regelmatig dat ondernemers, vrouwelijke ondernemers in het bijzonder, terughoudend zijn in het uitspreken van hun kwaliteiten. Ze willen niet arrogant overkomen en twijfelen vaak of ze echt zo goed zijn.



Die twijfel heeft niets te maken met een gebrek aan kwaliteit, maar met de manier waarop je naar jezelf kijkt. Ondernemers die hun bedrijf combineren met een gezin of andere verantwoordelijkheden zetten zichzelf vaak ook nog eens op de tweede plaats. Ze hebben het dan over hun ‘bedrijfje’.



Sta je ingeschreven bij de KvK? Verdien je er je geld mee? Dan heb je geen bedrijfje. Dan heb je een bedrijf. En een bedrijf vraagt om duidelijke positionering.

Onderscheid zit in wat je van nature doet

De vraag is dus niet alleen: wat kun je? De vraag is vooral: waar ben jij van nature goed in?



Met ‘van nature’ bedoel ik gedrag dat vanzelf gaat. Gedrag waar je jezelf niet toe hoeft te dwingen en dat je automatisch inzet in gesprekken, samenwerkingen en besluitvorming. Dat natuurlijke gedrag zie je zelf vaak niet. Het is voor jou zo vanzelfsprekend dat je denkt dat iedereen zo werkt. En dat is vaak niet zo.



Daarom is reflectie zo belangrijk. Zoals een spiegel je laat zien hoe je eruitziet, zo laten anderen je zien hoe jij overkomt en wat jou typeert.



Dat is geen soft gedoe, maar onmisbaar als je jouw bedrijf strategisch wilt positioneren. Want hoe scherper jij weet wat jouw manier van werken uniek maakt, hoe duidelijker je kunt positioneren, communiceren en verkopen.

Stop met zoeken naar trucjes, begin bij jezelf

Veel ondernemers zoeken onderscheid via marketingtactieken. Ze kiezen een niche, delen persoonlijke verhalen, willen zichtbaarder zijn op LinkedIn of scherpen hun aanbod aan.



Dat is waardevol. Maar deze stappen werken pas echt als je weet wat jou zo goed maakt in de manier waarop je werkt. Positionering begint daarom niet bij je doelgroep, maar bij jezelf.

Jij ziet jezelf in die spiegel, een ander niet

Wil jij erachter komen hoe jij je kunt onderscheiden en een krachtig merk bouwt door dicht bij jezelf te blijven?Doorloop dit stappenplan zodat je een basis hebt. Uiteraard kun je dit samen met een professional finetunen door jouw woorden nog meer te laten raken, maar leg de basis vooral zelf. Jij ziet jezelf in die spiegel, een ander niet. Laat het dus ook niet door een ander bepalen.

Verzamel gerichte feedback

Vraag drie mensen uit je zakelijke netwerk en drie mensen uit je privéomgeving om drie eigenschappen te benoemen die jou typeren, inclusief toelichting. Let op patronen. Niet op complimenten, maar op terugkerend gedrag.

Analyseer je trotsmomenten

Kijk naar momenten in je carrière waar je trots op bent. Dat mag ook een stage zijn of een project in loondienst.

Vraag jezelf af:

Wat deed ik hier anders dan anderen?

Welk gedrag van mij maakte het verschil?

Waar nam ik vanzelf de leiding of verantwoordelijkheid?

De inhoud van het succes is minder relevant dan jouw rol erin.

Beantwoord zonder financiële filter

Beantwoord onderstaande vragen zonder rekening te houden met wat het oplevert in geld.

Met welke doelgroep werk je het liefste, en waarom?

Onder welke voorwaarden lever jij je beste werk?

Welk probleem los je daadwerkelijk op?

Hoe wil je dat klanten je omschrijven?

Hier ontdek je hoe jouw natuurlijke gedrag en je gewenste manier van ondernemen samenkomen.

Zoek de overlap

Leg alles naast elkaar. Waar zie je consistentie? Wat komt steeds terug? Dat is de kern van je positionering.

Formuleer je kernzin

Vat je positie samen in één heldere zin: Ik help (wie) met (wat) zodat (resultaat).



Is die zin nog niet perfect? Geen probleem. Het doel is niet perfectie, maar helderheid.

Succes begint bij zelfinzicht

Ondernemerschap is meer dan omzet draaien. Het is ook jezelf leren kennen: je sterke kanten, maar ook mindere kanten en je natuurlijke stijl. Ik zie ondernemers die dit scherp krijgen vaak duidelijker communiceren, hogere prijzen durven vragen en gerichter klanten aantrekken.

Je bouwt een merk dat klopt en trekt de doelgroep aan die jij het beste kunt helpen.



En dat is het mooie van ondernemen. Het gaat niet alleen om kennis delen, maar om jezelf te ontwikkelen. Je leert jezelf kennen als nooit tevoren, je leert flexibel en geduldig te zijn en vooral altijd vertrouwen te houden in je kwaliteiten en relevantie. En dat kan alleen als je zelf weet én gelooft in hoe leuk en goed je bent!

Fenna de Man Fenna de Man is communicatie-expert en trainer. Vanuit haar bedrijf BE’ adviseert zij organisaties over het ‘vereerlijken’ van de communicatie, zodat ze kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van (potentiële) medewerkers en klanten. Ze begeleidt organisaties om vanuit hun waarden te communiceren, zodat de geloofwaardigheid én het vertrouwen toenemen. Medewerkers voelen zich meer betrokken en klanten zijn loyaler, omdat ze gewoonweg krijgen wat zij verwachten. In een tijd waarin het ene aanbod nog mooier is dan het andere, is dat een grote uitdaging.

