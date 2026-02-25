9 maanden bezig en nu al op de bordesfoto: hoe Michelle en Fleur met radicale openheid naar hun eerste miljoen stormen

Terwijl de meeste bedrijven na negen maanden nog vechten voor naamsbekendheid, haalde het couturebedrijf van Michelle en Fleur de absolute top: ze maakten deze maand een pak voor Dilan Yesilgöz en belandden daarmee op de bordesfoto. Ook gooiden ze hun strategie om, heroverwogen ze hun voornaamste doelgroep en riepen de ondernemers openlijk op LinkedIn hoe ze in 2026 1 miljoen euro omzet willen maken.

Lees verder onder de advertentie

In mei 2025 lanceerden Michelle Haagmans en Fleur Huijs WMNSUIT, met wollen ready-to-wear en maatpakken voor vrouwen. Nog geen jaar later hebben ze onder meer Sylvie Meijs in een pak gehesen en staat de nieuwe minister van Defensie, Dilan Yesilgöz, in een maatpak van WMNSUIT op de beroemde bordesfoto. „Maatwerk bleek veel belangrijker voor de business dan we hadden ingeschat. Het behelst zo’n 70 procent van onze omzet”, vertelt Fleur. Het duo vond een fijne Nederlandse producent. Waar ze eerder nog vreemd aangekeken werden met hun ‘pakken voor vrouwen’, worden ze inmiddels ook omarmd door de gevestigde Italiaanse stoffenhuizen.



Michelle staat vier dagen per week in de winkel in Den Bosch, die van woensdag tot en met zaterdag open is. Fleur werkt er twee dagen. „Het idee was dat ik parttime voor WMNSUIT bezig ben, maar afgelopen week tikte ik weer de 42 uur aan.” Ze hebben drie winkelmedewerkers, iemand op de klantenservice en iemand die de webshop optimaliseert. Daarnaast werken ze met een vast atelier voor het verstellen.



Lees ook: Vlaamse broers Ruben en Steven veroveren Nederland met modemerk Marie Méro

Maatwerk blijkt key

Bij de start hadden ze verwacht dat er weinig vraag zou zijn naar maatwerk voor vrouwen. Maar al in de eerste maanden oversteeg de vraag naar maatpakken die naar kant-en-klare stukken. „Als je toch al veel geld uitgeeft aan een pak, dan is de stap naar ‘nu wil ik het echt perfect’ klein. Veel vrouwen willen toch net dat beetje extra. En als ze eenmaal geproefd hebben, willen ze meer. Morgen komt er iemand naar de winkel voor haar vierde maatpak sinds oktober!” De maatpakken gaan vanaf 830 euro, „maar meestal komen dames met de snit- en stofkeuze op ongeveer 1000 euro uit.”

Veel bekenden en klanten herkenden het pak al voordat wij er iets over hadden aangekondigd, dat was heel tof Fleur Huijs

Ook wat betreft hun voornaamste doelgroep zaten de dames ernaast. „Niet dertigers uit de corporate wereld, maar vrouwen die zich willen kleden voor een speciale gelegenheid: bruiden, de moeder van de bruid, iemand die zestig wordt. Niet alleen het pak, maar ook het pas- en maakproces is een feestje dat ze zichzelf graag cadeau doen.”

Lees verder onder de advertentie

WMNSUIT op bordesfoto

Dat ze deze maand een maatpak maakten voor de kersverse minister van Defensie, Dilan Yesilgöz, was geen toeval. „Tijdens de verkiezingen heb ik haar een berichtje gestuurd of ze voor de debatten niet een pak van ons wilde lenen. Tot mijn verbazing reageerde ze enthousiast! Bij Goedemorgen Nederland en tijdens een debat op Nederland 1 droeg ze een beige ready-to-wear pak van ons”, vertelt Fleur. Toen na de formatie de bordesfoto eraan zat te komen, probeerde ze het nog een keer. „Ditmaal gingen we voor een pak op maat. Ze was opnieuw enthousiast, maar we hadden weinig tijd. In twee weken hebben we gemeten, geproduceerd, verzonden, doorgepast en de laatste aanpassingen gedaan.”



Het moest iets zijn dat niet te veel aandacht trok, zonder felle kleuren. Legergroen kon ook niet, dat lag er te dik bovenop. „We zijn opnieuw voor een beige pak gegaan, met een glansje. Als knipoog is wel één knoopsgat donkergroen gemaakt.” Aan de binnenkant van het pak zijn een aantal persoonlijke details toegevoegd, daar wil Fleur geen uitspraken over doen. Wel geeft ze prijs dat er ‘Frangi non potest animus’, de geest kan niet breken, is ingenaaid. Dat Yesilgöz een WMNSUIT-pak droeg op de bordesfoto viel op. „Veel bekenden en klanten herkenden het pak al voordat wij er iets over hadden aangekondigd, dat was heel tof.”



In de talkshowuitzending van Eva Jinek werd het pak van Yesilgöz geprezen. Er werd zelfs geconcludeerd dat ze de best geklede minister was. Of Eva Jinek misschien een volgende klant is? „Wie weet. We zouden héél graag het koninklijk huis kleden, dus Máxima en Amalia. Maar uiteindelijk gaat het ons niet om bekende namen. We willen mooie, kwalitatieve maatpakken in de markt zetten en het pak op maat onder vrouwen gangbaarder maken.”

Transparant over omzet

Waar het delen van omzet- en winstcijfers onder menig ondernemer taboe is, delen Fleur en Michelle juist tot in detail op LinkedIn hoe ze in 2026 naar een omzet van 1 miljoen euro willen groeien. Waarom? „Juist omdat daar altijd zo geheimzinnig over gedaan wordt”, zegt Fleur. „Je ziet bij veel ondernemers alleen het eindresultaat. Dan zit iemand na twintig jaar in een interviewstoel en zegt: ja, we hebben inmiddels zoveel miljoenen omzet. En ja, het was een moeilijke periode in het begin.”



Juist dat begin wil Fleur zichtbaar maken. „Ik zou zó graag willen zien hoe ondernemers dat destijds gedaan hebben. Klanten zien een eindproduct, een pak van 1000 of 1200 euro, maar hebben geen idee wat daar allemaal achter zit.” Door open te zijn over cijfers en keuzes wil WMNSUIT mensen meenemen in het ondernemerschap. „Hoe bouw je dat nou op? Welke beslissingen maken we? Waarom doen we dingen wel of niet? En wat zijn fouten die we hebben gemaakt?”

Mensen neigen steeds meer naar de verhalen en de namen achter een merk, en niet meer naar het grote merk an sich Fleur Huijs

Volgens Fleur past die openheid bij hoe consumenten zich tot merken verhouden. „Mensen neigen steeds meer naar de verhalen en de namen achter een merk, en niet meer naar het grote merk an sich.” Het doel is nadrukkelijk niet om te pronken met cijfers. „Uiteindelijk gaat het helemaal niet om die miljoenen. Als we 2 miljoen draaien, ben ik blij. Als we 500.000 euro omzet draaien, ben ik ook blij.”

Lees verder onder de advertentie

Begrip voor prijs

De uitgesproken omzetambitie werkt ook als prikkel. „Als je het roept, moet je er ook alles aan doen om het te realiseren. Het voorkomt dat je verslapt in: het gaat lekker, we draaien prima.” Bovendien zorgt die transparantie voor meer begrip voor de prijs van maatwerk. „Mensen zien het eindproduct, maar niet de stress en alles wat er achter de schermen gebeurt. Dan denken ze: oh, ik wist niet dat dat er allemaal achter zat.”



In het kader van marketing en zichtbaarheid opent WMNSUIT tijdelijk een pop-up in de Stationsstraat in Maastricht, op loopafstand van het station. „We gaan lekker, maar willen niet achterover gaan hangen.”



Lees ook: Geen vrouwenpak was goed genoeg, daarom ontwierpen ex-juristen Michelle (27) en Fleur (26) het zelf