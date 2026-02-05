Waarom je ‘virale’ video soms flopt: ‘Stop met gokken en laat accurate data je content bepalen’

Een video die ‘uit het niets’ goed scoort. Of juist een video waar veel tijd in zit en die nauwelijks wordt bekeken. Voor veel ondernemers voelt short-form content onvoorspelbaar. Hoe zorg je ervoor dat succes geen toeval is, maar iets dat je kunt herhalen? Het antwoord ligt in het verzamelen en begrijpen van data, vertelt Jan de Keijzer in zijn expertblog.

Een van de redenen waarom duidelijke data en inzichten zo lastig te verkrijgen zijn bij short-form content, is de korte levensduur ervan. Wat vandaag aanslaat, kan binnen enkele dagen alweer zijn ingehaald door een nieuw format of een andere trend. Juist daarom draait deze vorm van content om veel testen en bijsturen. Door te spelen met verschillende invalshoeken, hooks en formats valt er veel te leren.



Zonder inzicht in cijfers gebeurt dat vaak op onderbuikgevoel. En natuurlijk: soms klopt dat gevoel, maar minstens zo vaak ook niet. In dat geval wordt een video, of soms een compleet format, te snel afgeschreven, terwijl er wel degelijk potentie in zat. Bij succes kan hetzelfde gebeuren. Dan wordt het succes toegeschreven aan het verkeerde element in de video. Echt inzicht in prestaties zorgt ervoor dat je begrijpt waarom een video werkt. Zo kan succes worden benut voor nieuwe content.



Waarom losse cijfers weinig zeggen

De meeste ondernemers kijken wel naar statistieken zoals views, kijktijd, likes en reacties. Deze cijfers worden vaak handmatig bijgehouden in spreadsheets en losse notities. Het noteren en bekijken van deze data geeft een globaal beeld van de prestaties, maar samenhang en diepgang blijven vaak onzichtbaar.



Juist die samenhang blijkt in de praktijk essentieel. Een video met relatief weinig views kan veel waarde opleveren wanneer de betrokkenheid hoog is. Omgekeerd kan een video met een groot bereik tegenvallen als er nauwelijks actie of interactie uit voortkomt. Pas wanneer cijfers in relatie tot elkaar worden bekeken, ontstaan patronen die echt iets zeggen over wat wel en niet aanslaat bij de doelgroep.

Wat data zichtbaar maakt in de praktijk

Een retailondernemer zag dat video’s waarin medewerkers centraal stonden structureel beter presteerden dan productgerichte video’s. De conclusie leek snel getrokken: de doelgroep was niet geïnteresseerd in het product, maar wel in de mens. Toen we de prestaties verder analyseerden, bleek dat de productvideo’s vaak rustiger begonnen en minder snel tot de kern kwamen. De video’s met medewerkers hadden vrijwel altijd een directe opening en een persoonlijk haakje. Het verschil zat niet in wat er werd verteld, maar juist in hoe het werd gebracht.



In een ander geval had een dienstverlener regelmatig video’s met veel bereik, maar nauwelijks vervolgacties. De content trok wel de aandacht, maar het was niet duidelijk wat de volgende stap was. Door deze inzichten naast elkaar te leggen, werd duidelijk waar optimalisatie nodig was: niet in de zichtbaarheid, maar in de richting en boodschap. Dit soort inzichten ontstaat alleen wanneer data niet op zichzelf staat. Het leggen van verbanden op basis van data is daarbij essentieel.

Van meten naar leren

Data wordt door veel ondernemers gezien als iets verplichts, iets wat je bijhoudt omdat het moet. In de praktijk kan het juist ruimte geven. Wanneer duidelijk is wat werkt en waarom, wordt experimenteren gerichter.



Kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken: een iets kortere intro, een andere timing of een scherpere opening. Dat kan het verschil zijn tussen wegscrollen of blijven kijken. Door systematisch te meten en cijfers begrijpelijk te maken, verandert het maken van content van gokken in gericht verbeteren.

Overzicht als voorwaarde voor groei

Wat we bij De Keijzer Online veel zien, zijn ondernemers die vastlopen. Dat vastlopen gaat vaak niet eens meer over creativiteit. Ideeën zijn er genoeg en er kan voldoende content worden gemaakt, maar het ontbreekt aan helder inzicht in prestaties. Niet alleen over de langere termijn, maar ook per individuele video.



Vanuit die behoefte zijn we gestart met de ontwikkeling van Keijzerstats . Deze tool moet contentprestaties beter organiseren en data inzichtelijk maken. Op basis daarvan worden trends en patronen zichtbaar, zonder te verdwalen in losse cijfers of handmatig bijhouden. Data moet begrijpelijk zijn. Alleen dan kun je er daadwerkelijk iets van leren en ermee aan de slag gaan.

Blijf testen, blijf leren

Geen enkele doelgroep is hetzelfde. Wat voor de ene ondernemer perfect werkt, kan bij de buurman nauwelijks effect hebben. Daarom blijft short-form content altijd draaien om testen, aanpassen en verbeteren. Dat proces is niet alleen effectief, maar levert ook waardevolle inzichten op.



Begrijpelijke en accurate data helpt niet alleen om successen te verklaren, maar ook om sneller te zien wat wel en niet werkt en waarom. Juist daar zit vaak de grootste winst. Door continu te leren van behaalde resultaten ontstaat een contentstrategie die steeds scherper wordt en beter aansluit bij de doelgroep.



Uiteindelijk draait short-form content niet om zo veel mogelijk views of reacties, maar om de beste combinatie voor jouw onderneming. Duidelijke inzichten helpen om gerichter te experimenteren, betere keuzes te maken en creativiteit effectiever in te zetten.

Slimme inzichten maken content effectiever

De ontwikkeling van inzichten op het gebied van short-form content staat niet stil. Steeds meer ondernemers zoeken naar manieren om hun contentprestaties beter te begrijpen. En dat begrijpen gaat een stuk beter wanneer je niet verdwaalt in losse cijfers of complexe dashboards.



Bij ons wordt hier achter de schermen actief aan gewerkt. Door middel van Keijzerstats is het voor ons mogelijk om straks een duidelijk dashboard te leveren aan onze klanten. Vanuit dit dashboard kunnen vervolgstappen op een onderbouwde worden bedacht en gezet.



Door de data slimmer te organiseren en begrijpelijk te maken, ontstaat er ruimte om content niet alleen meer te meten. Maar vooral om ervan te leren. Zo kun je gerichter experimenteren, betere keuzes maken en content creëren die echt aansluit bij de doelgroep.



