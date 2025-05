Iedere ondernemer zou short-form content moeten maken: ‘Hoogste ROI van alle contentvormen’

Korte video’s op sociale media zijn het nieuwe normaal. Aandacht is een nieuwe vorm van valuta geworden en daarmee is het cruciaal om op een effectieve manier te communiceren. Snel, slim en goed doordacht. Short-form content, video’s van maximaal zestig tot negentig seconden zijn daarvoor een uitstekend wapen. Expertblogger Jan de Keijzer legt uit waarom ieder bedrijf short-form content zou moeten maken.

Jan de Keijzer Jan de Keijzer is de kracht achter de Keijzer Online een socialemediabureau gespecialiseerd in short-form content en socialemediastrategie. Met zijn creatieve blik en jarenlange ervaring helpt hij bedrijven om zichtbaar, herkenbaar en onweerstaanbaar te worden op platforms als TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat en LinkedIn. Jan combineert strategie met creatie en weet als geen ander hoe je met seconden impact maakt.

Volgens onderzoek van Microsoft is de gemiddelde spanningsboog van een mens gedaald naar acht seconden. Dit betekent dat zelfs goudvissen inmiddels een langere spanningsboog hebben. Waar je vroeger nog ruim de tijd kon nemen om een boodschap over te brengen, moet dit nu binnen een paar seconden. Dat is precies de reden waarom short-form content zo goed werkt.

Aandacht voor video stijgt

Platformen als TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts en zelfs LinkedIn zien een explosieve toename in het aantal video’s dat bekeken wordt. Die groei op deze platforms komt echt niet meer alleen vanuit jongeren. Dertigers, veertigers en vijftigers zijn inmiddels flink actief op deze platforms. Dagelijks wordt er, door al deze leeftijdsgroepen, tientallen minuten naar dit type content gekeken.

De kracht van short-form content zit echt niet alleen in de lengte. Onder andere de snelheid waarmee tot de kern wordt gekomen is cruciaal. Hierdoor dwingt deze vorm van content je om je boodschap te versimpelen en tegelijkertijd impactvol te maken.

Zoveel impact heeft short-form content

Regelmatig krijgen we de vraag hoeveel zin het heeft om short-form content te maken als bedrijf. Is het de investering wel waard?

We hebben inmiddels tientallen bedrijven geholpen en tal van situaties gezien. Bijvoorbeeld Rataplan. Dat is een kringloopwinkel met 35 filialen in Nederland. Hun online verkeer bleef achter. Binnen een paar maanden realiseerden we een mooie groei. Hun TikTok-kanaal groeide van driehonderd naar 1.400 volgers en het Instagram-account van 14.000 naar 17.000. Daarnaast werden er ruim twee miljoen views gegenereerd op de gerealiseerde short content.

Ja, het is de investering waard. Naast het feit dat het een extra marketingkanaal is, bouw je een speciale klantrelatie op. Volgers hebben echt het idee dat ze worden meegenomen in de wereld achter jouw bedrijf. Uit onderzoek van HubSpot blijkt zelfs dat short-form video content de hoogste return on investment (ROI) behaalt van alle vormen van content! De consument, of deze nou zakelijk of particulier is, kijkt dus liever een korte video om meer te leren over een product.

‘Maar mijn doelgroep zit niet op TikTok’

Dit is een excuus dat we heel vaak voorbij horen komen. En het mooie is: het is simpelweg niet waar. Het feit dat jij als persoon, directeur of ondernemer geen TikTok gebruikt, staat volledig los van het doen en laten van jouw klanten.

Daarnaast kan short-form content ook bijdragen aan het vinden van een jongere doelgroep. Door slim gebruik te maken van video’s komt een bedrijf als Rataplan juist meer onder de aandacht van jongeren en wordt het winkelen bij een kringloopwinkel meer onder de aandacht gebracht.

Ook is TikTok al tijden niet meer het domein van gen Z. Er zijn in Nederland inmiddels meer dan vier miljoen TikTok-gebruikers, waarvan een heel groot, en steeds groter wordend, deel tussen de 25 en 45 jaar oud. De content kan daarnaast op Instagram Reels en YouTube Shorts geplaatst worden.

Naast deze vormen van sociale media is er ook nog LinkedIn. Dit zakelijke sociale netwerkplatform is inmiddels begonnen met een eigen variant op short-form content. Deze content wordt, zeker op dit moment, nog iets zakelijker gehouden. Doordat deze vorm van content op LinkedIn nog niet heel lang bestaat in Nederland, is dit jouw kans om daar het speelveld te domineren.

Passend voor ieder bedrijf

Het maakt voor short-form content niet uit wat voor bedrijf je hebt. Deze vorm van videocontent is eigenlijk voor ieder bedrijf een ideale kans om zichzelf te profileren en te laten zien. Natuurlijk ben je niet direct een Coolblue of Bol.com. Maar deze grote bedrijven laten je wel direct zien dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft. Houd het simpel en dicht bij jezelf. Jouw bedrijf is echt leuk genoeg.

Bij de Keijzer Online hebben we al tal van bedrijven mogen helpen met het realiseren van short-form content. Van bakkerij tot hovenier en van autosloopbedrijf tot brillenwinkel. Iedere sector biedt unieke kansen om content te maken. En waar dit door komt? Omdat mensen gewoon ontzettend nieuwsgierig zijn! Ze willen een kijkje achter de schermen. Hoe werkt het leven in een bedrijf? Hoe laat staat de bakker op? Hoe wordt een auto gedemonteerd? En dat scoort en draagt bij aan de naamsbekendheid.

Zo pak je short-form content slim aan

Denk allereerst goed na over wie je doelgroep nou eigenlijk echt is. Heb je de doelgroep bepaald? Bedenk dan wat jij wil dat zij over jou weten, voelen of doen. Je kunt namelijk door slim gebruik van short-form content de kijker een bepaalde richting op duwen. Daarnaast is een andere belangrijke vraag die je jezelf kunt stellen: welke vragen leven er bij mijn doelgroep? Wat willen ze graag over mij of mijn sector weten?

Aan de hand van deze vragen kun je een lijst maken van onderwerpen en vragen die binnen dertig tot zestig seconden behandeld kunnen worden.

Trap niet in deze valkuilen!

Natuurlijk kan niet iedere video goed zijn. Er gaat zelfs heel veel mis op het gebied van short-form video’s. Sterker nog: het is zelfs geloofwaardiger als het overkomt als een huis-tuin-en-keukenvideo, dan wanneer je een complete set gaat opbouwen. Hieronder vind je de vier meest gemaakte fouten en hoe je ze kunt voorkomen.

• Te commerciële insteek: Maak van je video geen advertentie. Vertel een verhaal, zorg ervoor dat je meerwaarde biedt op laat emotie zien in de video.

• Te sloom intro: Is je video niet binnen twee seconden interessant? Dan gaan mensen gelijk verder scrollen! Zorg er dus voor dat je gelijk snelheid in je video biedt!

• Te perfect willen zijn: Je video hoeft niet studio waardig te zijn. Deze vorm van content mag gewoon ruw en authentiek zijn. Zo maak je het écht een stuk geloofwaardiger!

• Geen call to action: Kijkers willen graag weten wat je van ze verwacht. Vertel ze dan ook wat ze moeten doen. Liken? Bestellen? Volgen?

Stap nu in en word de winnaar van morgen

Short-form content is absoluut geen hype. Het zal blijven bestaan en is inmiddels een wezenlijk onderdeel van onze levens en het online domein geworden. Daarnaast biedt deze vorm van content heel veel mogelijkheden op het gebied van marketing en targeting.

Wanneer je short-form content écht serieus neemt en structureel inzet, creëer je meer dan alleen zichtbaarheid. In principe krijg je flink meer vertrouwen vanuit de klant waardoor je steeds gemakkelijker meer omzet kunt behalen. Daarnaast wordt ook de naamsbekendheid steeds groter. Of je nu een webshop hebt, HR-diensten aanbiedt of de lokale bakker bent.

