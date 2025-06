Van views en likes naar klanten als Wehkamp en Autodrop: hoe short content jouw verkoopmachine wordt

Je hebt geen gigantisch mediabudget nodig om grote merken of jouw ideale doelgroep te bereiken. Jan de Keijzer trok de stoute schoenen aan en raakte via Instagram en short content in gesprek met merken zoals Focus Drink, EasyToys, Wehkamp en Autodrop. In zijn expertblog legt Jan uit hoe jij dit ook voor elkaar krijgt met jouw potentiële klanten en doelgroep.

Je hebt geen gigantisch mediabudget nodig om grote merken of jouw ideale doelgroep te bereiken. Sterker nog: een creatieve video op TikTok of Instagram van nog geen dertig seconden kan het verschil maken tussen anoniem blijven of viraal gaan. En nee, daarvoor heb je echt geen professionele filmcrew nodig. Soms moet je gewoon de stoute schoenen aantrekken.

Een tijd geleden startte ik op mijn eigen sociale kanalen een unieke uitdaging. Een uitdaging om mezelf en mijn onderneming meer in de spotlight te zetten, en zo te kunnen laten zien wat er allemaal mogelijk is.

Van roze Cadillacs tot reuzenrepen: wat AR-filters kunnen doen

Een van de mooiste voorbeelden op dit gebied, is voor ons toch wel het maken van unieke augmented reality-filters voor verschillende bedrijven.

Zo maakten we met de Keijzer Online onder andere het grootste logo ooit voor Wehkamp en parkeerden we de grootste roze Cadillac ooit van Autodrop in hartje Amsterdam. Wat ooit begon als een leuke en voornamelijk spontane actie, groeide uit tot een format waarmee we mooie samenwerkingen hebben mogen starten. Hieruit blijkt ook wel dat de kracht van short-form content absoluut niet onderschat moet worden. Er is echt zoveel meer mogelijk dan je denkt.

De kracht van doen zonder doel

Als eigenaar van een creatief contentbureau ligt de focus op alle aspecten die bij content komen kijken. Toch zorg ik ervoor dat ik nog altijd dingen blijf maken. Zie het als een grote zandbak waarin gespeeld kan worden en dingen geprobeerd kunnen worden.

Door gewoon zelf creatief bezig zijn, dingen uit te proberen en gewoon het lef te hebben om mensen te benaderen, is er ontzettend veel mogelijk. Uiteindelijk resulteerde deze situatie in een fantastische reeks met het maken van de allergrootste producten ter wereld. Van de allergrootste Air Up fles tot het maken van een gigantische proteïnebar.

Tegelijkertijd gebeurde er iets geks. Waar wij bezig waren met het maken van de filters en de bijbehorende video’s, begonnen kijkers zelf andere producten en merken aan te vragen. Zo ontstond de serie ‘Maak een filter voor…’. Een unieke reeks waar we nog steeds regelmatig mee bezig zijn en die nog steeds unieke inzichten geeft in het gedrag van gebruikers.

Van persoonlijk naar professioneel

Het succes van deze serie is misschien nog wel extra bijzonder te noemen omdat deze serie uiteindelijk startte op mijn privéaccount. Dat persoonlijke karakter? Dat maakt deze vorm van content nog krachtiger. Doordat dit gebracht wordt vanuit een persoonlijk account, zien merken niet alleen een eindproduct, ze zien ook gelijk het denkproces. Van het kijken naar de branding van een organisatie tot het geven van een creatieve draai aan een merk of bedrijf. Geen suffe PowerPoint, maar gewoon echt inzichtelijk hoe je met jouw bedrijf aan de slag bent.

Waarom een goed format ook voor jou belangrijk is

Een andere belangrijke reden waarom de aanpak van een format goed werkt, is de kracht van herhaling. Een format zoals ‘Maak een filter voor…’ geeft structuur in wat je doet en plaatst. Herkenbaarheid. Volgers leerden het format kennen. Daarnaast waren ze ook iedere keer weer benieuwd welk merk de volgende zou zijn. Sterker nog, ze kwamen zelfs zelf met ideeën in de reacties onder deze video’s.

Short-form content is dus absoluut geen bijzaak, het is jouw pitch. Een ongevraagde pitch voor jouw potentiële klant of doelgroep. Het helpt je bij het laten zien waarom jouw merk relevant is en waarom klanten bij jou moeten komen. Natuurlijk betekent dit niet dat je iedere dag van de week viraal moet gaan. Maar wat wel belangrijk is, is dat je consistent blijft plaatsen. Draag zorg voor interessante, relevante en creatieve video’s zodat je blijft opvallen onder jouw doelgroep.

Consistent plaatsen kan natuurlijk door middel van een leuke serie. Maar ook scherpe observaties, mini-cases of zelfs gewoon het tonen van de sfeer op de werkvloer of de dingen die jullie bezighouden. Zorg ervoor dat je zichtbaar wordt, bent en blijft.

Dit is wat ik leerde van de views die mij klanten opleverden

Toen ik begon met deze experimenten, had ik natuurlijk geen idee waar dit uiteindelijk naar toe zou leiden. Inmiddels zijn we dan ook een paar jaar verder, blijven we gewoon lekker experimenteren en zijn er eigenlijk drie lessen die uit iedere samenwerking gehaald kunnen worden.

1. Laat je werk voor je spreken

Je kunt wachten tot je eindelijk gebeld wordt voor die ene samenwerking of een mail krijgt met die ene briefing. Maar dat wachten, wordt vaak wachten op niets. Je kunt ook gewoon laten zien wat je nu al kunt en waar jouw persoonlijke meerwaarde zit. Zonder dat je wordt benaderd. Doe dat dan niet in woorden, maar in beeld.

2. Maak gebruik van je persoonlijke kanalen

Door op een strategische manier gebruik te maken van je persoonlijke kanalen, gaat het je steeds beter lukken om een following te creëren. Uiteindelijk kopen mensen van mensen. Ook als het b2b is. Het grote voordeel hierbij is dat je persoonlijke profiel, zeker in het begin, veel meer bereik en impact dan je zakelijke. Daarnaast voelt het maken van content voor je persoonlijke kanalen eigenlijk helemaal niet als werken en komt het ook minder als werk over.

3. Durf te maken zonder aanvraag

Je hoeft niet te wachten tot er een klant bij je komt met de vraag om iets te maken. Ga gewoon aan de slag. Zorg ervoor dat je creatief durft te zijn zonder dat je een opdracht of bestelling hebt liggen. Maak iets waarvan jouw potentiële klant helemaal nog niet weet dat hij of zij het wil hebben. Maar zorg er met overtuigingskracht voor dat de klant het door jouw acties wel echt wil hebben.

Geen trucje, wel een manier van denken

Regelmatig krijg ik nog de vraag wat het geheim is achter de video’s en de reeks in deze blogpost. En heel eerlijk: er is geen succesformule. Er is geen magische formule om viraal te gaan. De kracht van werken op deze manier zit niet alleen in het eindproduct. Die zit vooral in het lef om te beginnen. Te experimenteren. Om zichtbaarder te worden voor jouw klanten voordat ze bij je komen.

De serie ‘Maak een filter voor…’ is dus ooit als contentexperiment begonnen op mijn persoonlijke account. Een experiment dat voor ons zeker geslaagd is. Het leverde een flink aantal concrete aanvragen op van grote merken, zorgde voor mooie samenwerkingen en versterkte het merk De Keijzer Online meer dan welke advertentie ooit zou kunnen.

Short-form content geeft jou de kracht om jouw creatieve vaardigheden en de mogelijkheden van jouw bedrijf te laten zien. Maar uiteindelijk moet je het wel echt zelf doen. Trek gewoon de stoute schoenen aan. Want wanneer je short-form content aanpakt op een slimme manier, kan het uitgroeien tot je beste en meest belangrijke marketingtool. Zie iedere TikTok, Reel of Short dan ook als een kans. Niet als een kans om zoveel mogelijk likes te verzamelen, maar om mensen te overtuigen. Om je merk te laten spreken, om relaties op te bouwen. En natuurlijk om aanwezig te zijn en je naamsbekendheid te versterken.

