Geen trends en dansjes, maar traditie, kennis en ambacht: TikTok is de nieuwe etalage voor lokale ondernemers

Zichtbaarheid begint niet meer bij de winkelpui, maar op de For You Page . Consumenten ontdekken, vergelijken en beslissen steeds vaker via TikTok en Instagram Reels. Bedrijven die hier slim op inzetten, bouwen niet alleen bereik op. Ze genieten ook van een community met zeer loyale volgers. In zijn expertblog laat Jan de Keijzer zien hoe krachtig TikTok kan zijn als nieuwe etalage voor lokale ondernemers.

Zalm van Urk is hiervan een mooi voorbeeld. Het bewijs dat de digitale etalage je bedrijf van lokale bekendheid naar een nationaal niveau kan brengen.

Van de glazen etalage naar een telefoonscherm

Er is een verschuiving gaande die lokale ondernemers simpelweg niet langer kunnen negeren. Waar de glazen etalage vroeger hét visitekaartje was van de winkel, is dat tegenwoordig het scherm van een mobiele telefoon van maximaal 15 centimeter in doorsnede. En dat is niet alleen meer het visitekaartje voor de mensen die in je winkel zijn, maar voor duizenden potentiële klanten tegelijk. TikTok is de plek geworden waar lokale zichtbaarheid ontstaat, groeit en explodeert.

Ondernemers die dit als eerste begrijpen lopen voorop. Een van deze bedrijven is Zalm van Urk. Een familiebedrijf dat al generaties lang bekend staat om ambacht, kwaliteit en prachtige visproducten. Zalm van Urk, dat is uitgegroeid vanuit de Jongens van de Fant, zorgt er dankzij TikTok voor dat de Urker gerookte vis in heel Nederland geleverd kan worden.

De moderne etalage staat niet in de winkelstraat, maar op de For You Page

Wellicht is het je al weleens opgevallen. Wanneer je door de winkelstraat loopt, kijkt iedereen gewoon naar beneden. Iedereen is bezig met zijn of haar telefoon. Zelfs wanneer ze voor een etalage staan. De strijd om aandacht van klanten is daarmee definitief verhuisd van de winkelstraten in de binnenstad naar de online wereld op die telefoon.

De For You Page (FYP) is hierdoor de nieuwe winkelstraat geworden. Niet gelimiteerd aan de stad of winkelstraat. Niet afhankelijk van toevallige passanten. Oneindig, continu ververst en gevuld met video’s die mensen op precies het juiste moment bereiken. Juist voor lokale ondernemers is dit revolutionair. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen lokale ondernemers:

Zonder budget enorme zichtbaarheid realiseren

Nieuwe doelgroepen bereiken buiten de regio

Emotie, authenticiteit en herkenbaarheid laten zien

Hun ambacht laten zien

Van visrokerij naar virale zichtbaarheid

Zalm van Urk laat zien dat een bedrijf perfect kan passen bij TikTok. Ook al zou je dat in eerste instantie misschien niet direct verwachten.

Vis? Ambacht? Traditie? Het klinkt misschien eerder als de markt op zaterdag dan het domein van trending sounds en challenges. Maar ambacht ís content. Mensen zijn verslaafd aan realness. Eerlijk vakmanschap. Nog nooit eerder vertoonde processen. Dat is waar de aandacht zeker gevonden kan worden. En dat is dan ook precies waar Zalm van Urk op inzet.

1. Het proces verkoopt

Waar in de normale etalage alleen het eindproduct telt. Is dat op TikTok en in de digitale winkelstraat precies het tegenovergestelde. De magie voor een bedrijf als Zalm van Urk zit ‘m niet in die gerookte vis die al klaar is en ligt te wachten om verkocht te worden. De magie zit hem in dit geval echt in:

Het filteren van de vis

Het langzaam roken met echte houtsnippers

Het positioneren met precisie

TikTok-gebruikers kunnen hier minutenlang naar kijken. Niet per se omdat ze zalm willen kopen op dat moment, maar omdat het fascineert. Fascinatie en consistentie zorgen automatisch voor aandacht. Aandacht zorgt voor vertrouwen en vertrouwen zorgt voor conversie.

2. Consistentie wint van perfectie

Bij Zalm van Urk ligt de nadruk niet op perfectie en glossy-video’s. Geen uitgebreide studioverlichting. Geen geluidsman en regisseur. Gewoon filmen, editen en posten. En dat is precies wat echt werkt. Op TikTok wint authenticiteit. Niet polijsten. Niet perfectioneren. Eerlijke ambacht gaat rechtstreeks en consistentie gaat rechtstreeks door de ruis heen.

3. Educatie = entertainment

Daarnaast is Zalm van Urk ook nog bezig met een stukje educatie. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen warmgerookte en koudgerookte zalm? Wat doet roken met de smaak van vis? De combinatie van kennis, traditie en ambacht maakt de video’s uniek. Je kijkt en leert. En ondernemers die goed kunnen uitleggen wat ze doen, verkopen meer. Want een goed geïnformeerde klant is een loyale klant.

TikTok laat zien wat mensen écht willen zien

Misschien wel het grootste voordeel voor lokale ondernemers op TikTok is het directe contact met de doelgroep. Klanten stellen ontzettend veel vragen in reacties onder video’s. En iedere vraag of reactie op een video is goud waard. Er ontstaat een directe feedback loop waarbij te zien is welke content relevant is.

Het is een directe kans om een nieuwe video te maken waar klanten op zitten te wachten. Daarnaast krijgen ook soortgelijke personen in hetzelfde algoritme de video eerder te zien als mensen reageren op de video.

Waarom lokale ondernemers niet zonder TikTok kunnen

Veel ondernemers zitten nog altijd vast in de denkwijze dat TikTok volledig bestaat uit tieners, trends en dansjes. Maar de realiteit anno 2025 is compleet anders. TikTok is volwassen geworden. Steeds meer gebruikers zijn op zoek naar tips, producten, lokale bedrijven en echte verhalen.

TikTok is niet meer alleen dat entertainmentplatform. Het is een zoekmachine. Een inspiratieplatform. Een digitale etalage. Daarom is het extreem belangrijk om als lokale ondernemer op deze plek te staan. De huidige generatie leest geen folders meer. Websites worden niet meer gebookmarkt en écht goed doorgelezen. De huidige generatie zoekt eerst op TikTok en daarna pas in Google. Zorg er daarom voor dat je vanaf moment één goed vindbaar bent.

Verbind je merk aan emotie

Een video van tien seconden laat veel meer zien dan duizend woorden op je website. Door een video voelt de klant de ambacht, passie, sfeer en de echte boodschap achter het bedrijf. Als lokale ondernemer kun je online hetzelfde gevoel creëren als een goede etalage vroeger deed. Verlangen.

Doordat heel veel bedrijven nog niet zover zijn, kun jij direct een enorme voorsprong pakken. Terwijl jouw concurrent nog twijfelt, zit jij al in de For You Page.

De formule die werkt

Bij vrijwel alle bedrijven waar wij als De Keijzer Online mee samenwerken zien we hetzelfde patroon. Beginnen is het moeilijkst, volhouden levert groei op en echte mensen doen het beter dan gepolijste reclame. Zalm van Urk is hiervan een uitstekend bewijs. Ze laten zien dat iedere ondernemer uniek is. Er is geen enkel filter die ambacht kan vervangen.

TikTok is dé nieuwe etalage

De winkelstraat, en dus jouw etalage, is niet langer het startpunt van de zichtbaarheid van jouw bedrijf. Tegenwoordig is dat de For You Page. En wie daar zichtbaar is, wint. Lokale ondernemers die nog niet actief zijn, missen niet alleen het bereik. Ze missen ook de kans om hun merk te laten groeien op een manier die past bij deze tijd. En uiteindelijk is het heel simpel. Je hoeft niet viraal te gaan. Je hoeft alleen maar te beginnen.

