Iedere ondernemer die iets maakt, verkoopt of bouwt, herkent het gevoel. Je werkt met veel passie aan een product, maar zodra je dat in de spotlight zet, voelt het alsof je keuzes moet maken. Ga je voor het pure, ambachtelijke verhaal of kies je voor algoritmes en alle andere spelregels die bij short-form content horen? In zijn expertblog vertelt Jan de Keijzer over de sweetspot tussen ambacht en algoritme.

Viraal gaan als ambachtelijke ondernemer? Zo vind je de sweetspot tussen je ambachtelijke verhaal en het algoritme

Er valt van alles te zeggen over TikTok en Instagram. Maar één ding staat vast. De gebruikers van deze vormen van sociale media zijn inmiddels allergisch geworden voor nep. Kijkers prikken steeds gemakkelijker door iedere vorm van gladde, reclameachtige content heen. En juist daar valt voor jouw ambachtelijke merk iets te winnen.

Komt het echt over?

Echte ambacht is een goudmijn op het gebied van online content. Dit komt voornamelijk voort uit vier belangrijke pijlers:

Is het zichtbaar echt?

Is er herkenbare menselijke inspanning zichtbaar?

Is het visueel fascineren?

Roept het vertrouwen op?

Een perfect voorbeeld hiervan is Feline Chocolade. Door de inzet van short-form content, het vertellen van het échte verhaal en het laten zien van onder andere het productieproces, is direct inzichtelijk dat dit gaat om een echt ambacht. Alle vier de pijlers komen hier direct in terug. Ambacht geeft jouw content betekenis, maar zorgt er niet automatisch voor dat het algoritme je ook beloont.

Het algoritme: geen tegenstander, maar een kracht die je kunt gebruiken

Veel, voornamelijk kleinere, ondernemers zien algoritmes nog altijd als een ongrijpbare vijand. Het voelt als een onzichtbare jury die bepaalt of je video wel of niet wordt getoond. Eigenlijk is het heel simpel. Algoritmes kijken helemaal niet naar wie je bent. Ze kijken puur naar hoe jouw video bekeken wordt. Op basis daarvan wordt bepaald of jouw video getoond wordt. Over het algemeen beoordeelt een algoritme je video op de volgende vijf punten:

De eerste drie seconden

Retentiecurve

Interactie

Kijktijd

Consistentie

Met andere woorden: de inhoud moet menselijk zijn, maar de vorm zelf slim. Het algoritme wil uiteindelijk maar één ding weten. Is dit een video waar mensen hun aandacht aan geven? Is het antwoord ‘ja’, dan word je daarvoor beloond. Is het antwoord ‘nee’, dan zal je video een stuk minder getoond worden. En dat maakt short-form content absoluut niet onpersoonlijker. Het maakt het juist een stuk scherper.

De sweetspot: waar verhaal en vorm elkaar optillen

De echte magie ontstaat wanneer het vakmanschap van een ondernemer wordt verpakt in een vorm die door het algoritme begrepen wordt. In een notendop kun je stellen dat het bij het vinden van deze sweetspot voornamelijk gaat om:

Echte mensen, maar met sterke openingszinnen

Ambachtelijke processen, maar met tempo en ritme

Authentieke verhalen, maar opgebouwd volgens data

Persoonlijkheid, maar gevat in formats die werken

Deze vier regels zijn ontzettend belangrijk bij het vinden van de sweetspot tussen ambacht en algoritme. Wanneer je ervoor zorgt dat deze vier basisregels consistent terugkomen in je video, zul je zien dat je video’s steeds beter gaan presteren.



Ambacht die begrepen wordt door het algoritme

Feline Chocolade is het bedrijf dat eigenlijk alles is wat sociale media niet lijkt te zijn. Rust, vakmanschap, aandacht en precisie. Geen virale hype, geen schreeuwerige reclames en promoties. Gewoon iemand die oprechte liefde heeft voor chocolade. En toch werkt het perfect als short-form content. Dit is waarom.

Pure magie vanaf de eerste seconde

De opening van jouw video bepaalt of iemand blijft kijken of direct door scrolt. Ambacht kan hierbij een hele belangrijke rol spelen. Dit verkoopt zichzelf al heel goed. Wat dacht je bijvoorbeeld van een openingsshot met vloeibare chocolade, de spuitzak met ganache of het kraken van een stukje chocolade? Het is zintuigelijk, het triggert de nieuwsgierigheid en het dwingt de aandacht direct af.

Het verhaal verteld in algoritmetaal

Het maken van chocolade, en de meeste ambachten, zijn relatief trage processen. Short-form content is snel. Om deze reden knippen we het proces op in kleine stappen. Ieder met zijn eigen mini-verrassing. Hierdoor blijft de kijker geïnteresseerd kijken! Niet omdat het nep of opgeblazen is, maar juist om de hoogtepunten te laten zien. Zo blijft de video écht en ritmisch.

De maker staat centraal - zonder toneelstukje

Het succes van Feline Chocolade zit natuurlijk niet alleen in de chocolade zelf. Ook het feit dat de eigenaar zelf voor de camera staat is hierin belangrijk. Je ziet iemand die benaderbaar, vrolijk, vakbekwaam en menselijk is. Geen keiharde verkoper, maar iemand die je meeneemt in de wereld van het maken van chocolade. En precies dát is wat het algoritme beloont. Echte mensen die echte dingen doen.

Formats zorgen voor herkenning (en dus voor bereik)

Een fout die veel ondernemers maken is het lukraak posten van wat video’s. Het algoritme heeft hierdoor geen idee meer wat het moet verwachten. Daarom is het belangrijk om gewoon te werken in een aantal vaste rubrieken, met vaste momenten van plaatsing. Door structuur aan te brengen in het plaatsen van je short-form video’s begrijpt het algoritme, en de kijker, veel beter wat het account is en wat je wilt bereiken. En dat zorgt automatisch weer voor een beter bereik.

Wat ondernemers hiervan kunnen leren

Die sweetspot tussen ambacht en algoritme is geen trucje voor chocolatiers zoals Feline Chocolade. Uiteindelijk werkt dit voor iedere ondernemer die iets maakt, doet, verkoopt of uitlegt. Dit zijn de drie belangrijkste lessen.

Een goed begin is alles

De eerste seconde bepaalt al hoe jouw video presteert. Laat meteen zien dat iets:

mooi is

onverwacht is

herkenbaar is

niet af is

Begin niet met praten, begin met boeien.

Perfectie? Of toch gewoon echt?

Content hoeft niet perfect te zijn. Een klein foutje? Prima. Een lachmoment? Nog beter. Een mislukte praline? Goud waard. Menselijkheid wint écht altijd van perfectie.

Denk in patronen

Wanneer jij wil winnen in short-form content heb je formats nodig. Formats zorgen voor:

herkenning bij de kijker

duidelijkheid voor het algoritme

minder keuzestress voor jezelf

Een sterk format blijft werken. Zelfs op een mindere dag.

Ambacht en algoritme hebben elkaar nodig

Het is een misvatting dat je moet kiezen tussen jouw creativiteit en data. Tussen persoonlijkheid en strategie. Tussen ambacht en algoritme. De content die vandaag de dag écht goed werkt zit er precies tussenin. Ambacht geeft een ziel aan jouw video, het algoritme zorgt voor zichtbaarheid. Samen zorgen ze voor een schaalbare groei.



Feline Chocolade bewijst dat je helemaal geen groot team of een gigantisch budget nodig hebt om goed te scoren op sociale media. Het vinden van de juiste balans tussen wat je maakt en hoe je het vertelt is het belangrijkste. En uiteraard helpen wij je daar graag bij.



Voor iedere ondernemer die short-form content inzet of in wil zetten, weet waar de grootste kans ligt. Deel je vakmanschap en ambacht met de wereld, maar vertel het in een taal die het algoritme ook verstaat en begrijpt.



