Eva Faict: ‘AI verlaagt drempel voor internationale verkoop via Amazon.nl’

Amazon was al lang wereldmarktleider toen het bedrijf zich begaf op de Nederlandse markt. Op 10 maart 2020 ging Amazon.nl officieel van start als webwinkel. Sinds begin vorig jaar leidt de Belgische Eva Faict de operatie; voor onze zuiderburen is zij al langer countrymanager.

Uitdagend

In relatief korte tijd heeft Amazon.nl zich genesteld in de top van de Nederlandse e-commerce. Toch ziet Faict altijd kansen om nog meer Nederlanders kennis te laten maken met de marktplaats, vertelt ze in de aanloop naar haar keynote-presentatie op de Webwinkel Vakdagen. „Ik denk dat we een heel goed verhaal te vertellen hebben aan Nederlandse mkb’ers, die fantastische producten hebben. Amazon is een van de marktplaatsen die hier aanwezig zijn. Wij zijn, laten we zeggen, de underdog. Ik denk echter dat wij een zeer unieke en waardevolle partner kunnen zijn.”



Een belangrijke meerwaarde is dat Amazon het wereldtoneel bestrijkt, vervolgt Faict. „Er zijn ondernemers die hun product hier al goed hebben neergezet. Neem een pen als voorbeeld. Ze brengen die succesvol aan de man via een eigen webshop, socialmediakanalen of andere marktplaatsen. Een logische vervolgstap is dan om nieuwe klanten te bereiken in andere landen. Soms lukt dat al een beetje via social media, maar Amazon is echt een venster naar de wereld voor het Nederlandse mkb. Dat is heel concreet: in enkele kliks is het mogelijk om product listings te vertalen en die bijzondere pen bijvoorbeeld in Italië en Japan te verkopen. En dat gewoon vanuit Nederland.”

Klanten binnen handbereik

Ondernemers kunnen via hun verkopersaccount bij Amazon aangeven welke producten ze waar beschikbaar willen maken. Amazon wijst hen op lokale btw-regels en kan partners ontzorgen op het gebied van logistiek, uiteraard als zij dat willen. „Je kunt voorraad naar ons sturen, en dan regelen wij de last mile naar de klant”, schetst Faict. Amazon heeft in veel landen grote bezorgnetwerken opgetuigd. „Internationaal zijn er miljoenen Amazon-klanten die binnen handbereik liggen voor Nederlandse mkb’ers. Dat verhaal ga ik vol passie brengen op de Webwinkel Vakdagen.”



Faict laat ondernemers graag Amazons meerwaarde zien, want dat kan altijd beter. Hun behoefte aan internationale expansie is duidelijk, weet de countrymanager uit gesprekken met Nederlandse mkb’ers, maar ze zien het als iets groots en ingewikkelds. „Dat zit onder meer in de andere talen en in product compliance. Maar daar hebben wij heel veel automatisering en AI-tools op losgelaten. We werken continu hard aan de ontwikkeling van nieuwe features die internationaal verkopen juist laagdrempelig maken. Wereldwijd hebben we expertisecentra op het gebied van AI en met onze European Sovereign Cloud investeren we hier specifiek in infrastructuur.”

AI vandaag

Faict krijgt vaak de vraag hoe AI zich zal ontwikkelen, maar daar is ze niet zo mee bezig, zegt ze. „Ik denk dat niemand dat precies weet, ik richt me vooral op vandaag.” Wel voegt ze toe: „Er is heel veel speculatie over de impact van AI op e-commerce over vijf jaar. Dat was er bijvoorbeeld ook toen robotisering in het logistieke proces opkwam. Inmiddels is bij 75 procent van al onze afgeleverde pakjes ergens in de supply chain een robot betrokken ter ondersteuning van onze collega’s. Want in die pakweg tien jaar hebben we ook enorm veel mensen aangenomen.”

Robots hoeven geen banen te kosten, wil Faict maar zeggen. En dat Amazon geen vergezichten schetst, betekent niet dat het bedrijf afwacht. „Amazon is door de jaren heen zeer wendbaar geweest in de toepassing van technologie. We bekijken continu hoe we die kunnen laten werken voor onze klanten en onze verkooppartners, zoals Nederlandse mkb’ers. Daar concentreer ik me ook op. AI is geen vage technologie meer.”

Eva Faict van Amazon.nl. Foto: Dingena Mol

Breincapaciteit en creativiteit